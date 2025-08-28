Motor, Górnik Łęczna i Avia znają terminy meczów Pucharu Polski

Górnik zmierzy się u siebie z Cracovią, która bardzo dobrze weszła w nowy sezon PKO BP Ekstraklasy. Podopieczni trenera Luki Elsnera obecnie zajmują trzecie miejsce w tabeli. Ciekawie zapowiadające się potkanie w Łęcznej ma się odbyć w środę, 24 września o godz. 17.30.

Dzień później emocji nie powinno zabraknąć w Świdniku. Tamtejsza Avia zagra przed własną publicznością z utytułowanym, ale obecnie pierwszoligowym Ruchem Chorzów. Z tym zespołem ma zresztą rachunki do wyrównania, bo „Niebiescy” przed rokiem wyrzucili Avię za burtę rozgrywek w ramach drugiej rundy. Teraz obie drużyny zagrają za sobą w pierwszej. Te zawody zaplanowano na czwartek (25 września, godz. 14). To spotkanie ma być dostępne na kanale YouTube Łączy Nas Piłka.

W czwartek zagra też Motor. Żółto-biało-niebieskich czeka daleka wyprawa nad morze. Z Arką Gdynia zmierzą się o godz. 20.30. Mecz będzie można obejrzeć na antenie TVP Sport.

To będzie trudny tydzień dla drużyny trenera Mateusza Stolarskiego. W lidze Bartosz Wolski i spółka zagrają w niedzielę, 21 września w Lubinie z Zagłębiem (godz. 12.15). Po starciu w STS Pucharze Polski czeka ich za to domowy pojedynek z Radomiakiem. Skoro „Motorowcy” na boisku pojawią się w niedzielę i czwartek, to można się spodziewać, że w ramach dziesiątej kolejki o punkty powalczą dopiero w poniedziałek.