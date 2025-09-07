PGE Start Lublin z pierwszą wygraną podczas okresu przygotowawczego

W pierwszym dniu zmagań czerwono-czarni musieli uznać wyższość gospodarzy. Miasto Szkła Krosno wygrało 85:82, ale spotkanie miało niecodzienny przebieg. PGE Start błyskawicznie wypracował sobie aż 10 punktów zaliczki. Mimo to po 10 minutach przegrywał 17:21, a na przerwę schodził tracąc do rywali 10 „oczek”.

Trzecia kwarta też nie była zbyt udana dla ekipy z Lublina, bo ekipa z Krosna powiększyła przewagę aż do stanu 73:55. Na koniec podopieczni trenera Kamińskiego jeszcze powalczyli i ostatecznie przegrali „tylko” 82:85.

W sobotę PGE Start w czwartej próbie zanotował wreszcie pierwsze zwycięstwo podczas okresu przygotowawczego. Filip Put i jego koledzy pokonali czeski zespół Basket Brno 92:83. Po bardzo wyrównanych trzech odsłonach czerwono-czarni świetnie spisali się w ostatnich 10 minutach, które wygrali 26:16, dzięki czemu przechylili szalę na swoją stronę.

W dwóch spotkaniach rozegranych w Krośnie z dobrej strony pokazał się przede wszystkim Elijah Hawkins. Rozgrywający zapisał na swoim koncie po 17 punktów. Jordan Wright dorzucił po 14 „oczek”, a Bryan Griffin 13 i 12.

– Zagraliśmy zdecydowanie lepiej niż z Krosnem. To cieszy, że z meczu na mecz wyglądamy coraz lepiej. Cieszy wygrana, bo wtedy głowa lepiej pracuje. Fajnie, że gramy już lepiej zarówno w obronie, jak i w ataku. Wiadomo, że musimy się poznać i zobaczyć, kto ma jakie mocne strony. Uważam jednak, że z każdym kolejnym spotkaniem rozumiemy się i dogadujemy coraz lepiej – zapewnia Michał Krasuski.

W następny weekend koszykarzy z Lublina będzie można zobaczyć w hali Globus, przy okazji Memoriału Zdzisława Niedzieli.

Miasto Szkła Krosno – PGE Start Lublin 85:82 (21:17, 25:19, 27:19, 12:27)

PGE Start: Hawkins 17, Mack 15, Wright 14, Griffin 13, Ford 7, Tennyson 7, Put 5, Krasuski 3, Szymański 1, Pelczar 0.

PGE Start Lublin – Basket Brno 92:83 (25:21, 20:24, 21:22, 26:16)

PGE Start: Hawkins 17, Tennyson 17, Ford 15, Wright 14, Griffin 12, Mack 7, Krasuski 6, Put 4, Pelczar 0, Szymański 0.