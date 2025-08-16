Nowy gracz czerwono-czarnych ma 24 lata, mierzy 193 cm i występuje głównie na pozycji rzucającego obrońcy. Podczas kariery uniwersyteckiej reprezentował aż trzy uczelnie.

Zaczynał w Central Connecticut State, później przeniósł się do Texas A&M-CC, a na koniec zagrał jeszcze dla TCU. W sumie rozegrał 132 mecze i notował średnio: 10,5 punktu, 1,8 zbiórki i 1,5 asysty. Trzeba dodać, że rzucał ze skutecznością niemal 40 procent za trzy i niemal 85 procent z linii rzutów wolnych.

W sezonie 24/25 Tennyson wylądował w Europie. Najpierw podpisał kontrakt z angielskim Bristol Flyers, ale zagrał jedynie w trzech meczach, w których zapisywał na swoim koncie 13,3 „oczka” na spotkanie (przy skuteczności 50 procent w rzutach z dystansu).

W grudniu założył już koszulkę belgijskiego Okapi Aalst. Tam zaliczył 21 występów i podobne statystyki: 13,9 punktu, 2,7 zbiórki oraz 1,9 asysty. Znowu mógł się też pochwalić dobrą skutecznością: 44 procent rzutów z gry, 45 procent za trzy (przy sześciu próbach na mecz) oraz 92 procent za jeden.

Jego rekord w lidzie BNXT wyniósł 25 „oczek”. Zaliczył tylko trzy spotkania, w których ani razu nie trafił z dystansu. A do tego trzy z pięcioma trójkami na koncie.

– Trey To zawodnik, który zamyka na dzień dzisiejszy nasz skład. Przede wszystkim to świetny strzelec, którego dość długo szukaliśmy. Myślę, że finalnie będzie to dobry wybór. To zawodnik z małym doświadczeniem w Europie, ale mamy świetne informacje odnośnie jego talentu i etyki pracy. Widzieliśmy mecze i mam nadzieję, że wszystko, co wiemy na jego temat się sprawdzi i będzie bardzo mocnym punktem PGE Startu Lublin w kolejnym sezonie – mówi Wojciech Kamiński, trener czerwono-czarnych.

Tennyson jest szóstym Amerykaninem, który zagra w lubelskim klubie. Wcześniej umowy podpisali: Quincy Ford, Jordan Wright, Bryan Griffin, Elijah Hawkins oraz Chris Clarke. PGE Start przygotowania do nowego sezonu rozpocznie już w najbliższy poniedziałek.