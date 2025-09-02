Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Sport
Ekstraklasa

Motor Lublin będzie miał swojego Ronaldo?

lukisz
Wygląda na to, że Motor Lublin wkrótce ogłosi jeszcze jeden transfer. Według portugalskich mediów do drużyny Mateusza Stolarskiego dołączy skrzydłowy Fabio Ronaldo.

Fabio Ronaldo ma zostać nowym piłkarzem Motoru Lublin
Fabio Ronaldo ma zostać nowym piłkarzem Motoru Lublin (fot. ligaportugal.pt/)

Ronaldo to 24-letni zawodnik, który całą dotychczasową karierę spędził w Portugalii. W CV ma nawet dwa lata w drużynach młodzieżowych FC Porto, a rok w zespole do lat 17 Sportingu Lizbona. Na najwyższym szczeblu debiutował w rozgrywkach 22/23. Dla Rio Ave zaliczył wówczas 31 występów oraz po trzy gole i asysty.

W sezonie 23/24 zapisał na swoim koncie tylko jedną bramkę, ale dorzucił do tego pięć asyst. W poprzednich rozgrywkach grał już zdecydowanie mniej. Jedynie dwa razy pojawił się w podstawowym składzie. W 10 meczach wchodził na boisko z ławki. Dorobek też był w tej sytuacji skromny: jedno trafienie i jedno ostatnie podanie.

W zimie zdecydował się na zmianę klubu. Estrela Amadora dała mu więcej minut (11 meczów, w tym siedem w „podstawie”) jednak 24-latek ani razu nie wpisał się na listę strzelców. Nie zaliczył też żadnej asysty.

Obecny sezon rozpoczął poza zespołem, ale w drugiej kolejce pojawił się w podstawowym składzie przy okazji spotkania z Benfiką (0:1). Z kolei w ramach trzeciej serii gier wszedł na murawę z ławki i zdobył gola przeciwko Alverce (2:2). W czwartej znowu nie znalazł się w kadrze meczowej.

Transfermarkt wycenia piłkarza na milion euro. Jego główną pozycją według danych tego portalu jest prawe skrzydło, ale w ostatnich latach zdecydowanie więcej Ronaldo występował w roli: lewego skrzydłowego lub lewego pomocnika.

24 latek do tej pory rozegrał 90 meczów na najwyższym szczeblu w Portugalii (sześć goli i dziewięć asyst) oraz 14 na drugim poziomie (dwie asysty). Wystąpił również w sześciu spotkaniach pucharowych (jedna bramka).

film
