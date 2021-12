Lubelskie. Sekcja zwłok policjanta potwierdza pierwsze podejrzenia

Do tej tragedii doszło w niedzielę. 38–letni policjant z 15–letnim stażem pracy najprawdopodobniej popełnił samobójstwo. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura. – Odbyła się sekcja zwłok i wstępne wyniki potwierdzają, że zgon nastąpił wskutek postrzału. Jednak szczegóły będą znane za kilka tygodni po otrzymaniu pisemnego protokołu – mówi Agnieszka Kępka, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Prokuratorskie śledztwo toczy się w kierunku namowy do samobójstwa. – Równolegle z uwagi na wydarzenie nadzwyczajne z udziałem policjanta, Komendant Powiatowy Policji w Radzyniu Podlaskim wszczął wewnętrzne postępowanie mające na celu szczegółowe wyjaśnienie okoliczności, w jakich doszło do tragedii – przyznaje aspirant Piotr Mucha, rzecznik radzyńskiej policji.

Do zdarzenia doszło na terenie komendy, gdy mężczyzna zakończył swoją niedzielną służbę. 38–latek był policjantem z wydziału ruchu drogowego. Mieszkał na terenie powiatu radzyńskiego.

Jeśli znajdujesz się z trudnej sytuacji, z którą nie możesz sobie porazić, powinieneś skontaktować się z Centrum Wsparcia 800 70 22 22, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, Poradnią Zdrowia Psychicznego lub Izbą Przyjęć najbliższego szpitala. W sytuacji zagrożenia życia zadzwoń pod numer alarmowy 112.