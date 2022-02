Opole Lubelskie dostanie obwodnicę. Koszty, przebieg, terminy

Umowa między burmistrzem Opola Lubelskiego a zarządem województwa jest kluczowa dla planowanej inwestycji. Bez takiego porozumienia nie ma szans na powstanie obwodnicy.

– Teraz cały tranzyt przebiega przez centrum naszego miasta, koło naszych zabytków, powodując duże zagrożenie dla wszystkich. A dzięki tej drodze, której budowa nie byłaby możliwe gdyby nie wsparcie, jakie otrzymaliśmy z polskiego rządu, będzie bezpieczniej

i przede wszystkim ciszej. Liczymy także na to, że dzięki niej, Opole Lubelskie zacznie się rozwijać, powstaną nowe miejsca pracy czy osiedla mieszkalne – mówił burmistrz Opola Lubelskiego, Sławomir Plis.

Trasa ma mieć długość ok. 1,7 km wraz z jezdniami do obsługi terenów przyległych. Droga w całości powstanie po nowym śladzie i będzie przebiegać na wschód od centrum miasta. Obwodnica będzie miała swój początek na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 824 z „powiatówką” nr 2610L, czyli ulicą szkolną. Trasa zakończy się na skrzyżowaniu z ulicą Fabryczną. Przewidziano powstanie czterech skrzyżowań, z czego dwa będą rondami, nowy most na rzece Jankówka a także ścieżki rowerowe i chodniki.

Koszt inwestycji to ok. 45 mln zł.

– Zarząd województwa lubelskiego w tej kadencji powrócił do filozofii budowy obwodnic w miastach powiatowych, na drogach wojewódzkich. Uważamy, że obwodnice takich miasta jak Opole Lubelskie to przede wszystkim bezpieczeństwo dla mieszkańców, to także rozwijanie miasta i tworzenie nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe czy rozwój przedsiębiorczości – mówił wicemarszałek województwa, Michał Mulawa.