Prezes Venturis HoReCa: Mam poczucie, że robię coś ważnego i potrzebnego

• Dużo jedzenia pan wyrzuca?

- Na pewno poniżej średniej, choć w statystyki to do końca nie wierzę ze względu sposób uzyskiwania tych informacji - badanie ankietowe. Polska średnia to 260 kg na głowę rocznie. Ja to mierzę za pomocą naszej aplikacji: wychodzi mi, że ok. 35 kg na miesiąc. Wydaje mi się, że to prawie niemożliwe, by nie wyrzucać w ogóle. Raz ziemniak, raz napsuty pomidor, raz kanapka, która wróciła ze szkoły do domu. Poza tym sklepom chodzi przecież o to, by kupować więcej i jak najczęściej.

• Mówi pan, że zajmujecie się otwieraniem oczu sektorowi gastronomi. Czyli?

- Chodzi o ograniczenie marnotrawstwa jedzenia przez hotele, restauracje, firmy cateringowe, placówki edukacyjne czy służbę zdrowia. Jako pierwsi na świecie opracowaliśmy też aplikacje mobilną dla gospodarstw domowych KuMin.App, która mierzy ile i czego marnujemy. Na podobnej zasadzie działa system, który stosujemy w restauracjach.. Z jednej strony Kumin mierzy odpady poprodukcyjne, czyli wszystkie obierki z warzyw i owoców. Z drugiej to, co wyszło na salę, ale z niej wraca. To, czego gość nie zjadł, czego nawet nie dotknął i to co zostało w kuchni przygotowane, ale nigdy nie zostało wydane.

• I kto marnuje najwięcej?

- Zdecydowanie gastronomia hotelowa. Strach, że zabraknie jedzenia, jest tak duży, że nadprodukcja jest ogromna. To czego nie zjedzą hotelowi goście, często dojadają pracownicy na zapleczu, ale ile są oni w stanie zjeść? Z bufetów do kuchni wraca średnio 40-50 proc. jedzenia. Ciężko to, co zostaje, ograniczyć do zera, ale warto próbować do 10-15 proc. To olbrzymie obciążenie dla środowiska. Wie pani ile kosztuje wyprodukowanie 1 kg wołowiny?

• Przeczytałam na waszej stronie, że potrzeba do tego 15 500 litrów wody.

- Jedzenie jest dziś tanie i łatwo dostępne, więc wyrzucamy bez zastanowienia. Obok ekologicznego drugi ważny aspekt jest społeczno-etyczny. Wstyd wyrzucać gdy tyle ludzi umiera z głodu.

• I drugie tyle z przejedzenia…

- Tak, szacuje się, że ponad miliard ludzi umiera z nadmiaru śmieciowego jedzenia.

• Te argumenty działają, gdy staracie się o zlecenie?

- Działamy komercyjnie, więc staramy się mówić językiem biznesowym. Najbardziej działa, gdy się mówi o pieniądzach. Co ciekawe, im wyżej w hierarchii firmy rozmawiamy, z tym większym zrozumieniem się spotykamy. Oczywiście nie mówimy: strasznie źle robicie, że wyrzucacie jedzenie. My pokazujemy wielkość strat. Wyliczamy niepotrzebnie kupiony surowiec, zużytą energię, wodę, koszt pracy. Często spotykamy się z argumentem, że klient zapłacił. Odpowiadamy wtedy: tak, ale mógł pan osiągnąć ten sam przychód znacznie mniejszym kosztem.