Pogoda na najbliższe dni. W niedzielę może spaść deszcz

Temperatura maksymalna wyniesie od 17 st. C nad samym morzem, poprzez 18 st. C na Suwalszczyźnie i 22 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na południowym zachodzie. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, okresami dość silny, w porywach do 50 kilometrów na godzinę.

W poniedziałek na północnym wschodzie i wschodzie kraju spodziewane jest zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami deszcz do 5 l/mkw. Poza tym aura będzie pogodna. Termometry pokażą od 21 st. C na Suwalszczyźnie, przez 24 st. C w centrum kraju, do 27 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie zachodni i północno-zachodni, słaby i umiarkowany.

Wtorek upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia. Na termometrach zobaczymy od 24 st. C na Suwalszczyźnie, poprzez 28 st. C w centrum kraju, do 32 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu i północnego zachodu.