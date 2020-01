Krewetki i ośmiornice. Polecamy przepisy na niedzielny obiad

Na rynku dostaniemy całkiem dobre krewetki mrożone. Surowe i obgotowane, w całości lub obrane. Tylko wybierać. W sieciówkach dostaniemy także mrożone ośmiornice. Poprzez proces mrożenia ich mięso kruszeje. Jak zrobić owoce morza? - Najprościej. Im krócej je smażymy, tym lepiej - mówi Angelo Cannavacciuolo, włoski szef kuchni, który prowadzi w Janowie Lubelskim znakomitą pizzerię.

Krewetki w morzu

Krewetki pływają w strefach przybrzeżnych oceanów i mórz. W Europie łowi się krewetki u wybrzeży Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Włoch. Najdroższe są krewetki pochodzące z Morza Północnego i okolic Grenlandii. Najlepsze są krewetki świeże. Ponieważ to bardzo nietrwały towar, dlatego tuż po złowieniu muszą być trzymane w lodzie. Krewetki muszą być zjedzone w ciągu 24 godzin, dlatego musimy zadowolić się mrożonymi.

Krewetki mogą być kremowe, żółte, zielone, niebieskie lub jasnobrązowe. Po ugotowaniu lub usmażeniu wszystkie zmieniają kolor na czerwony lub różowy. Zamrożone krewetki najlepiej ułożyć na sicie umieszczonym na garnku z gotującą się wodą, lub na chwilę zanurzyć we wrzątku.

- Krewetek nie powinno się długo gotować, ponieważ stają się twarde i gumowate - radzi Angelo.

Na patelni

Krewetki królewskie są takim samym rarytasem co inne owoce morza: homary, langusty i ostrygi. Mają niezwykle cenny selen, jeden z głównych antyoksydantów. Krewetki możecie przed smażeniem krótko obgotować w wodzie aromatyzowanej sokiem z cytryny. Jak wrzucicie trochę bazylii, estragonu, oregano, tymianku lub kolendry, będą bardzo aromatyczne.

Jak zabrać się na krewetki? Na grubej, żeliwnej patelni rozpuścić klarowane masło. Wrzucić krewetki. Dorzucić kilka roztartych ząbków czosnku i pietruszkę. Smażyć bardzo krótko po jednej i drugiej stronie. Po kuchni rozejdzie się oszałamiający zapach. Do tego kilka tostów i uczta gotowa.

W sosie jambalaya

Składniki: 35 dag mrożonych krewetek, 25 dag gotowanej szynki, 1 zielona i czerwona papryka, cebula, 4 ząbki czosnku, puszka pomidorów w zalewie, szklanka ryżu, 3 szklanki bulionu, 2 łyżki oleju, pół łyżeczki suszonego tymianku, listek laurowy, 1 łyżeczka sosu sojowego, 5 kropel tabasco, natka pietruszki, sól, pieprz.

Wykonanie: ryż opłukać i osączyć. Krewetki rozmrozić, wypłukać pod bieżącą wodą i osączyć. Papryki pokroić w kostkę. W rondlu rozgrzać olej, włożyć posiekaną cebulę i paprykę, podsmażyć, dodać czosnek, pomidory z zalewą, tymianek, liść laurowy, sól, pieprz i 2 szklanki bulionu. Po 10 minutach włożyć pokrojoną szynkę, ryż, sos tabasco i sos sojowy. Dusić na małym ogniu, aż ryż będzie miękki. Na samym końcu dodać krewetki. Po 5 minutach posypać natką pietruszki.

Krewetki na parze

Składniki: 1/2 kg krewetek, sok z połówki cytryny, pieprz, sól, oregano, czosnek, szklanka białego wytrawnego wina, 3 marchewki, mały kalafior, kilka różyczek brokułów, świeża pietruszka, kilka liści kapusty pekińskiej.

Wykonanie: rozmrożone krewetki skrapiamy sokiem z cytryny, wymieszanym z pieprzem, solą, oregano i czosnkiem. Pozostawiamy na 30 min. Warzywa myjemy, marchewkę obieramy ze skórki, brokuły i kalafior dzielimy na różyczki. Duży garnek wypełniamy na 3 cm wrzącą wodą i winem. Na specjalnym, metalowym sitku układamy liście kapusty pekińskiej, krewetki, warzywa i świeże listki pietruszki. Gotujemy 13-15 minut.

Sałatka z krewetek

Składniki: 250 g krewetek tygrysich, 3 łyżki ziaren sezamu, krucha sałata, 1 czerwona papryka, kilka ząbków czosnku, listki bazylii, oliwa, sok z cytryny, ćwiartki cytryny, sól, pieprz.

Wykonanie: na patelni rozgrzać oliwę, poddusić czosnek, wrzucić krewetki, usmażyć. Jak będą czerwone i chrupiące, skropić sokiem z cytryny, posypać ziarnami sezamu, doprawić solą i pieprzem. Na talerzu rozłożyć poszarpane liście sałaty, dodać pokrojoną w kostkę paprykę i usmażone krewetki z sezamem. Skropić oliwą, dodać listki bazylii, doprawić świeżo zmielonym czarnym pieprzem i udekorować ćwiartkami cytryny.

Paella

Składniki: 250 g pomidorów 1 czerwona papryka 1 zielona papryka 200 g zielonego groszku 1 kurczak lub królik 250 g schabu 250 g małych kalmarów 6 dużych krewetek inne owoce morza z puszki 400 g ryżu 2 l bulionu rybnego sól pieprz czosnek szafran.

Wykonanie: warzywa i mięso pokroić i podsmażyć na oliwie. Dodać zielony groszek. Smażyć 10 minut. Do garnka, w którym będziemy robić paellę, wlać oliwę, podsmażyć cebulkę z czosnkiem, dodać podsmażone uprzednio jarzyny z mięsem. Wsypać ryż, doprawić szafranem, zalać bulionem. Gotować 5 minut. Przełożyć do żaroodpornego naczynia, przybrać uduszonymi oddzielnie owocami morza, zapiec w piekarniku. Udekorować cytryną. Jest to jedna z nielicznych potraw, które należy zjeść od razu. Jeśli został nam ryż z warzywami, można na kolację „dorobić” kolejną porcję paelli dokładając inny zestaw owoców morza. Paella może mieć różne składniki: dwa są od wieków niezmienne: dobry ryż i najlepszy szafran. To szafran nadaje paelli złocisty kolor oraz charakterystyczny smak. Gdy w październiku kwiaty szafranu otwierają swoje kielichy, z każdego kwiatu zrywa się palcami po trzy delikatne znamiona słupków, które suszy się w specjalnych sitach nad żarem. By otrzymać jeden kilogram gotowego szafranu trzeba zebrać 160 000 znamion słupków. Dodanie trzech nitek (suszonych znamion) wystarcza do sporządzenia dużej porcji paelli.

Ośmiornica

Doskonałą zjecie w lubelskiej restauracji „Arte del Gusto”, gdzie kucharze przyrządzają z ośmiornicy carpaccio oraz soczyste steki. Owoce morza z makaronami świetnie przyrządzają w restauracji „Atrium”. Zapiekane porcje ośmiornicy wspaniale przyrządza Irek Michaluk w restauracji „Bombardino” na Willowej.

A co z ośmiornicą w domu? - Jak zaczynałam przygodę z ośmiornicą, gotowałam ją, dusiłam i ze złości płakałam. Co porcja to guma. Trzeba było kilka zmarnować, żeby nauczyć się najważniejszej zasady - mówi Agnieszka Filks, która prowadzi autorskie restauracje w Nałęczowie i Kazimierzu Dolnym.

Ośmiornicę kupić łatwo, droga nie jest, bo z jednej sztuki zrobimy kilkanaście porcji. Zawsze można mieć ją w zamrażalniku i szybko zrobić smaczne danie. Jak? - Ośmiornicy nie należy rozmrażać pod wodą. Tracimy to najcenniejsze: wodę morską, która nadaje smak. Ośmiornicę oczyszczamy, rozgrzewamy garnek z grubym dnem, wrzucamy ośmiornicę, przykrywamy i dusimy 5 minut. Odkrywamy, trochę oliwy, czosnek, przyprawy, jeszcze raz, wykładamy na półmisek i gotowe - śmieje się Angelo.