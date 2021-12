Radzyń Podlaski kupił nowy karawan, bo „odczuwalna jest większa liczba zgonów”

Ford Transit to specjalistyczny samochód typu karawan. – Niestety odczuwalna jest większa liczba zgonów, spowodowanych pandemią. Bywało tak, że podczas jednego dnia mieliśmy 5 pogrzebów i ustalenie harmonogramu było problemem– przyznaje prezes Jarosław Ejsmont.

Ale to nie jedyny powód zakupu. – To była konieczność. Do pełnej obsługi pogrzebowej potrzebujemy 6 osób. Auta, którymi dysponowaliśmy dotychczas są przygotowane na 5–osobowy skład. To wiązało się z angażowaniem dodatkowego pojazdu– tłumaczy szef miejskiej spółki. – Kolejną istotą sprawą jest wyeksploatowanie tych karawanów. które już posiadamy. Mają one swoje lata i często zawodzą, a nie możemy sobie na to pozwolić –podkreśla Ejsmont. Spółka kupiła karawan z własnych środków.

PUK jest administratorem cmentarza komunalnego w Radzyniu, ma też dom pogrzebowy.