Wystawa na Placu Litewskim z okazji 75 urodzin Motoru Lublin

Starsi kibice na pewno sporo wiedzą na temat historii Motoru. Młodzi, jeżeli jeszcze nie, to mają okazję dowiedzieć się ważnych faktów z życia klubu.

Wystarczy, że odwiedzą Plac Litewski, gdzie znalazło się 16 dwustronnych gablot, w których można podziwiać archiwalnie zdjęcia sprzed lat, poznać początki klubu z Lublina, ale i nowszą historię, czyli drogę od II ligi do PKO BP Ekstraklasy. Klub współpracował z Ośrodkiem „Brama Grodzka – Teatr NN”, który udostępnił część zdjęć.

Czego jeszcze można się dowiedzieć? Chociażby poznać nazwiska wszystkich trenerów, którzy do tej pory prowadzili żółto-biało-niebieskich. Jest też lista wszystkich członków klubu Wybitnego Motorowca, ale i pełny skład ludzi, którzy przyczynili się do powrotu Motoru na najwyższy szczebel rozgrywkowy w Polsce po 32 latach przerwy.

To jednak nie wszystko. Z okazji 75 urodzin na deptaku znalazło się 15 flag, na których wypisane zostały najważniejsze daty w historii klubu z Lublina.

Wcześniej Motor przygotował także specjalny, okolicznościowy herb z okazji 75 urodzin oraz limitowaną kolekcję odzieży inspirowaną historią i tradycją Motoru.

– Nowa linia obejmuje koszulki i bluzy, w których postawiliśmy na minimalizm i klasyczne akcenty oraz inne produkty inspirowane motywami w stylu „retro”. To idealna propozycja zarówno na co dzień, jak i na trybuny podczas wspierania naszej drużyny – informuje klub z Lublina. Kolekcję ciągle można znaleźć w internecie pod adrsem: sklep.motorlublin.eu.