Spadkowicz z wizytą w Łęcznej. Górnik gra z Puszczą

Drugie miejsce Fredrika Lindgrana w Grand Prix Łotwy

Brady Kurtz wygrał w sobotę zawody w ramach Grand Prix Łotwy i zmniejszył stratę do Bartosza Zmarzlika w klasyfikacji generalnej do ledwie trzech punktów. Lider Orlen Oil Motoru Lublin był czwarty, drugie miejsce zajął za to Fredrik Lindgren. Z kolei Dominik Kubera i Jack Holder zakończyli udział w zawodach na etapie półfinału