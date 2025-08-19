PGE Start Lublin wrócił do treningów. Pełny skład w środę

Rano wicemistrzowie Polski przechodzili szczegółowe badania lekarskie. Później spotkali się na zajęciach w hali MOSiR im. Zdzisława Niedzieli. Chwilowo podopieczni trenera Wojciecha Kamińskiego nie mogą korzystać z hali Globus, gdzie rozgrywają swoje mecze. Obiekt obecnie jest remontowany.

Na premierowy trening dotarła już czwórka Amerykanów: Quincy Ford, Bryan Griffin, Elijah Hawkins oraz Jordan Wright. W środę czerwono-czarni mają już ćwiczyć w pełnym składzie. Sztab szkoleniowy miał oczywiście do dyspozycji wszystkich, polskich graczy. Ważne umowy na kolejny sezon mają: Jakub Karolak, Wiktor Kępka, Michał Krasuski, Bartłomiej Pelczar, Filip Put, Roman Szymański i Michał Turewicz.

Przed PGE Startem bardzo intensywne przygotowania. Już za miesiąc zespół rozegra pierwszy mecz o coś. W ćwierćfinale turnieju eliminacyjnego do Ligi Mistrzów zmierzy się z hiszpańskim UCAM Murcia CB.

Aby dobrze przygotować się do rozgrywek trener Kamiński przygotował bogaty plan sparingów. 28 sierpnia lublinianie zmierzą się z Górnikiem Zamek Książ Wałbrzych (w Wałbrzychu). W kolejnych tygodniach rywalami będą za to: WKS Śląsk Wrocław (29 sierpnia, we Wrocławiu), Miasto Szkła Krosno (5 września, w Krośnie) i Basket Brno (6 września, w Krośnie).

W Lublinie ekipę wicemistrza Polski będzie można zobaczyć w dniach 12-13 września, przy okazji Memoriału Zdzisława Niedzieli.