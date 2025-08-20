Wystawa na Placu Litewskim z okazji 75 urodzin Motoru Lublin

Prawdziwa gratka dla kibiców Motoru Lublin. Klub z okazji 75-lecia przygotował wystawę na Placu Litewskim. Będzie można ją oglądać do końca sierpnia.
Starsi kibice na pewno sporo wiedzą na temat historii Motoru. Młodzi, jeżeli jeszcze nie, to mają okazję dowiedzieć się ważnych faktów z życia klubu.
Wystarczy, że odwiedzą Plac Litewski, gdzie znalazło się 16 dwustronnych gablot, w których można podziwiać archiwalnie zdjęcia sprzed lat, poznać początki klubu z Lublina, ale i nowszą historię, czyli drogę od II ligi do PKO BP Ekstraklasy. Klub współpracował z Ośrodkiem „Brama Grodzka – Teatr NN”, który udostępnił część zdjęć.
Czego jeszcze można się dowiedzieć? Chociażby poznać nazwiska wszystkich trenerów, którzy do tej pory prowadzili żółto-biało-niebieskich. Jest też lista wszystkich członków klubu Wybitnego Motorowca, ale i pełny skład ludzi, którzy przyczynili się do powrotu Motoru na najwyższy szczebel rozgrywkowy w Polsce po 32 latach przerwy.
To jednak nie wszystko. Z okazji 75 urodzin na deptaku znalazło się 15 flag, na których wypisane zostały najważniejsze daty w historii klubu z Lublina.
Wcześniej Motor przygotował także specjalny, okolicznościowy herb z okazji 75 urodzin oraz limitowaną kolekcję odzieży inspirowaną historią i tradycją Motoru.
– Nowa linia obejmuje koszulki i bluzy, w których postawiliśmy na minimalizm i klasyczne akcenty oraz inne produkty inspirowane motywami w stylu „retro”. To idealna propozycja zarówno na co dzień, jak i na trybuny podczas wspierania naszej drużyny – informuje klub z Lublina. Kolekcję ciągle można znaleźć w internecie pod adrsem: sklep.motorlublin.eu.