Różne style - jedna pasja. Puławskie święto tańca już w sobotę

Jak mówią jego organizatorzy, festiwal to święto tańca i okazja, by pasjonaci-tancerze zaprezentowali swoje umiejętności przed szeroką publicznością. - Festiwal jednoczy tancerzy różnych pokoleń, technik i szkół, tworząc mosty pomiędzy stylami i doświadczeniem - piszą pracownicy Puławskiego Ośrodka Kultury zachęcając do oglądania sobotniej rywalizacji w sali widowiskowej DCH.

W tym roku w Puławach wystąpi blisko setka uczestników, zarówno tanecznych formacji, jak i solistów, którzy przyjadą nad Wisłę z dwunastu ośrodków reprezentujących dziesięć miast. O zwycięstwo powalczą tancerze z Lublina, Chełma, Kraśnika, Legionowa, Sandomierza, Sokołowa Podlaskiego, Dęblina, Szczebrzeszyna, Zwolenia oraz Puław. W roli gospodarzy zatańczy zespół baletowy "Etiuda" oraz solistka Iga Skoczek.

Konkursowe występy oceni jury, w którego skład wejdą: Marta Dąbkowska-Kwaśniak z baletu Opera Nova w Bydgoszczy oraz Filharmonii Pomorskiej, Marta Żabka z Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, Opery Novej, Opery Królewskiej, Opery Kameralnej, Teatru Muzycznego w Gdyni oraz Opery i Filharmonii w Białymstoku, a także Iwona Syroka - instruktorka zespołu FUX z Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku oraz była tancerka zespołu Etezja.

Taneczne pokazy rozpoczną się w sobotę o godzinie 11. W pierwszym bloku widzowie obejrzą solistów oraz formacje w kategoriach: taniec klasyczny/neoklasyczny oraz taniec współczesny. W drugim bloku, od godz. 14, zaplanowano konkursowe pokazy solistów tańca współczesnego. Najlepsi uczestnicy otrzymają nagrody, w tym Grand Prix Festiwalu oraz Nagrodę Dyrektora POK. Wstęp wolny.