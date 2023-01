Program TV 13-15 stycznia 2023. Jakie filmy warto zobaczyć w telewizji?

Piątek, 13 stycznia:



Gliniarz z Beverly Hills III, reż. John Landis, TV Puls, godz. 20



Kolejna odsłona losów policjanta Alexa Foleya. Tym razem grany przez Eddie'ego Murphy'ego bohater próbuje odnaleźć winnych śmierci swojego szefa. Ślad prowadzi go do wielkiego parku rozrywki w Beverly Hills.



The Square, reż. Ruben Ostlund, TVP Kultura, godz. 20



Rozwiedziony dyrektor muzeum sztuki nowoczesnej stanie przed wielkim wyzwaniem podczas przygotowań do premiery najnowszej instalacji artystycznej. Film nagrodzony Złotą Palmą w Cannes. Warto dodać, że najnowszą produkcję reżysera Rubena Ostlunda - "W trójkącie" - można właśnie oglądać na ekranach lubelskich kin.



Strażnicy Galaktyki vol. 2, reż. James Gunn, Polsat, godz. 21.05



Druga część przygód kosmicznej drużyny pod wodzą Ziemianina Star-Lorda. Bohaterowie tym razem próbują rozwikłać zagadkę pochodzenia swojego lidera. Na ekranie pojawiają się nowi bohaterowie znani z komiksów, a całość wpisuje się w szerszy kontekst kinowego uniwersum Marvela.



Sobota, 14 stycznia:



Doktor Dolittle, reż. Stephen Gaghan, Polsat, godz. 20



Nowa hollywoodzka wersja opowieści o tytułowym doktorze, który potrafi rozmawiać ze zwierzętami. Bohater wyrusza na mityczną wyspę, by z pomocą zwierząt, zdobyć lekarstwo na chorobę królowej Anglii. W rolę ekscentryka wcielił się tym razem popularny Robert Downey Jr.



Gru, Dru i Minionki, reż. Kyle Balda, Pierre Coffin, TVN, godz. 20



Familijny przebój będący kolejną częścią serii zapoczątkowanej przez film "Jak ukraść Księżyc". Balthazar Bratt, były dziecięcy gwiazdor Hollywood, wymyśla plan zemsty. Gru wraz z rodziną muszą mu w tym przeszkodzić. Na ekranie powracają popularne żółte stworki, czyli tytułowe Minionki.



Matrix Reaktywacja, reż. Lilly Wachowski, Lana Wachowski, TVN Siedem, godz. 20



Kontynuacja jednego z największych filmowych hitów przełomu lat 90. i 00. Tym razem Neo, który dołączył do ruchu oporu ludzi w walce z maszynami, wyrusza na misję ocalenia podziemnego miasta Syjon. W tym niebezpiecznym zadaniu towarzyszy mu ukochana Trinity. Film zachwyca przede wszystkim przełomowymi jak na owe czasy efektami specjalnymi.



Niedziela, 15 stycznia:



Indiana Jones i Świątynia Zagłady, reż. Steven Spielberg, Polsat, godz. 16.15



W tym roku do kin trafi piąta już część przygód Indiany Jonesa. Z tej okazji warto przypomnieć sobie jedną z odsłon zrealizowanych w latach 80. Nieustraszony łowca przygód wyrusza na poszukiwanie świętego kamienia i mierzy się z członkami niebezpiecznej sekty. Jedną z najpopularniejszych postaci w całej serii jest pojawiający się właśnie w tej części mały Wan zagrany przez Ke Huy Quana. Koreański aktor na wiele lat zniknął z ekranu, by powrócić w 2022 roku w zwariowanej produkcji "Wszystko wszędzie naraz", za udział w której został nagrodzony Złotym Globem.



Ostatni Samuraj, reż. Edward Zwick, TVN Siedem, godz. 20



Weteran wojny secesyjnej przypływa do Japonii pod koniec 1870 roku, aby szkolić żołnierzy cesarza Mutsuhito. Dramat historyczny z Tomem Cruise’em w roli głównej. Typowo hollywoodzkie kino z wszelkimi wadami (dużą dawką patosu) i zaletami (widowiskowością, epickością i dramatyzmem).



Jack: Pogromca olbrzymów, reż. Bryan Singer, TVN, godz. 20



Alternatywna wersja bajki o Jasiu i magicznej fasoli. Młody rolnik Jack bierze udział w wyprawie do królestwa olbrzymów, by ocalić porwaną księżniczkę. W rolę tytułową wciela się Nicholas Hoult, znany m.in. z nowego "Mad Maxa".