PGE Start Lublin wrócił do treningów. Pełny skład w środę

Zgodnie z planem, w poniedziałek na pierwszym treningu spotkali się koszykarze PGE Startu. Na razie w Lublinie pojawiło się 11 zawodników. W kolejnych dniach do drużyny dołączą: Chris Clark (wtorek) oraz Trey Tennyson (środa).

Na pierwszym treningu Startu pojawiło się już czterech Amerykanów, w tym Elijah Hawkins
Na pierwszym treningu Startu pojawiło się już czterech Amerykanów, w tym Elijah Hawkins (fot. PGE Start Lublin)

Rano wicemistrzowie Polski przechodzili szczegółowe badania lekarskie. Później spotkali się na zajęciach w hali MOSiR im. Zdzisława Niedzieli. Chwilowo podopieczni trenera Wojciecha Kamińskiego nie mogą korzystać z hali Globus, gdzie rozgrywają swoje mecze. Obiekt obecnie jest remontowany.

Na premierowy trening dotarła już czwórka Amerykanów: Quincy Ford, Bryan Griffin, Elijah Hawkins oraz Jordan Wright. W środę czerwono-czarni mają już ćwiczyć w pełnym składzie. Sztab szkoleniowy miał oczywiście do dyspozycji wszystkich, polskich graczy. Ważne umowy na kolejny sezon mają: Jakub Karolak, Wiktor Kępka, Michał Krasuski, Bartłomiej Pelczar, Filip Put, Roman Szymański i Michał Turewicz.

Przed PGE Startem bardzo intensywne przygotowania. Już za miesiąc zespół rozegra pierwszy mecz o coś. W ćwierćfinale turnieju eliminacyjnego do Ligi Mistrzów zmierzy się z hiszpańskim UCAM Murcia CB.

Aby dobrze przygotować się do rozgrywek trener Kamiński przygotował bogaty plan sparingów. 28 sierpnia lublinianie zmierzą się z Górnikiem Zamek Książ Wałbrzych (w Wałbrzychu). W kolejnych tygodniach rywalami będą za to: WKS Śląsk Wrocław (29 sierpnia, we Wrocławiu), Miasto Szkła Krosno (5 września, w Krośnie) i Basket Brno (6 września, w Krośnie).

W Lublinie ekipę wicemistrza Polski będzie można zobaczyć w dniach 12-13 września, przy okazji Memoriału Zdzisława Niedzieli.

ORLEN BASKET LIGA MĘŻCZYZN
30. KOLEJKA

Wyniki:

Trefl Sopot - Icon Sea Czarni Słupsk 89:65
Dziki Warszawa - PGE Spójnia Stargard 71:57
Zastal Zielona Góra - Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wlkp. 92:87
Anwil Włocławek - PGE Start Lublin 82:83
Arriva Polski Cukier Toruń - MKS Dąbrowa Górnicza 74:86
King Szczecin - Legia Warszawa 81:84
Śląsk Wrocław - Górnik Zamek Książ Wałbrzych 74:80
AMW Arka Gdynia - GTK Gliwice 83:83

Tabela:

1. Anwil 30 54 2672:2418
2. Trefl 30 50 2676:2521
3. Start 30 49 2610:2548
4. Legia 30 49 2462:2392
5. Górnik 30 48 2379:2311
6. Czarni Słupsk 30 47 2401:2242
7. King 30 47 2605:2257
8. Śląsk 30 45 2437:2412
9. Toruń 30 44 2642:2632
10. Dziki 30 43 2302:2325
11. Zielona Góra 30 42 2391:2497
12. Gliwice 30 42 2467:2683
13. Ostrów Wlkp. 30 41 2563:2610
14. Dąbrowa G. 30 41 2472:2571
15. Arka 30 39 2475:2701
16. Spójnia 30 39 2278:2412

