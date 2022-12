"Grawitacja" reż. Alfonso Cuaróna. Program TV 9-11 grudnia 2022

Piątek, 9 grudnia:



Szybcy i Wściekli 5, reż. Justin Lin, TVN, godz. 20.05



Piąta odsłona przygód nieposkromionych kierowców. Tym razem bohaterowie narażają się niebezpiecznemu gangsterowi. Organizują ryzykowny napad i muszą wymknąć się ścigającemu ich nieustępliwemu agentowi.



The Doors, reż. Oliver Stone, TVP Kultura, godz. 21.20



Klasyka kina muzycznego. Val Kilmer jako Jim Morrison, legendarny lider grupy The Doors. Film twórcy "Plutonu", Olivera Stone'a, ukazuje losy muzyka od momentu założenia The Doors do jego przedwczesnej śmierci. W obsadzie znaleźli się również m.in. Kyle MacLachlan i Meg Ryan.



Monster Hunter, reż. Paul W.S. Anderson, Polsat, godz. 22



Widowisko akcji na podstawie popularnej gry wideo, zrealizowane przez specjalistę od tego typu produkcji - Paula W.S. Andersona, twórcę "Resident Evil". Na ekranie powraca zresztą chętnie współpracująca z nim aktorka - Mila Jovovich. Produkcja ukazuje losy elitarnej grupy żołnierzy, którzy w alternatywnym świecie walczą z przerażającymi stworami.



Sobota, 10 grudnia:



Grawitacja, reż. Alfonso Cuarón, TVN Siedem, godz. 20



Nakręcona w 2013 roku "Grawitacja" to widowiskowy thriller przedstawiający losy dwójki astronautów, którzy próbują przetrwać w przestrzeni kosmicznej po tym, jak ich prom zostaje uszkodzony. To popis aktorskich umiejętności Sandry Bullock oraz przykład genialnego wykorzystania efektów specjalnych. Film został nagrodzony siedmioma Oscarami.



Dzieciak rządzi, reż. Tom McGrath, Polsat, godz. 20



W domu siedmioletniego Tima pojawia się dziwny braciszek. Udający bobasa szef-dzidziuś przybył na ziemię z tajemniczą misją. Animowana komedia dla całej rodziny od twórców "Shreka".



Wiek Adaline, reż. Lee Toland Krieger, TVN, godz. 20



Historia urodzonej na początku XX wieku młodej kobiety, która wskutek wypadku przestaje się starzeć. Gdy poznaje mężczyznę, zaczyna rozważać wyjawienie sekretu swojej nieśmiertelności. Nietypowy melodramat z udziałem Blake Lively, Harrisona Forda i Ellen Burstyn.



Niedziela, 11 grudnia:



Cinderella Story, reż. Mark Rosman, TVN, godz. 12.05



Młodzieżowa komedia romantyczna będąca uwspółcześnioną wersją Kopciuszka. Wykorzystywana przez macochę Sam Montgomery poznaje internetowego amanta na szkolnej potańcówce. W obsadzie Hilary Duff i Chad Michael Murray.



Moje córki krowy, reż. Kinga Dębska, TVP Kultura, godz. 20



Agata Kulesza, Gabriela Muskała i Maria Dębska w filmie matki tej ostatniej - Kingi Dębskiej. To losy skłóconych sióstr, które w obliczu choroby jednego z rodziców, muszą odzyskać utracony kontakt i zacząć współpracować. Film przyniósł Kindze Dębskiej szerokie uznanie oraz nagrody, m.in. Złote Lwy i Orły.



Kochając Pabla, nienawidząc Escobara, reż. Fernando León de Aranoa, TVP 2, godz. 22.45



Javier Bardem i Penelope Cruz w biografii słynnego kolumbijskiego handlarza narkotykami - Pablo Escobara. W przeciwieństwie jednak do popularnego serialu Netfliksa - "Narcos", film skupia się na relacji barona narkotykowego z kolumbijską prezenterką telewizyjną - Virginią Valejo. Warto podkreślić, że Bardem jest już trzecim w ostatnich latach aktorem, który zagrał tę postać. Wcześniej rolę Escobara kreowali Benicio del Toro i Wagner Moura.