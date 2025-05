Imprezy klubowe w weekend (16 – 17 maja)

HELIUM CLUB



SOBOTA – Retro Clubbing

Kolejna wyjątkowa noc w Helium. Będzie się działo, aż z pewnością nocy będzie mało. Szykujcie się na grubą imprezę. Będzie okazja przetestować nowe i stare dźwięki.

Start o 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za darmo. Po 22:30 – 30 zł.



EL CUBANO



PIĄTEK – Fiesta Latina

Tylko w El Cubano poczujecie latynoskie klimaty i zabawicie się przy największych hitach muzyki latynoskiej. W piątkową noc na pewno nie zabraknie salsy i bachaty. Czy jesteście na to gotowi?

Start 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za darmo. Po 22:30 – 30 zł. Panie do 24:00 wchodzą za darmo.



SOBOTA – Welcome To The Jungle

Czy tęsknicie za nocą pełną niezapomnianych chwil i szalonego tańca do białego rana? Przygotujcie się na ekscytującą dawkę dobrej muzyki oraz pełnych wigoru ludzi.

Start 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za darmo. Po 22:30 – 30 zł.



RZUT BERETEM



PIĄTEK – Studencki Piąteczek

Hej studenci, ta impreza jest dla Was! Przygotujcie się na szaleństwa w Beretowym stylu! Będzie do czego też potupać nóżką...

Start o 22:00. Do 22:30 lista z FB wchodzi za free. Po 22:30 - 30 zł. Panie do 24:00 wchodzą za darmo.



SOBOTA – Dyskoteka Gra

Jeśli lubicie poszaleć przy największych hitach disco, to ta impreza jest dla Was.

Start o 22:00. Do 22:30 lista z FB wchodzi za free. Po 22:30 - 30 zł.



KLUB 30



PIĄTEK – Piątek, piąteczek, piątunio

Piątkowy wieczór to najlepszy moment na rozruch przed sobotą i pobalować do rana, w najpopularniejszym lubelskim klubie.

Start: 21:00. Do 23:30 - 20 PLN, po 23:30 – 30 PLN.



SOBOTA – Evelina Krupa Violin

Sobota, magnum opus weekendu. Kto siedzi w domu ten się nie liczy. W trzydziestce oprócz tradycyjnej potańcówki najlepsi dje i najlepsza muza, a do tego wyjątkowa i zjawiskowa Evelina Krupa i jej magiczne skrzypce.

Start: 21:00. Do 23:30 - 30PLN, po 23:30 – 40 PLN.



KLUBOKAWIARNIA OSTRO



PIĄTEK – Friday Night

Piątkowy wieczór to dobry czas na relaks. Nowe i stare hity, w starym dobrym Ostro. Za dj-ką Szop-n zagra dla was tak, że nie będziecie w stanie usiedzieć w miejscu!

Start o 21:00. Wstęp free!



SOBOTA – Plus minus 30

Czy jesteście gotowi na ostre tańce w Ostro? Wiek nie ma znaczenia, czy plus czy minus, to bez znaczenia.

Start o 21:00. Wstęp free!



KLUB STUDENCKI „KAZIK”



PIĄTEK/SOBOTA – Karaoke

Weekendy w Kaziku obrosły legendą! Jeśli szukacie miejsca, gdzie studencki vibe wchodzi na najwyższy poziom, to musicie tu być! Pamiętajcie, że śpiewać każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej.

Start: 20:00. Wstęp wolny!



DOM KULTURY



PIĄTEK – Girls Just Wana Have Fun

Piękna dyskoteka, którą poprowadzą DZIEWCZYNY! Kobieca selekcja, dużo piosenek - dużo guilty pleasure. 80's, 90's, Y2K i współczesne hity.

Start o 22:00. Lista FB wchodzi za 15 zł. do 23:00. Po 23:00 – 30/40 zł.



SOBOTA – Bo Jak Nie My To Kto

Od Krawczyka do Podsiadło, od Maryli do Reni Jusis, od Kalibra do Bedoesa - wszystko co dobre w Polskiej muzyce całą noc!

Start o 22:00. Lista FB wchodzi za 15 zł. do 23:00. Po 23:00 – 30/40 zł.



BAŁAGAN



SOBOTA – ALL THAT JAZZ, FUNK & TROPICAL

Cały ten jazz-dance i funk-tropical-psychodelia. Gramofonowy trip dla ludzi sztuki i nie tylko. Hipsterska, awangardowa, wkręcająca i pulsująca, nienormalna impreza. Kid Buttons przejmuje BAŁAGAN na sobotni wieczór.

Start o 21:00. Wstęp za friko!