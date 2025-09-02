Ronaldo to 24-letni zawodnik, który całą dotychczasową karierę spędził w Portugalii. W CV ma nawet dwa lata w drużynach młodzieżowych FC Porto, a rok w zespole do lat 17 Sportingu Lizbona. Na najwyższym szczeblu debiutował w rozgrywkach 22/23. Dla Rio Ave zaliczył wówczas 31 występów oraz po trzy gole i asysty.

W sezonie 23/24 zapisał na swoim koncie tylko jedną bramkę, ale dorzucił do tego pięć asyst. W poprzednich rozgrywkach grał już zdecydowanie mniej. Jedynie dwa razy pojawił się w podstawowym składzie. W 10 meczach wchodził na boisko z ławki. Dorobek też był w tej sytuacji skromny: jedno trafienie i jedno ostatnie podanie.

W zimie zdecydował się na zmianę klubu. Estrela Amadora dała mu więcej minut (11 meczów, w tym siedem w „podstawie”) jednak 24-latek ani razu nie wpisał się na listę strzelców. Nie zaliczył też żadnej asysty.

Obecny sezon rozpoczął poza zespołem, ale w drugiej kolejce pojawił się w podstawowym składzie przy okazji spotkania z Benfiką (0:1). Z kolei w ramach trzeciej serii gier wszedł na murawę z ławki i zdobył gola przeciwko Alverce (2:2). W czwartej znowu nie znalazł się w kadrze meczowej.

Transfermarkt wycenia piłkarza na milion euro. Jego główną pozycją według danych tego portalu jest prawe skrzydło, ale w ostatnich latach zdecydowanie więcej Ronaldo występował w roli: lewego skrzydłowego lub lewego pomocnika.

24 latek do tej pory rozegrał 90 meczów na najwyższym szczeblu w Portugalii (sześć goli i dziewięć asyst) oraz 14 na drugim poziomie (dwie asysty). Wystąpił również w sześciu spotkaniach pucharowych (jedna bramka).