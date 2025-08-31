Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Sport
Lubię to! 142 tys. niedziela, 31 sierpnia 2025 r.
Serwisy tematyczne

III liga gr. IV

Dzisiaj
19:07
Strona główna » Sport » Piłka nożna » III liga gr. IV

Avia przegrała mecz na szczycie z KSZO i straciła fotel lidera

Autor: Zdjęcie autora lukisz
Udostępnij 0 A A
(fot. Avia Świdnik/facebook)

Mecz na szczycie grupy czwartej jednak dla KSZO Ostrowiec Świętokrzyski. Drużyna Artura Renkowskiego wygrała w niedzielny wieczór z Avią 2:1. Nie dość, że przerwała świetną passę rywali, to dodatkowo odebrała im fotel lidera

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Zanim minął kwadrans goście mieli wymarzoną okazję na gola. Andrij Remeniuk próbował zablokować centrę rywali w narożniku pola karnego, ale ewidentnie zagrał ręką. Sędzia wskazał na „wapno” jednak Mateusz Majewski nie trafił w bramkę.

Pierwsze, bardzo poważne ostrzeżenie dla Avii nie podziałało, bo po kilkudziesięciu sekundach były gracz żółto-niebieskich, Eryk Galara o mały włos nie wpakował futbolówki do siatki po centrostrzale. Bramka wisiała w powietrzu i po kolejnej minucie gol w końcu padł. KSZO wywalczyło rzut wolny z lewej strony boiska. Po dobrej wrzutce jeden z graczy przyjezdnych odbił piłkę głowa, a z bliska Eryk Marcinkowski wpakował ją do siatki.

W 40 minucie Dominik Pisarek świetnie zastawił piłkę na środku boiska. Dwóch rywali odbiło się od napastnika Avii, a ten wyprowadził kontrę czterech na trzech. Odegrał do Remeniuka, który sam próbował doprowadzić do remisu. Uderzył nieźle, ale bliżej środka bramki niż narożnika i gospodarze wywalczyli tylko rzut rożny po interwencji Bartosza Klebaniuka.

W końcówce pierwszej połowy goście przenieśli akcję z prawej strony na lewą. Dawid Lisowski miał sporo miejsca i czasu, więc kapitalnie dośrodkował do kolegi. Jewgienij Belych miał problemy z opanowaniem piłki, defensorzy Avii zgłaszali zagranie ręką, ale Ukrainiec ostatecznie „zgasił” futbolówkę na klatę i z powietrza „dzióbnął” ją do siatki.

Po przerwie Avia długo biła głową w mur. Wreszcie w 79 minucie po centrze Kamila Rozmusa dobrze piłkę głową strącił Wiktor Marek, a Szymon Kamiński w sytuacji jeden na jeden z bramkarzem przerzucił ją nad Klebaniukiem. Nie zdołał jednak oddać strzału, bo golkiper go faulował.

Z „wapna” kontaktowe trafienie zaliczył Paweł Uliczny. Było jeszcze sporo czasu, żeby powalczyć o remis, ale KSZO potrafił oddalić grę od swojej bramki i dowiózł korzystny wynik do końcowego gwizdka.

Avia Świdnik – KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski 1:2 (0:2)

Bramki: Uliczny (80-z karnego) – Marcinkowski (17), Belych (45)

Avia: Białka – Zbozień, Kursa (46 Jarzynka), Orzechowski (68 Rozmus), Kalinowski (68 Marek), Uliczny, Kamiński (88 Zawadzki), Pigiel, Zuber (46 Maj), Remeniuk, Pisarek.

Podlasie w formie

Trzeci mecz z rzędu wygrało Podlasie. Tym razem zespół z Białej Podlaskiej pokonał u siebie Czarnych Połaniec 3:1. Znowu biało-zieloni szybko strzelali gole, a ważną postacią w ofensywie po raz kolejny był Kacper Jakóbczyk. Najlepszy snajper drużyny Macieja Oleksiuka najpierw zaliczył asystę, a wynik otworzył Mateusz Konaszewski, który wpakował piłkę do siatki po strzale głową. Niedługo później Jakóbczyk w szóstym występie wpisał się na listę strzelców już po raz czwarty. W drugiej połowie długo było nadal 2:0, ale emocje pojawiły się jeszcze w samej końcówce. Najpierw rywale zaliczyli kontaktowe trafienie i ruszyli w poszukiwaniu remisu. Zamiast 2:2, na 3:1 trafił za to Adrian Wnuk.

Jak poszło reszcie?

Reszta naszych ekip grała ze zmiennym szczęściem. Świdniczanka prowadziła na wyjeździe z Wiślanami Skawina 1:0, ale ostatecznie przegrała 1:2. Stal Kraśnik dwa razy musiała gonić wynik w domowym starciu z Pogonią-Sokołem Lubaczów. Rywale mogli na własnej skórze przekonać się, że w formie jest Karol Kalita. Popularny „Kali” najpierw wyrównał tuż przed przerwą na 1:1, a na kwadrans przed końcowym gwizdkiem trafił na 2:2. W dwóch ostatnich meczach, odkąd znalazł się w podstawowym składzie 30-latek odwdzięczył się czterema golami.

Chełmianka w niedzielny wieczór szybko pozbierała się po laniu w Kraśniku. W środę drużyna Ireneusza Pietrzykowskiego przegrała w derbach aż 1:5. Odpowiedziała na porażkę pewną wygraną z Siarką Tarnobrzeg. Przed przerwą gola zdobył Hubert Krawczun, a tuż po przerwie Paweł Tomczyk. Ostatecznie biało-zieloni pokonali rywali 2:0.

Pozostałe wyniki:

Podlasie Biała Podlaska – Czarni Połaniec 3:1 (Konaszewski 23, Jakóbczyk 29, Wnuk 90 – Ortíz 89) * Wiślanie Skawina – Świdniczanka Świdnik 2:1 (Radwanek 43, Banik 80 – Kopczyński 10) * Stal Kraśnik – Pogoń-Sokół Lubaczów 2:2 (Kalita 43, 75 – Marciniec 20, Majda 50) * Korona II Kielce – Cracovia II 1:2 (Budnicki 85 – Biedrzycki 45, Mustafajew 54) * Naprzód Jędrzejów – Wisłoka Dębica 3:3 (Kowalski 11, 31, Żądło 62 – Wollny 24, Pranica 49, Maik 71) * Sokół Kolbuszowa Dolna – Sparta Kazimierza Wielka 1:1 (Kitliński 48 – Lusiusz 53) * Star Starachowice – Wisła II Kraków 4:2 (Stanisławski 35, 37, 54, Szynka 60 – Staszak 27, 90) * Chełmianka Chełm – Siarka Tarnobrzeg 2:0 (Krawczun 35, Tomczyk 51).

Pogrom w Łęcznej. Górnik rozbity przez Stal Rzeszów

Pogrom w Łęcznej. Górnik rozbity przez Stal Rzeszów

Jacques Ndiaye znowu był bohaterem Motoru
film
WIDEO

Wejście smoka Jacquesa Ndiaye, Motor Lublin zdobył trzy punkty w Zabrzu

Hetman stracił zwycięstwo w doliczonym czasie gry

Hetman stracił pierwsze punkty, Łada rozbiła Orlęta i cztery gole rezerwowego na Wieniawie

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
stal kraśnik Podlasie Biała Podlaska chełmianka chełm Avia Świdnik KS Świdniczanka Świdnik betclic III liga

Pozostałe informacje

Zdrowie i obywatelskość, mniej religii. Czym jeszcze (nie)zaskoczy szkoła?
MAGAZYN

Zdrowie i obywatelskość, mniej religii. Czym jeszcze (nie)zaskoczy szkoła?

Pierwszy dzwonek w tym roku przynosi sporo zmian w programie nauczania. Uczniowie poznają dwa nowe przedmioty – edukację zdrowotną i obywatelską. To jednak dopiero przedsmak tego, co przyniosą następne lata.

Mieszkańcy powiatu biłgorajskiego odpowiedzą za usiłowanie włamania do bankomatu

Próbowali obrobić bankomat. Spłoszył ich alarm, a policja zatrzymała

Zaplanowali sobie ten skok na kasę, ale nie poszło zgodnie z planem. Włamywaczy spłoszył alarm, a policja po kilku tygodniach ich namierzyła. Teraz dwóm mieszkańcom powiatu biłgorajskiego grozi do 10 lat pozbawienia wolności.
Gospodarze zakończyli XXI Memoriał Tragicznie Zmarłych Siatkarzy Avii Świdnik na trzecim miejscu

Gospodarze zakończyli XXI Memoriał Tragicznie Zmarłych Siatkarzy Avii Świdnik na trzecim miejscu

Necko Augustów zwycięzcą XXI Memoriału Tragicznie Zmarłych Siatkarzy Avii Świdnik. Gospodarze na trzecim miejscu.
Onkologia się rozrasta. Szpital inwestuje dzięki milionom z KPO
galeria

Onkologia się rozrasta. Szpital inwestuje dzięki milionom z KPO

Więcej miejsc dla pacjentów onkologicznych, nowoczesny sprzęt medyczny, zakup robota chirurgicznego i powiększenie bloku operacyjnego - to zadania, jakie zrealizuje szpital "papieski" w Zamościu. Pieniądze pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy, a pierwsze prace już ruszyły.
Avia przegrała mecz na szczycie z KSZO i straciła fotel lidera

Avia przegrała mecz na szczycie z KSZO i straciła fotel lidera

Mecz na szczycie grupy czwartej jednak dla KSZO Ostrowiec Świętokrzyski. Drużyna Artura Renkowskiego wygrała w niedzielny wieczór z Avią 2:1. Nie dość, że przerwała świetną passę rywali, to dodatkowo odebrała im fotel lidera
Hetman stracił zwycięstwo w doliczonym czasie gry

Hetman stracił pierwsze punkty, Łada rozbiła Orlęta i cztery gole rezerwowego na Wieniawie

Lider tabeli z Zamościa był bardzo bliski przedłużenia serii zwycięstw do czterech. Hetman jeszcze w doliczonym czasie gry prowadził na wyjeździe z Bugiem Hanna 2:1. Gospodarze zdołali jednak wyrównać i urwać punkt faworytowi.
W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej
NASZ PATRONAT
galeria

W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej

Zaczęły się przed południem, a zakończą już nocą koncertem Budki Suflera (godz. 20). W Niedrzwicy Dużej odbywają się dzisiaj dożynki powiatu lubelskiego.
Sale przeznaczone na klub dziecięcy przeszły metamorfozę
galeria

Pierwsze takie miejsce w gminie. Jest klub dla najmłodszych dzieci

Świeżutkie, pachnące jeszcze farbą sale. Śliczne, nowiutkie meble i zabawki. Tak wygląda pierwszy w gminie Szczebrzeszyn klub dziecięcy. Został oficjalnie otwarty tuż przed końcem wakacji.
Lublin pamięta o sierpniu `80. Dziś obchodzono Dzień Solidarności i Wolności
galeria

Lublin pamięta o sierpniu `80. Dziś obchodzono Dzień Solidarności i Wolności

Dla upamiętnienia rocznicy podpisania porozumień sierpniowych i zrywu Polaków do wolności i niepodległości, a także ich walki z władzą komunistyczną w 1980 roku obchodzony jest Dzień Wolności i Solidarności. Uroczystości z tej okazji odbyły się również w Lublinie.
Zanim rower zostanie wydany, właściciel będzie musiał udowodnić, że jednoślad rzeczywiście do niego należy

Czyj to rower? Zguba jest do odbioru w komendzie

Damski, z fotelikiem do przewozu dziecka - ten rower czeka na swojego właściciela lub właścicielkę w komendzie policji w Lubartowie.
Wypadek wydarzył się w sobotę po godz. 21 między miejscowościami Żurawce Osada a Chodywańce w powiecie tomaszowskim

Mężczyzna leżał na jezdni. Nie przeżył, gdy przejechał po nim samochód

Kolejny śmiertelny wypadek w trakcie tego weekendu. W sobotę wieczorem w powiecie tomaszowskim zginął 49-letni mężczyzna.
Ulica Powiatowa w Zamościu na odcinku od ronda Ronda Wysiedlonych Mieszkańców Zamojszczyzny do granic miasta to droga wojewódzka

Jezdnia na wiadukcie to zagrożenie. Rozpoczął się remont drogi wojewódzkiej

Około trzech tygodni potrwa remont fragmentu ulicy Powiatowej w Zamościu. Stan jezdni na tej drodze wojewódzkiej nr 843 stwarzał zagrożenie dla zmotoryzowanych.

Jesień w kuchni, czyli dynia i patison na talerzu

Jesień w kuchni, czyli dynia i patison na talerzu

Patison przy dyni wygląda jako kosmita. Ale to też dynia. W dodatku można z niego zrobić schabowego. Mamy sprawdzone przepisy na jedno i drugie.
Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu
ZDJĘCIA

Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu

Parking przy Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie na jeden dzień zamienił się w tętniącą życiem przestrzeń spotkań i atrakcji. Było dużo śmiechu i zabawy dla dużych i małych.
Żeby zapełnić tornistry. Zbiórka dla wychowanków domów dziecka

Żeby zapełnić tornistry. Zbiórka dla wychowanków domów dziecka

"Z sercem dla dzieci" - pod takim hasłem działacze Młodzieży Wszechpolskiej z Zamościa organizują zbiórkę przyborów szkolnych dla wychowanków domów dziecka.
BETCLIC III LIGA, GR. IV
2. KOLEJKA

Wyniki:

Chełmianka - Sokół Kolbuszowa Dolna 2-1
Korona II Kielce - Podlasie Biała Podlaska 2-2
Naprzód Jędrzejów - Avia Świdnik 0-1
Pogoń Sokół Lubaczów - Czarni Połaniec 1-0
Star Starachowice - Cracovia II 1-0
Świdniczanka Świdnik - Siarka Tarnobrzeg 1-2
Wisła II Kraków - Stal Kraśnik 1-0
Wisłoka Dębica - KSZO Ostrowiec Św. 0-1
Wiślanie Skawina - Sparta Kazimierza Wielka 2-0

Tabela:

1. Chełmianka 2 6 5-1
2. Wiślanie 2 6 5-1
3. KSZO 2 6 4-1
4. Avia 2 6 3-1
5. Sparta 2 3 6-4
6. Sokół Kolbuszowa 2 3 4-3
7. Czarni 2 3 2-2
8. Pogoń Sokół 2 3 2-2
9. Stal K. 2 3 2-2
10. Star 2 3 2-2
11. Siarka 2 3 3-4
12. Wisła II 2 3 3-6
13. Cracovia II 2 1 1-2
14. Wisłoka 2 1 1-2
15. Korona II 2 1 3-5
16. Podlasie 2 1 2-5
17. Naprzód 2 0 1-3
18. Świdniczanka 2 0 2-5

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!
Kalendarz Sportowy
Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Górnik Łęczna w sobotę o godz. 20 zagra ze Stalą Rzeszów

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 17-19 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Sport Wideo
To może być wielki mistrz
WIDEO

To może być wielki mistrz

film
Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość
film

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie
galeria
Zdjęcia/Wideo

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!
film
Wideo

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!
Wideo

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!

Posiany na polu na Węglinie Południowym gatunek konopi jest nieprzydatny do „celów rozrywkowych”
galeria
film
zdjęcia, wideo

Las konopi w Lublinie. Czas na wielkie żniwa. Już w poniedziałek?

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow
galeria
film

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra
film
wideo

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra

Gwiazdorska drużyna w lubelskiej klasie A. Wokalista disco polo i byli zawodnicy ekstraklasy
film

Gwiazdorska drużyna w lubelskiej klasie A. Wokalista disco polo i byli zawodnicy ekstraklasy

Sport Foto
Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!
ZDJĘCIA

Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!

galeria
Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało
galeria
film
dużo zdjęć, wideo

Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników
galeria
NASZ PATRONAT

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy
galeria
Zdjęcia

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec
galeria
Zdjęcia

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024
galeria

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024

Jerzy Kulej w 2010 roku gościł w Klubie Sportowym Paco przy ul. Zana 72 w Lublinie.
Zdjęcia

Jerzy Kulej od dziś na wielkim ekranie. Mistrz boksu wielokrotnie przyjeżdżał do Lublina

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”
galeria
film

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto
Zdjęcia

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto

 