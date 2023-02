Włodzimierz Czarzasty twardo. Liderzy Lewicy chcą dymisji Przemysława Czarnka

Lublin będzie dopłacał do in vitro. Miasto szuka kliniki dla 150 par

150 par z Lublina do końca 2025 roku będzie mogło skorzystać z dopłat do zabiegów leczenia niepłodności metodą in vitro. Ratusz ogłosił właśnie konkurs na realizację programu polityki zdrowotnej w tym zakresie.