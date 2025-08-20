Wystawa na Placu Litewskim z okazji 75 urodzin Motoru Lublin

Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Wystawę można podziwiać na placu Litewskim do końca sierpnia
(fot. Łukasz Wójcik/Motor Lublin)

Prawdziwa gratka dla kibiców Motoru Lublin. Klub z okazji 75-lecia przygotował wystawę na Placu Litewskim. Będzie można ją oglądać do końca sierpnia.

Starsi kibice na pewno sporo wiedzą na temat historii Motoru. Młodzi, jeżeli jeszcze nie, to mają okazję dowiedzieć się ważnych faktów z życia klubu.

Wystarczy, że odwiedzą Plac Litewski, gdzie znalazło się 16 dwustronnych gablot, w których można podziwiać archiwalnie zdjęcia sprzed lat, poznać początki klubu z Lublina, ale i nowszą historię, czyli drogę od II ligi do PKO BP Ekstraklasy. Klub współpracował z Ośrodkiem „Brama Grodzka – Teatr NN”, który udostępnił część zdjęć.

Czego jeszcze można się dowiedzieć? Chociażby poznać nazwiska wszystkich trenerów, którzy do tej pory prowadzili żółto-biało-niebieskich. Jest też lista wszystkich członków klubu Wybitnego Motorowca, ale i pełny skład ludzi, którzy przyczynili się do powrotu Motoru na najwyższy szczebel rozgrywkowy w Polsce po 32 latach przerwy.

To jednak nie wszystko. Z okazji 75 urodzin na deptaku znalazło się 15 flag, na których wypisane zostały najważniejsze daty w historii klubu z Lublina.

Wcześniej Motor przygotował także specjalny, okolicznościowy herb z okazji 75 urodzin oraz limitowaną kolekcję odzieży inspirowaną historią i tradycją Motoru.

– Nowa linia obejmuje koszulki i bluzy, w których postawiliśmy na minimalizm i klasyczne akcenty oraz inne produkty inspirowane motywami w stylu „retro”. To idealna propozycja zarówno na co dzień, jak i na trybuny podczas wspierania naszej drużyny – informuje klub z Lublina. Kolekcję ciągle można znaleźć w internecie pod adrsem: sklep.motorlublin.eu.

PKO BP EKSTRAKLASA
4. KOLEJKA

Wyniki:

Arka Gdynia  - Pogoń Szczecin 2-1
Górnik Zabrze - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 0-1
Jagiellonia Białystok - Cracovia 5-2
Korona Kielce - Radomiak Radom 3-0
Lechia Gdańsk - Motor Lublin 3-3
Legia Warszawa - GKS Katowice 3-1
Widzew Łódź - Wisła Płock 1-1
Piast Gliwice - Lech Poznań przełożony
Raków Częstochowa - Zagłębie Lubin przełożony

Tabela:

1. Wisła Płock 4 10 7-2
2. Legia 3 7 5-1
3. Radomiak 4 7 9-6
4. Widzew 4 7 7-4
5. Bruk-Bet 4 7 6-3
6. Cracovia 4 7 10-8
7. Jagiellonia 3 6 8-8
8. Górnik 4 6 4-4
9. Lech 3 6 7-8
10. Arka 4 5 3-3
11. Korona 4 4 4-5
12. Pogoń 4 4 7-9
13. Motor 3 4 5-7
14. Raków 3 3 3-5
15. Zagłębie 3 2 3-4
16. Katowice 4 1 3-9
17. Piast 2 0 0-3
18. Lechia 4 -3 9-11

