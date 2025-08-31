Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Sport
Lubię to! 142 tys. niedziela, 31 sierpnia 2025 r.
Serwisy tematyczne

Sport

Dzisiaj
15:14
Strona główna » Sport

KKP Unia Lublin gorsza od Resovii

Autor: Zdjęcie autora Kamil Kozioł
Udostępnij 0 A A
Piłkarki Unii Lublin są beniaminkiem Orlen I Ligi
Piłkarki Unii Lublin są beniaminkiem Orlen I Ligi (fot. Facebook KKP Unia Lublin)

Piłkarki KKP Unia Lublin rozpoczęły sezon od porażki, ale później przyszły dwa zwycięstwa. To sprawiło, że drużyna Dominiki Przewłoki usadowiła się w czołówce Orlen I ligi. W sobotę zmierzyła się ze swoim sąsiadem z ligowej tabeli, Resovią.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Drużyna z Rzeszowa od początku narzuciła swoje warunki gry i już w pierwszej akcji objęła prowadzenie za sprawą Aleksandry Michalskiej. Gospodynie jednak dość szybko wyrównały – w 23 min do siatki trafiła Maria Dąbrowska. Przyjezdne były jednak bardzo dobrze dysponowane i jeszcze przed przerwą powróciły na prowadzenie. Stało się tak dzięki Karolinie Bednarz.

Po zmianie stron Unia dążyła do zmiany rezultatu, ale nie była w stanie odrobić strat. Dodatkowo w 75 min stracił trzecią bramkę, bo do siatki trafiła Milena Michałek.

Następna kolejka odbędzie się dopiero za dwa tygodnie, a Unię czeka bardzo trudny pojedynek. Rywalem będzie bowiem stołeczna ekipa Legia Ladies.

KKP Unia Lublin – Resovia Rzeszów 1:3  (1:1)

Bramki: Dąbrowska (23) – Michalska (1), Bednarz (36), Michałek (75).

Unia: Szymanek – Rachańczyk (77 Rostecka), Mazur, Warchołowska (62 Świderska, Franaszczyk, Szczepanik, Gąsiorowska, Dessauer (86 Szczygieł), Dąbrowska, Przekorzyńska, Stepanets.

Resovia: Skrzyniarz – Gajdur (80 Gałajuch), Czyż, Krawczyk, Roda (88 Mikuszewska), Jednacz, Bednarz, Michalska, Strasińsk (67 Michałek), Frydrych (80 Szydło), Kusiar (67 Wałaszek)

Żółte kartki: Franaszczyk, Szczepanik, Świderska – Krawczyk, Bednarz, Frydrych, Mikuszewska. Sędziowała: Bojar-Stefańska. Widzów: 200.

Orzeł grał do końca, druga wygrana KS Drelów i reszta wyników bialskiej okręgówki

Orzeł grał do końca, druga wygrana KS Drelów i reszta wyników bialskiej okręgówki

GKS Łopiennik przegrał z Frassatim Fajsławice 1:3

Dwie czerwone kartki przeszkodziły Włodawiance, kołyska dla Krystiana i komplet wyników chełmskiej okręgówki

Julia Piętakiewicz (pierwsza z prawej) w meczu z Orlenem Gdańsk zdobyła pierwsze gole w tym sezonie

Piłkarki Górnika Łęczna w niedzielę zagrają w Bielsku-Białej

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
Resovia KKP Unia Lublin Orlen I liga piłkarek nożnych

Pozostałe informacje

Wypadek wydarzył się w sobotę po godz. 21 między miejscowościami Żurawce Osada a Chodywańce w powiecie tomaszowskim

Mężczyzna leżał na jezdni. Nie przeżył, gdy przejechał po nim samochód

Kolejny śmiertelny wypadek w trakcie tego weekendu. W sobotę wieczorem w powiecie tomaszowskim zginął 49-letni mężczyzna.
Ulica Powiatowa w Zamościu na odcinku od ronda Ronda Wysiedlonych Mieszkańców Zamojszczyzny do granic miasta to droga wojewódzka

Jezdnia na wiadukcie to zagrożenie. Rozpoczął się remont drogi wojewódzkiej

Około trzech tygodni potrwa remont fragmentu ulicy Powiatowej w Zamościu. Stan jezdni na tej drodze wojewódzkiej nr 843 stwarzał zagrożenie dla zmotoryzowanych.

Jesień w kuchni, czyli dynia i patison na talerzu

Jesień w kuchni, czyli dynia i patison na talerzu

Patison przy dyni wygląda jako kosmita. Ale to też dynia. W dodatku można z niego zrobić schabowego. Mamy sprawdzone przepisy na jedno i drugie.
Żeby zapełnić tornistry. Zbiórka dla wychowanków domów dziecka

Żeby zapełnić tornistry. Zbiórka dla wychowanków domów dziecka

"Z sercem dla dzieci" - pod takim hasłem działacze Młodzieży Wszechpolskiej z Zamościa organizują zbiórkę przyborów szkolnych dla wychowanków domów dziecka.
Znalezione przy 26-latku narkotyki zostały skonfiskowane

Uciekał przed policją z promilami i narkotykami

Nic dziwnego, że 26-latek nie miał ochoty na policyjną kontrolę. Jechał pijany, a w niesprawnym samochodzie wiózł narkotyki. Teraz grozi mu do 5 lat więzienia.
Piłkarki Unii Lublin są beniaminkiem Orlen I Ligi

KKP Unia Lublin gorsza od Resovii

Piłkarki KKP Unia Lublin rozpoczęły sezon od porażki, ale później przyszły dwa zwycięstwa. To sprawiło, że drużyna Dominiki Przewłoki usadowiła się w czołówce Orlen I ligi. W sobotę zmierzyła się ze swoim sąsiadem z ligowej tabeli, Resovią.
Biały Kruk zorganizował imprezę. Polało się sporo krwi
NASZ PATRONAT
galeria

Biały Kruk zorganizował imprezę. Polało się sporo krwi

To była jedna z wielu takich akcji od lat organizowanych w Polsce z inicjatywy Kongresu Polskich Klubów Motocyklowych. W Zamościu "Motoserce" odbyło się po raz pierwszy, dzięki zaangażowaniu członków Klub Motocyklowy Biały Kruk FG.
Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających
ZDJĘCIA
galeria

Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających

Pogoda w kratkę, ale to nie zniechęciło poszukiwaczy bibelotów, by wybrać się na Lubelską Giełdę Staroci.

Piana party była jedną z głównych atrakcji wczorajszego festynu
galeria

Piana, muzyka i radość w Parku Miejskim. Chełm pożegnał lato

Chełmianie dopisali i tłumnie zebrali się wczoraj w Parku Miejskim im. Unii Europejskiej, by wspólnie świętować koniec wakacji podczas festynu „Zakończenie Wakacji z MDK”. Wydarzenie, które potrwało kilka godzin przyciągnęło całe rodziny, od najmłodszych po seniorów.

Tevin Mack został nowym zawodnikiem PGE Start Lublin

PGE Start Lublin zakontraktował Tevina Macka

28-letni Amerykanin podpisał roczną umowę. Mack najlepiej czuje się jako gracz obwodowy.

Bożena Karkut, trenerka Zagłębia

To było święto piłki ręcznej, czyli opinie po meczu Zagłębie - PGE MKS El-Volt

PGE MKS El-Volt Lublin nie zdołał wywalczyć Superpucharu Polski. Podopieczne Pawła Tetelewskiego w meczu rozegranym w łódzkiej Atlas Arenie lepsze okazało się KGHM MKS Zagłębie Lubin. Zapraszamy do zapoznania się z wypowiedziami bohaterów tej rywalizacji.
Stare Miasto płynące miodem. Trwa VII Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu
ZDJĘCIA
galeria

Stare Miasto płynące miodem. Trwa VII Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu

Naturalne miody i produkty pochodzenia pszczelego, rozmowy ze specjalistami i występy artystyczne - to wszystko czeka na uczestników podczas wojewódzkiego święta miodu.
Maluch Władysława Wróbla z Zamościa nie był najstarszym z pojazdów uczestniczących w zlocie, ale zwracał na siebie uwagę, dzięki wyjątkowo ciekawej ekspozycji na masce
NASZ PATRONAT
galeria

Jak za dawnych lat. Zjechały setki klasyków na kółkach

Małe i duże fiaty, polonezy, syrenki, garbusy, ale też ciągniki, przyczepy campingowe, motocykle i rowery. Takie pojazdy, wszystkie mocno wiekowe można było podziwiać w sobotę (30 sierpnia) w Zamościu, a później na trasie do Krasnobrodu w ramach 4. Zlotu Pojazdów Zabytkowych.
Do tragicznego wypadku w Białobrzegach doszło nocą z piątku na sobotę

Śmiertelny wypadek na drodze krajowej. Pieszy nie przeżył

Lubartowscy policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności śmiertelnego wypadku, jaki nocą z piątku na sobotę (29/30 sierpnia) wydarzył się na drodze krajowej w Białobrzegach.
Rocznicowy wrzesień. Uroczystości przez kilka dni
1 września 2025, 18:00

Rocznicowy wrzesień. Uroczystości przez kilka dni

Wybuchu wojny, agresji ZSRR na Polskę oraz powstania Polskiego Państwa Podziemnego - rocznice tych wydarzeń będą obchodzone we wrześniu w Zamościu. Jest już program uroczystości.
PKO BP EKSTRAKLASA
4. KOLEJKA

Wyniki:

Arka Gdynia  - Pogoń Szczecin 2-1
Górnik Zabrze - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 0-1
Jagiellonia Białystok - Cracovia 5-2
Korona Kielce - Radomiak Radom 3-0
Lechia Gdańsk - Motor Lublin 3-3
Legia Warszawa - GKS Katowice 3-1
Widzew Łódź - Wisła Płock 1-1
Piast Gliwice - Lech Poznań przełożony
Raków Częstochowa - Zagłębie Lubin przełożony

Tabela:

1. Wisła Płock 4 10 7-2
2. Legia 3 7 5-1
3. Radomiak 4 7 9-6
4. Widzew 4 7 7-4
5. Bruk-Bet 4 7 6-3
6. Cracovia 4 7 10-8
7. Jagiellonia 3 6 8-8
8. Górnik 4 6 4-4
9. Lech 3 6 7-8
10. Arka 4 5 3-3
11. Korona 4 4 4-5
12. Pogoń 4 4 7-9
13. Motor 3 4 5-7
14. Raków 3 3 3-5
15. Zagłębie 3 2 3-4
16. Katowice 4 1 3-9
17. Piast 2 0 0-3
18. Lechia 4 -3 9-11

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!
Kalendarz Sportowy
Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Górnik Łęczna w sobotę o godz. 20 zagra ze Stalą Rzeszów

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 17-19 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Sport Wideo
To może być wielki mistrz
WIDEO

To może być wielki mistrz

film
Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość
film

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie
galeria
Zdjęcia/Wideo

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!
film
Wideo

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!
Wideo

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!

Posiany na polu na Węglinie Południowym gatunek konopi jest nieprzydatny do „celów rozrywkowych”
galeria
film
zdjęcia, wideo

Las konopi w Lublinie. Czas na wielkie żniwa. Już w poniedziałek?

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow
galeria
film

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra
film
wideo

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra

Gwiazdorska drużyna w lubelskiej klasie A. Wokalista disco polo i byli zawodnicy ekstraklasy
film

Gwiazdorska drużyna w lubelskiej klasie A. Wokalista disco polo i byli zawodnicy ekstraklasy

Sport Foto
Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!
ZDJĘCIA

Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!

galeria
Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało
galeria
film
dużo zdjęć, wideo

Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników
galeria
NASZ PATRONAT

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy
galeria
Zdjęcia

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec
galeria
Zdjęcia

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024
galeria

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024

Jerzy Kulej w 2010 roku gościł w Klubie Sportowym Paco przy ul. Zana 72 w Lublinie.
Zdjęcia

Jerzy Kulej od dziś na wielkim ekranie. Mistrz boksu wielokrotnie przyjeżdżał do Lublina

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”
galeria
film

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto
Zdjęcia

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto

 