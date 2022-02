Gdzie na niedzielny obiad? W menu hotelowej restauracji debiutuje kiszka ziemniaczana

Podlaska kiszka ziemniaczana

Składniki: 3 kg ziemniaków, 30 dag wędzonego boczku, 25 dag słoniny, 3 cebule, 3 jajka, sól, pieprz, majeranek, kilka ząbków czosnku, suszone jelita wieprzowe.

Wykonanie: słoninę pokroić na kawałki podsmażyć, odłożyć kwarki na bok. Na wytopionym tłuszczu przesmażyć boczek i cebulę. Ziemniaki zetrzeć na tarce. Dodać skwarki, boczek i cebulę. Wyrobić, jak trzeba dodać mąki. Wbić jajka, dodać roztarty czosnek, doprawić solą, pieprzem i majerankiem. Jelita wypłukać z soli, namoczyć na godzinę. Wypłukać w kilku wodach. Podzielić na kawałki długości 25 centymetrów. Z jednej strony zawiązać na supełek. Z pomocą leja napełniać kiszki farszem. Uwaga: tylko do jednej trzeciej długości. Związać na końcu. Brytfannę wysmarować tłuszczem, ułożyć kiszki, ponakłuwać, wstawić do piekarnika nagrzanego do 160 stopni Celsjusza. Piec do zarumienienia. W połowie pieczenia obrócić na drugą stronę. Podawać z surówką z kiszonej kapusty.

Szwedzka kiszka ziemniaczana

Składniki: 5 kg surowych ziemniaków, 1 kg ziemniaków gotowanych, 1 kg surowego boczku, 50 dag boczku wędzonego, 1 kg cebuli, pół szklanki kaszy manny, 1 surowe jajko, sól, pieprz, majeranek, szczypta cynamonu.

Wykonanie: zetrzeć surowe i gotowane ziemniaki na tarce. Podsmażyć pokrojony w kostkę boczek. Osobno przesmażyć cebulę. Wymieszać ziemniaki z boczkiem i cebulą, dodać surowe jajko, garść ugotowanej kaszy manny, doprawić do smaku. Napełnić farszem jelita. Zaparzać 10 minut w lekko gotującej się wodzie. Można jeść na gorąco lub na zimno.