Koalicja Obywatelska "podbija Lubelszczyznę". Dziś otwarte spotkania, jutro będzie Tusk

- Jesteśmy tu z mieszkańcami i dla mieszkańców. Spotykamy się z seniorami, przedstawicielami środowisk kulturalnych, sportowych czy organizacjami pozarządowymi i wolontariuszami, którzy niosą pomoc Ukrainie – mówi Marta Wcisło, lubelska posłanka KO.

- Koalicja Obywatelska podbija dziś Lubelszczyznę. Nasi parlamentarzyści odbędą ponad 100 spotkań we wszystkich powiatach województwa lubelskiego. Efekty tego podboju będziemy mogli obserwować już jesienią – dodaje poseł Michał Krawczyk, nawiązując do jesiennych wyborów do Sejmu i Senatu.

Największe spotkania odbędą się w Lublinie i Białej Podlaskiej. O godz. 17 w sali konferencyjnej Areny Lublin oprócz dwójki lubelskich parlamentarzystów pojawią się także m.in.: Henryka Krzywonos-Strycharska, Krystyna Szumilas, Iwona Hartwich czy Paweł Kowal.

O tej samej porze w IV Liceum Ogólnokształcącym w Białej Podlaskiej z wyborcami spotka się przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

>>Donald Tusk przyjedzie do Białej Podlaskiej i Lublina<<

W poniedziałek posłanki i posłowie KO zawitali do lubelskiego Ratusza. - To spotkanie wykorzystaliśmy do omówienia sytuacji polskich samorządów, również Lublina, w kontekście zmiany przepisów podatkowych. Rozmawialiśmy także o osobnych problemach dotyczących funkcjonowania miasta, finansowania oświaty, sportu czy kultury. Ta dyskusja jest ważna o tyle, że posłowie to właśnie posłowie w pracy legislacyjnej kreują podstawy do tego, żeby usprawnić proces zarządzania miastem – mówi prezydent Lublina Krzysztof Żuk.