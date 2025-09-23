Motor, Górnik Łęczna i Avia grają w STS Pucharze Polski

Jako pierwsi na boisku pojawią się piłkarze pierwszoligowego Górnika. W środę o godz. 17.30 zielono-czarni zmierzą się z czołowym zespołem PKO BP Ekstraklasy – Cracovią. „Pasy” w czterech ostatnich występach wywalczyły aż 10 punktów.

Motor i Avia przystąpią do rywalizacji w czwartek. Drużyna Wojciecha Szaconia o 14 rozpocznie spotkanie z Ruchem Chorzów. Z kolei żółto-biało-niebiescy dopiero o godz. 20.30 zmierzą się w Gdyni z tamtejszą Arką.

Obie ekipy już grały ze sobą w tym sezonie. Na inaugurację lublinianie pokonali beniaminka na własnym stadionie 1:0. Piłkarze Mateusza Stolarskiego tym razem będą chcieli dłużej utrzymać się w Pucharze Polski. Przed rokiem sensacyjnie wyłożyli się już na pierwszej przeszkodzie – trzecioligowej wówczas Unii Skierniewice, z którą przegrali po rzutach karnych.

Avia przed rokiem również trafiła na Ruch. „Niebiescy” wygrali na stadionie przy ul. Sportowej 3:1. Jak będzie tym razem? Żółto-niebiescy przystąpią do spotkania w kiepskich humorach, bo w sobotę zanotowali drugą ligową porażkę w tym sezonie. Niespodziewanie ulegli w derbach ostatniej w tabeli Świdniczance 2:3.

Wszystkie mecze naszych drużyn będzie można obejrzeć na portalu sport.tvp.pl. Dodatkowo starcie Arka – Motor będzie transmitowane przez TVP Sport.

I runda STS Pucharu Polski

23 września: LKS II Goczałkowice Zdrój – Stal Stalowa Wola (o godz. 14.30) * Miedź II Legnica – Świt Szczecin (15) * Warta Poznań – Polonia Bytom (17) * Stal Rzeszów – Korona Kielce (17.30) * Stal Mielec – Puszcza Niepołomice (18) * Gryf Słupsk – Polonia Warszawa (19) * Polonia Środa Wielkopolska – Olimpia Grudziądz (19) * GKS Katowice – Wisła Płock (20.30)

24 września: Legia II Warszawa – Górnik Zabrze (12.30) * Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Lechia Gdańsk (15.15) * Siarka Tarnobrzeg – Hutnik Kraków (15.30) * Korona II Kielce – Piast Gliwice (15.30) * Małapanew Ozimek – Znicz Pruszków (15.30) * Beskid Andrychów – Chojniczanka Chojnice (15.30) * Flota Świnoujście – GKS Jastrzębie (16.30) * Górnik Łęczna – Cracovia (17.30) * ŁKS Łomża – Odra Opole (18) * GKS Wikielec – Podbeskidzie Bielsko-Biała (18) * Miedź Legnica – Pogoń Siedlce (18.30) * Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Widzew Łódź (21).

25 września: Avia Świdnik – Ruch Chorzów (14) * Odra Bytom Odrzański – Wisła Kraków(14.30) * Radomiak Radom – Zagłębie Lubin (17.30) * Zawisza Bydgoszcz – GKS Tychy (18) * ŁKS Łódź – Chrobry Głogów (19) * Arka Gdynia – Motor Lublin (20.30).

30 września: Lechia Tomaszów Mazowiecki – Śląsk Wrocław (18).