Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Sport
Lubię to! 142 tys. wtorek, 16 września 2025 r.
Serwisy tematyczne

Ekstraklasa

Dzisiaj
7:08
Strona główna » Sport » Piłka nożna » Ekstraklasa

Fabio Ronaldo zadebiutował w Motorze Lublin. Jak wypadł?

Autor: Zdjęcie autora Łukasz Gładysiewicz
Udostępnij 0 A A
Fabio Ronaldo zadebiutował w barwach Motoru w niedzielę
Fabio Ronaldo zadebiutował w barwach Motoru w niedzielę (fot. Łukasz Wójcik/Motor Lublin)

W poniedziałek został zaprezentowany jako zawodnik Motoru Lublin, a w niedzielę zaliczył debiut w nowych barwach. Fabio Ronaldo pojawił się na murawie w 74 minucie podczas spotkania z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza. Portugalczyk od razu rozruszał żółto-biało-niebieskich i miał nawet szansę, żeby wpisać się na listę strzelców.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

W Lublinie sporo sobie po nowym nabytku obiecują.

  •  Potrzebowaliśmy w ofensywie zawodnika, który jest w stanie wykreować przewagę, kiedy przeciwnik gra wyżej. Drużyny podchodzą do Motoru inaczej, ta przestrzeń za linią obrony jest mniejsza niż była w tamtym sezonie. My potrzebowaliśmy skrzydłowego, który będzie trochę innym profilem, niż do tej pory mamy – czyli zawodnik, który na małej przestrzeni potrafi wygrać pojedynek i indywidualną akcją stworzyć sytuację. Mam nadzieję, że Fabio będzie w stanie to u nas pokazać – mówił niedawno Mateusz Stolarski, trener Motoru.

Po pierwszym krótkim występie można powiedzieć, że 24-latek wprowadził sporo ożywienia nie tylko na boisku, ale i na trybunach. Kiedy było jasne, że zaraz będzie szykował się do wejścia na murawę od razu na stadionie zrobiło się głośniej. W 74 minucie Ronaldo zmienił Michała Króla, ale zajął miejsce po lewej stronie. Na prawej flance pojawił się Jacques Ndiaye.

Błyskawicznie, bo już w 78 minucie Portugalczyk dostał piłkę blisko koła środkowego. Łatwo uwolnił się spod opieki rywala i na kilku metrach wyraźnie mu „odjechał”. Szkoda tylko, że zagrał do Karola Czubaka za plecy, bo mogła być z tego groźna sytuacja.

Niedługo później nowy nabytek Motoru próbował dośrodkowania w szesnastkę, ale piłkę wybili obrońcy z Niecieczy. W 86 minucie na prawym skrzydle szarżował Ndiaye, ale podawał niecelnie i Mathieu Scalet nie sięgnął futbolówki. Zrobił to zbiegający z lewego skrzydła Ronaldo. Niestety, z dwunastu metrów, stojąc na wprost bramki uderzył niecelnie, a była to całkiem niezła okazja na debiutanckiego gola. 180 sekund później zaliczył za to niecelne podanie do przodu.

Na początku doliczonego czasu gry 24-latek miał okazję zagrać jeden na jeden z rywalem przy linii końcowej. Tym razem przegrał pojedynek, chociaż wylądował na murawie i sygnalizował faul. Sędzia nie dopatrzył się jednak przewinienia.

Były zawodnik Estreli Amadora pokazał się ostatni raz w szóstej dodatkowej minucie gry. Tym razem znalazł się z prawej strony boiska. Od razu zdecydował się na dośrodkowanie i trzeba przyznać, że bardzo dobre dośrodkowanie. Szkoda tylko, że nie dogadali się jego koledzy. Czubak próbował strzelać głową, a Scalet przewrotką. Efekt? Przeszkodzili sobie nawzajem i chociaż „Czubi” trafił w piłkę głową, to wyraźnie pokazywał, że zrobiłby to lepiej gdyby miał ciut więcej miejsca.

Podsumowując, pierwszy występ Ronaldo, chociaż krótki był obiecujący. Wszyscy w Lublinie liczą, że z czasem będzie jeszcze lepiej.

  • Trochę tych zmian w drużynie było, a w takiej sytuacji wiadomo, że będziemy się wszyscy rozumieli lepiej z każdym kolejnym meczem, czy tygodniem treningów. Fabio niedawno do nas dołączył i potrzebuje jeszcze czasu, żeby się wdrożyć. Jak wyglądał w tych pierwszych treningach? Nie mnie to oceniać, ale wiadomo, że to Portugalczyk i widać, że piłka mu nie przeszkadza – wyjaśnia Filip Wójcik.
Dwie różne połowy, Motor na remis z beniaminkiem
galeria
film
ZDJĘCIA, WIDEO

Dwie różne połowy, Motor na remis z beniaminkiem

Maszyna w Tomaszowie ruszyła, dobra reakcja Lublinianki i kolejna strata punktów Motoru II Lublin

Maszyna w Tomaszowie ruszyła, dobra reakcja Lublinianki i kolejna strata punktów Motoru II Lublin

Mateusz Stolarski (Motor Lublin): Sami sobie zgotowaliśmy punkt w meczu z Termaliką

Mateusz Stolarski (Motor Lublin): Sami sobie zgotowaliśmy punkt w meczu z Termaliką

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
Motor Lublin pko bp ekstraklasa mateusz stolarski fabio ronaldo

Pozostałe informacje

Ponad tysiąc osób bez dostępu do wody pitnej. W wodociągu wykryto bakterie

Ponad tysiąc osób bez dostępu do wody pitnej. W wodociągu wykryto bakterie

Mieszkańcy dwóch miejscowości w powiecie biłgorajskim bez dostępu do wody pitnej. W wodociągu wykryto bakterie z grupy coli.

Fabio Ronaldo zadebiutował w barwach Motoru w niedzielę

Fabio Ronaldo zadebiutował w Motorze Lublin. Jak wypadł?

W poniedziałek został zaprezentowany jako zawodnik Motoru Lublin, a w niedzielę zaliczył debiut w nowych barwach. Fabio Ronaldo pojawił się na murawie w 74 minucie podczas spotkania z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza. Portugalczyk od razu rozruszał żółto-biało-niebieskich i miał nawet szansę, żeby wpisać się na listę strzelców.
Dron nad rządowymi budynkami i Belwederem. Tusk: zatrzymano dwóch Białorusinów

Dron nad rządowymi budynkami i Belwederem. Tusk: zatrzymano dwóch Białorusinów

Premier Donald Tusk poinformował w poniedziałek wieczorem, że Służba Ochrony Państwa zneutralizowała drona operującego nad budynkami rządowymi (Parkowa) i Belwederem. Jak przekazał, zatrzymano dwóch obywateli Białorusi.
Parkingowa plaga w Lublinie. Tu kierowcy łamią przepisy najczęściej
galeria

Parkingowa plaga w Lublinie. Tu kierowcy łamią przepisy najczęściej

Nieprawidłowe parkowanie to jedna z najczęściej zgłaszanych bolączek mieszkańców Lublina. Zastawione chodniki, przejścia i wjazdy do posesji to codzienność, którą użytkownicy Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa dokumentują setkami zgłoszeń. Sprawdziliśmy, które miejsca w mieście szczególnie wyróżniają się pod tym względem.
Neonova, czyli Pietrucha/Zalewska z koncertem w Świdniku
26 października 2025, 18:00

Neonova, czyli Pietrucha/Zalewska z koncertem w Świdniku

„Neonova” to projekt Julii Pietruchy i Marty Zalewskiej. Efekty tej współpracy będzie można sprawdzić 26 października w Miejskim Ośrodku Kultury w Świdniku.
Eurofighter Typhoon FGR4 w barwach RAF
WSCHODNIA STRAŻ

Myśliwce RAF wezmą udział w misji obrony powietrznej nad Polską

Brytyjskie ministerstwo obrony poinformowało w poniedziałek, że myśliwce Królewskich Sił Powietrznych (RAF) Eurofighter Typhoon będą wykonywać misję obrony powietrznej nad Polską w ramach misji NATO Wschodnia Straż.
Na granicy. Polscy kierowcy nie mogą wrócić do domu. Utknęli na Białorusi
RAPORT

Na granicy. Polscy kierowcy nie mogą wrócić do domu. Utknęli na Białorusi

Na przejściach granicznych z Białorusią ustawiono barykady, rozwinięto drut kolczasty i wstrzymano wszelki ruch. To reakcja polskiego rządu na ćwiczenia Zapad 2025, w których uczestniczą tysiące żołnierzy z Rosji i Białorusi. – Jesteśmy zakładnikami systemu – skarżą się polscy przedsiębiorcy, których kierowcy utknęli na przejściach Terespol-Brześć i Kukuryki-Kozłowiczy.
Motocykle nad miastem, czyli tłumy na "Chełm mnie kręci”
galeria

Motocykle nad miastem, czyli tłumy na "Chełm mnie kręci”

Motoryzacyjne show, powietrzne akrobacje motocyklistów i koncerty rapowych gwiazd – tak wyglądała druga edycja wydarzenia „Chełm mnie kręci”, która odbyła się w niedzielę, 14 września, na Placu Niepodległości w Chełmie.
Z problemami, ale bezpłatne szczepienia na COVID-19 rozpoczynają się zgodnie z planem
ZDROWIE

Z problemami, ale bezpłatne szczepienia na COVID-19 rozpoczynają się zgodnie z planem

Mimo problemów z zapisami, bezpłatne szczepienia przeciw COVID-19 rozpoczną się zgodnie z planem, 22 września – poinformował rzecznik Centrum e-Zdrowia Tomasz Kulas. Automatycznie wystawione skierowania dostępne są w Internetowym Koncie Pacjenta.
Gdzie zaczyna się literatura? Odpowiedź poznamy podczas Festiwalu Lublin Miasto Literatury
PROGRAM
25 września 2025, 0:00

Gdzie zaczyna się literatura? Odpowiedź poznamy podczas Festiwalu Lublin Miasto Literatury

Od 25 do 28 września w Centrum Kultury przy ul. Peowiaków 12: Festiwal Lublin Miasto Literatury. To wydarzenie, które – jak podkreślają organizatorzy – wyrasta z rozmowy i do rozmowy zaprasza. Wstęp na wszystkie wydarzenia wolny.
Polska pokonała Katar 3:0 i awansowała do 1/8 finału mistrzostw świata siatkarzy

Polska pokonała Katar podczas mistrzostw świata siatkarzy

W drugim występie podczas mistrzostw świata siatkarzy Polska pokonała Katar 3:0 i wywalczyła awans do 1/8 finału. Środowy mecz z Holandią zadecyduje z którego miejsca reprezentacja Polski przystąpi do fazy pucharowej
Magdalena Rynkun, 4-milionowa pasażerka PL Lublin
film

Pani Magdalena ze Świdnika 4-milionową pasażerką lubelskiego lotniska

Port Lotniczy Lublin świętuje 4-milionowego pasażera. Szczęśliwą osobą okazała się Magdalena Rynkun ze Świdnika, która dziś wracała z Luksemburga przez Warszawę.
Czy można zostać fotografem bez studiów?

Czy można zostać fotografem bez studiów?

Branża fotograficzna przechodzi obecnie prawdziwą rewolucję. Klienci coraz częściej wybierają fotografów na podstawie portfolio, a nie dyplomu. Formalne wykształcenie może ułatwić start i zapewnić solidne podstawy techniczne, jednak w praktyce decydują umiejętności, wrażliwość wizualna oraz konsekwencja w budowaniu własnego stylu. Wielu uznanych fotografów to samoucy, którzy dzięki pasji, praktyce i determinacji osiągnęli sukces bez akademickiego zaplecza.
Płaca minimalna w górę od 1 stycznia 2026. Nie wszyscy są zadowoleni

Płaca minimalna w górę od 1 stycznia 2026. Nie wszyscy są zadowoleni

Teraz pensja minimalna to 4666 zł brutto. Od 1 stycznia 2026 roku płaca minimalna w Polsce wyniesie 4806 zł brutto, a stawka godzinowa: 31,40 zł.
Ile kosztuje wynajęcie magazynu na meble w Warszawie?

Ile kosztuje wynajęcie magazynu na meble w Warszawie?

Warszawa ma jeden z najdroższych rynków nieruchomości w Polsce, ale paradoksalnie wynajęcie przestrzeni magazynowej na meble może kosztować mniej niż miesięczna opłata za Internet. Warto wiedzieć, za co faktycznie płacisz i jak uniknąć pułapek cenowych. Różnica między najtańszą a najdroższą opcją może sięgać kilkuset procent, nawet przy identycznej powierzchni.
PKO BP EKSTRAKLASA
8. KOLEJKA

Wyniki:

Widzew Łódź - Arka Gdynia 2-0
Legia Warszawa - Radomiak Radom 4-1
Motor Lublin - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1-1
Piast Gliwice - Jagiellonia Białystok 1-1
Korona Kielce - Pogoń Szczecin 1-0
Lech Poznań - Zagłębie Lubin 1-2
Lechia Gdańsk - GKS Katowice 2-0
Raków Częstochowa - Górnik Zabrze
Wisła Płock - Cracovia odwołany

Tabela:

1. Wisła Płock 7 16 10-4
2. Cracovia 7 14 13-9
3. Korona 8 14 11-7
4. Jagiellonia 6 13 13-10
5. Górnik 7 12 10-5
6. Legia 6 10 10-5
7. Widzew 8 10 11-9
8. Lech 6 10 11-12
9. Pogoń 8 10 11-14
10. Zagłębie 7 9 14-11
11. Bruk-Bet 8 9 11-11
12. Motor 7 9 7-10
13. Radomiak 8 8 14-16
14. Arka 8 8 5-10
15. Katowice 8 7 10-17
16. Raków 5 6 6-9
17. Piast 6 4 3-6
18. Lechia 8 3 14-19

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!
Kalendarz Sportowy
Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Górnik Łęczna w sobotę o godz. 20 zagra ze Stalą Rzeszów

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 17-19 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Sport Wideo
To może być wielki mistrz
WIDEO

To może być wielki mistrz

film
Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość
film

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie
galeria
Zdjęcia/Wideo

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!
film
Wideo

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!
Wideo

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!

Posiany na polu na Węglinie Południowym gatunek konopi jest nieprzydatny do „celów rozrywkowych”
galeria
film
zdjęcia, wideo

Las konopi w Lublinie. Czas na wielkie żniwa. Już w poniedziałek?

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow
galeria
film

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra
film
wideo

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra

Gwiazdorska drużyna w lubelskiej klasie A. Wokalista disco polo i byli zawodnicy ekstraklasy
film

Gwiazdorska drużyna w lubelskiej klasie A. Wokalista disco polo i byli zawodnicy ekstraklasy

Sport Foto
Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!
ZDJĘCIA

Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!

galeria
Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało
galeria
film
dużo zdjęć, wideo

Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników
galeria
NASZ PATRONAT

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy
galeria
Zdjęcia

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec
galeria
Zdjęcia

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024
galeria

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024

Jerzy Kulej w 2010 roku gościł w Klubie Sportowym Paco przy ul. Zana 72 w Lublinie.
Zdjęcia

Jerzy Kulej od dziś na wielkim ekranie. Mistrz boksu wielokrotnie przyjeżdżał do Lublina

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”
galeria
film

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto
Zdjęcia

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto

 