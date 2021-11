Radzyń Podlaski: Radna proponuje kartę seniora. Burmistrz woli dotować kluby seniorów

– Dostałam liczne sygnały ze środowiska seniorów, dlatego wnioskuję, by miasto przystąpiło do programu ogólnopolskiej karty seniora. Wtedy nasi mieszkańcy skorzystają z tego na terenie całego kraju, tam gdzie karta jest honorowana – zauważa radna Bożena Lecyk (Radzyń Moje Miasto). Okazuje się, że radzyńscy przedsiębiorcy chętnie przystąpią do akcji. – Rozmawiałam z nimi i już są tacy, którzy chcą zaoferować zniżki na zakupy dla seniorów – podkreśla Lecyk i deklaruje, że pomoże pozyskiwać kolejnych partnerów do programu.

– Jakie są kalkulacje finansowe funkcjonowania takiej karty? – dopytuje burmistrz Jerzy Rębek (PiS). Po stronie samorządu ta opłata wynosiłaby od 3 do 6 tys. zł rocznie. – To abonament, z tej puli dostajemy m. im. karty. A samorząd te karty by wydawał seniorom– tłumaczy Bożena Lecyk. W jej ocenie, korzyści z tego mają nie tylko starsze osoby. – Ale również przedsiębiorcy, którzy udzielają zniżek i w ten sposób zwiększają zainteresowanie towarami czy usługami. Zwiększa to obrót – przekonuje radna.

Ale burmistrz ma inny pomysł. – Mam dobre kontakty z klubami seniora i słyszę od nich, aby zwiększyć wydatki na ich działalność statutową, jeśli będą możliwości – zaznacza Rębek. – Nikt lepiej nie wydatkuje środków niż sami zainteresowani – dodaje burmistrz. Jednocześnie przyznaje, ze jeśli wystarczy środków w przyszłorocznym budżecie, to miasto wesprze kluby.

– A gdzie reszta seniorów? Nie wszyscy należą do klubów. W naszym mieście mamy ok. 5 tys. starszych mieszkańców. Myślę, że warto – podkreśla z kolei radna, która złożyła stosowny wniosek w tej sprawie. Jej pomysł popiera m.in. radny Mariusz Szczygieł. – To program ogólnokrajowy, a więc seniorzy mogą korzystać z niego również w innych miastach. Koszt przystąpienia do tego to tak naprawdę kropelka, a seniorzy mogą być zadowoleni – stwierdza Szczygieł.

Władze miasta nie podjęły jeszcze ostatecznej decyzji, czy przystaną do tej propozycji.