Wiosenne city breaki - jakie miejsca powinieneś mieć na swojej liście?

Wiosenny city break do Lizbony

Lizbona wiosną to czysta przyjemność. Stolica Portugalii to miasto o wyjątkowej, leniwej atmosferze. Kolorowe tramwaje suną powoli pod górę pomiędzy kamienicami. Wąskie uliczki Alfamy pachną świeżym praniem i grillowaną sardynką, a wieczory upływają przy dźwiękach melancholijnego fado, którego nie da się pomylić z niczym innym. Architektura zachwyca kolorową ceramiką azulejos, a lokalna kuchnia – obok kultowych pasteis de nata – oferuje też genialne dania z dorsza, który w Portugalii przygotowuje się na setki sposobów. Pogoda jest już przyjemnie ciepła (ok. 20°C), a miasto nie jest jeszcze zalane przez tłumy turystów. Przed zwiedzaniem warto kupić kartę turystyczną Lisboa Card, która pozwala zaoszczędzić na transporcie i wstępach do muzeów.

Co zobaczyć w Lizbonie?

Najpopularniejsze atrakcje i ciekawe miejsca w Lizbonie, to:

Alfama – najstarsza dzielnica miasta, z wąskimi uliczkami i dźwiękami fado dochodzącymi z małych knajpek,

Torre de Belém – wieża obronna, malowniczo położona przy porcie, w pobliżu ujścia rzeki Tag do Atlantyku,

tramwaj 28 – żółty klasyk, którym przejedziesz przez najciekawsze części miasta,

punkt widokowy Miradouro da Senhora do Monte – idealny na zachód słońca.

City break do Budapesztu – termalne źródła i kawał historii Węgier

Stolica Węgier to świetny pomysł na city break w rozsądnej cenie. Bilety z Polski bywają naprawdę tanie, a noclegi są tańsze niż w zachodniej Europie. Niesamowite wrażenie robią zabytkowe mosty na Dunaju i sunące po rzece statki. Wieczorem miasto zachwyca klimatycznym oświetleniem i romantyczną atmosferą. Być może dlatego przyjeżdża tu wiele zakochanych par.

Atrakcje i ciekawe miejsca w Budapeszcie

Polecamy takie miejsca i atrakcje, jak:

Łaźnie termalne Széchenyi – relaks w gorącej wodzie na świeżym powietrzu,

Parlament i wzgórze Zamkowe – niesamowita panorama miasta,

Most Łańcuchowy i spacer nad Dunajem – zwłaszcza o zachodzie słońca,

wieczorny rejs statkiem po Dunaju,

Ruin bary – np. słynny Szimpla Kert, czyli klimatyczne bary w starych kamienicach.

Amsterdam – rowery, kanały i tulipany

Wiosenny city break do Amsterdamu na pewno Ci się spodoba. Wiosną Amsterdam zachwyca tulipanami – jeśli jesteś w okolicy w kwietniu, koniecznie odwiedź Keukenhof – ogród, w którym rośnie ich kilka milionów. Poza tym stolica Holandii kojarzy się z klimatycznymi kanałami, po których suną łodzie i z kamiennymi mostami. Przygotujcie się na długie spacery wśród klimatycznych parków i nadrzecznych alejek.

Amsterdam – atrakcje na city break

Co zobaczyć i jak zaplanować zwiedzanie Amsterdamu? Najpopularniejsze atrakcje, to:

rejs kanałami – idealny, by poczuć klimat miasta,

muzeum Van Gogha i Rijksmuseum – coś dla fanów sztuki,

Dzielnica Jordaan – pełna małych knajpek i butików,

Vondelpark – wiosną rozkwita i zachęca do pikników.

Ateny – starożytność pod błękitnym niebem

Jeśli lubisz historię i przyjemne, suche powietrze – Ateny są idealnym kierunkiem na wiosenny city break. Latem bywa tu zbyt gorąco, a w kwietniu i maju pogoda jest w sam raz. Wycieczka do stolicy Grecji to zmysłowe doświadczenie, które łączy w sobie monumentalne dziedzictwo z żywiołową energią współczesnej metropolii. Spacerując po ulicach Aten, niemal czujesz obecność filozofów i bogów, a majestatyczny Akropol góruje nad wszystkim, przypominając o bogatej historii. Powietrze nasycone jest zapachem kwitnących bugenwilli i aromatem grillowanych souvlaków, a uszy wypełniają melodyjne dźwięki greckiej muzyki, dobiegające z tawern.

Co zobaczyć w Atenach?

Must have planu zwiedzania miasta, to:

wzgórze Akropol i Partenon, czyli świątynia antycznych bogów – klasyka, ale obowiązkowa,

Muzeum Akropolu – nowoczesne, świetnie zorganizowane,

Plaka – klimatyczna dzielnica u stóp Akropolu, pełna tawern,

wzgórze Likawitos – najlepszy punkt widokowy na miasto.

City break do Kopenhagi – poznaj skandynawski spokój i filozofię hygge

Choć Dania nie jest najtańszym kierunkiem, da się zorganizować city break w rozsądnym budżecie – szczególnie wiosną, gdy loty bywają tanie, a pogoda zaczyna dopisywać. Co jest ciekawego w Kopenhadze? Turystów zadziwia hygge, czyli styl życia mieszkańców Kopenhagi, którzy przodują w rankingach szczęśliwych społeczności europejskich. Duńczycy starają się otaczać pozytywnymi ludźmi, dbają o swój dobrostan i potrafią cieszyć się z drobnych rzeczy. Kto wie, może nauczysz się tego od nich podczas wycieczki?

Co zobaczyć w Kopenhadze?

Turystów zachwycają takie miejsca, jak:

Nyhavn – kolorowe kamienice i nabrzeże portowe, które kochasz od pierwszego spojrzenia,

Ogród Tivoli – jeden z najstarszych parków rozrywki na świecie,

Zamek Rosenborg i królewskie ogrody,

Wolne Miasto Christiania – alternatywna dzielnica o ciekawej historii.

O czym warto pamiętać, planując wiosenny city break?

Planując wiosenny city break, zacznij od sprawdzenia ofert tanich linii lotniczych oraz od spakowania walizki do samolotu lub plecaka.

Podróż z samym bagażem podręcznym to świetny sposób, by zaoszczędzić czas i pieniądze, a przy okazji uniknąć kolejek na lotnisku. Dobrym pomysłem jest też rezerwowanie noclegów z opcją darmowej anulacji, na wypadek, gdyby plany nie wypaliły. Warto też wcześniej pobrać mapę miasta do trybu offline – dzięki temu nie zgubisz się, nawet jeśli zabraknie internetu.