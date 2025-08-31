KKP Unia Lublin gorsza od Resovii

Drużyna z Rzeszowa od początku narzuciła swoje warunki gry i już w pierwszej akcji objęła prowadzenie za sprawą Aleksandry Michalskiej. Gospodynie jednak dość szybko wyrównały – w 23 min do siatki trafiła Maria Dąbrowska. Przyjezdne były jednak bardzo dobrze dysponowane i jeszcze przed przerwą powróciły na prowadzenie. Stało się tak dzięki Karolinie Bednarz.

Po zmianie stron Unia dążyła do zmiany rezultatu, ale nie była w stanie odrobić strat. Dodatkowo w 75 min stracił trzecią bramkę, bo do siatki trafiła Milena Michałek.

Następna kolejka odbędzie się dopiero za dwa tygodnie, a Unię czeka bardzo trudny pojedynek. Rywalem będzie bowiem stołeczna ekipa Legia Ladies.

KKP Unia Lublin – Resovia Rzeszów 1:3 (1:1)

Bramki: Dąbrowska (23) – Michalska (1), Bednarz (36), Michałek (75).

Unia: Szymanek – Rachańczyk (77 Rostecka), Mazur, Warchołowska (62 Świderska, Franaszczyk, Szczepanik, Gąsiorowska, Dessauer (86 Szczygieł), Dąbrowska, Przekorzyńska, Stepanets.

Resovia: Skrzyniarz – Gajdur (80 Gałajuch), Czyż, Krawczyk, Roda (88 Mikuszewska), Jednacz, Bednarz, Michalska, Strasińsk (67 Michałek), Frydrych (80 Szydło), Kusiar (67 Wałaszek)

Żółte kartki: Franaszczyk, Szczepanik, Świderska – Krawczyk, Bednarz, Frydrych, Mikuszewska. Sędziowała: Bojar-Stefańska. Widzów: 200.