KS Drelów znowu cieszył się z awansu

Drużyna z Drelowa występowała w grupie I bialskiej A klasy. Zespół prowadzony przez Przemysława Sałańskiego rozegrał 20 spotkań, z których 16 wygrał, jedno zremisował i trzy przegrał. KS Drelów u siebie i na wyjeździe zwyciężał ośmiokrotnie. Najwyższą wygraną odniósł przed własną publicznością w meczu z GLKS Rokitno (15:1).

W innych meczach u siebie też notował wysokie wyniki. 9:0 pokonał Niwę Łomazy, 9:2 Agrosport Leśna Podlaska, 7:1 Tytana Wisznice, 6:0 LZS Dobryń, 4:0 Krznę Rzeczyca. Również w spotkaniach wyjazdowych triumfator rozgrywek grupy I odnosił wysokie zwycięstwa. Pokonał Tytana (10:0), Niwę (10:1), GLKS (9:0), Agrosport i Dobryń (po 5:1) czy Krznę (4:2).

Jedyny remis 1:1 piłkarze z Drelowa zanotowali w meczu u siebie z Twierdzą Kobylany. Jedną z wyjazdowych porażek była ta z Olimpią Jabłoń (1:2). Drużyną, na którą podopieczni trenera Sałańskiego nie mogli znaleźć recepty była Granica Terespol. Na wyjeździe ograła lidera 2:0, u siebie zwyciężyła w jeszcze większym rozmiarze, bo 3:0.

Królem strzelców mistrza bialskiej A klasy został Piotr Wojtczuk. Piłkarz zdobył 24 bramki. Taki dorobek to niemal 25 procent wszystkich strzelonych goli przez KS Drelów i minionych rozgrywkach. Licznik trafień zatrzymał się na 103. To największy dorobek spośród wszystkich drużyn klasy A w grupie I. Po stronie straconych bramek widnieje liczba 18. To także pierwsze miejsce spośród wyników pozostałych zespołów grupy I. Pozostali tracili więcej.

Awans do ligi okręgowej KS Drelów wywalczył w przedostatnim meczu rundy rewanżowej. Na swoim boisku w spotkaniu 20. kolejki rozbił Agrosport Leśna Podlaska 9:2. Promocja to historyczny sukces drużyny z powiatu bialskiego. Klub KS Drelów skończy w tym roku trzy lata, powstał 6 grudniu 2022 roku. Pomysłodawcą i inicjatorką była Joanna Wójcik, właścicielka firmy PESAN z Zahajek, pierwsza prezes klubu. W sezonie 2023/2024 zespół grał w klasie B. Pierwszy rok rywalizacji zakończył się awansem do klasy A.

- Wygraliśmy wszystkie ligowe mecze - wspomina z radością prezes Joanna Wójcik. Drugi sezon przyniósł kolejny awans, tym razem do bialskiej klasy okręgowej. Pierwszym trenerem zespołu był Kamil Korniluk, drugim Piotr Wojtczuk. Ostatni rok drużynę prowadził Przemysław Sałański.

- Celem był awans i go osiągnęliśmy. Siłą zespołu była dobra jakość treningu. Nie chcę przez to powiedzieć, że inni trenerzy prowadzą słabe zajęcia, a mój trening jest najlepszy i to ja robię go najlepiej. Chodzi mi o to, że byłem w tej komfortowej sytuacji, w której miałem do dyspozycji od 20 do 24 zawodników. Zupełnie inaczej można pracować przy takiej ilości, niż gdybym dysponował, tak jak często mają inni szkoleniowcy, nawet w lidze okręgowej, grupą 10 czy maksymalnie 15 piłkarzy - tłumaczy trener KS Drelów Przemysław Sałański.

Beniaminek rozpoczął przygotowania do nowego sezonu w minioną środę. Na pierwszych zajęciach szkoleniowiec miał do dyspozycji 35 zawodników. - Do rozgrywek zgłosimy 30 piłkarzy. Docelowo na treningach będziemy mieć 20-26 graczy. W klasie A na treningi rzadko przychodziło mniej niż 20 zawodników. Nadal będziemy spotykać się w środy i piątki, na naszym pięknym obiekcie w Szachach - mówi szkoleniowiec.