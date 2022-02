Włamali się do sklepu. Ukradli m.in. kilkadziesiąt butelek z alkoholem i papierosy

Tego właśnie dnia dyżurny puławskiej komendy otrzymał zgłoszenie o włamaniu do jednego ze sklepów działających na terenie miasta. – Sprawcy wyłamali roletę i wybili szybę, po czym dokonali kradzieży 50 sztuk wyrobów alkoholowych różnych marek, Ukradli też kilkadziesiąt paczek papierosów, około 10 kilogramów wyrobów wędliniarskich oraz inne artykuły spożywcze – wylicza sierżant Małgorzata Okoń. – Z łupem oszacowanym na 5 tysięcy złotych oddalili się z miejsca zdarzenia.

Policjanci zajmujący się sprawą zebrali materiał dowodowy. Przeanalizowali też zabezpieczony monitoring. – Zebrane na miejscu ślady przestępstwa, a także uzyskane informacje pozwoliły na wytypowanie osób podejrzanych o to włamanie – dodaje Okoń.

Funkcjonariusze zatrzymali mężczyzn w wieku od 42 do 55 lat. W przeszukanych pomieszczeniach ujawnili skradzione kilka dni temu artykuły. W mieszkaniu były też rzeczy pochodzące z innej przestępczej działalności – o wartości tysiąca zł.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty i przyznali się do zarzucanych im czynów.

Za kradzież z włamaniem grozi kara do 10 lat więzienia. W związku z tym, że dwóch sprawców działało w ramach recydywy czyli powrotu do przestępstwa, grozi im kara do 15 lat pozbawienia wolności.