Avia przegrała mecz na szczycie z KSZO i straciła fotel lidera

Zanim minął kwadrans goście mieli wymarzoną okazję na gola. Andrij Remeniuk próbował zablokować centrę rywali w narożniku pola karnego, ale ewidentnie zagrał ręką. Sędzia wskazał na „wapno” jednak Mateusz Majewski nie trafił w bramkę.

Pierwsze, bardzo poważne ostrzeżenie dla Avii nie podziałało, bo po kilkudziesięciu sekundach były gracz żółto-niebieskich, Eryk Galara o mały włos nie wpakował futbolówki do siatki po centrostrzale. Bramka wisiała w powietrzu i po kolejnej minucie gol w końcu padł. KSZO wywalczyło rzut wolny z lewej strony boiska. Po dobrej wrzutce jeden z graczy przyjezdnych odbił piłkę głowa, a z bliska Eryk Marcinkowski wpakował ją do siatki.

W 40 minucie Dominik Pisarek świetnie zastawił piłkę na środku boiska. Dwóch rywali odbiło się od napastnika Avii, a ten wyprowadził kontrę czterech na trzech. Odegrał do Remeniuka, który sam próbował doprowadzić do remisu. Uderzył nieźle, ale bliżej środka bramki niż narożnika i gospodarze wywalczyli tylko rzut rożny po interwencji Bartosza Klebaniuka.

W końcówce pierwszej połowy goście przenieśli akcję z prawej strony na lewą. Dawid Lisowski miał sporo miejsca i czasu, więc kapitalnie dośrodkował do kolegi. Jewgienij Belych miał problemy z opanowaniem piłki, defensorzy Avii zgłaszali zagranie ręką, ale Ukrainiec ostatecznie „zgasił” futbolówkę na klatę i z powietrza „dzióbnął” ją do siatki.

Po przerwie Avia długo biła głową w mur. Wreszcie w 79 minucie po centrze Kamila Rozmusa dobrze piłkę głową strącił Wiktor Marek, a Szymon Kamiński w sytuacji jeden na jeden z bramkarzem przerzucił ją nad Klebaniukiem. Nie zdołał jednak oddać strzału, bo golkiper go faulował.

Z „wapna” kontaktowe trafienie zaliczył Paweł Uliczny. Było jeszcze sporo czasu, żeby powalczyć o remis, ale KSZO potrafił oddalić grę od swojej bramki i dowiózł korzystny wynik do końcowego gwizdka.

Avia Świdnik – KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski 1:2 (0:2)

Bramki: Uliczny (80-z karnego) – Marcinkowski (17), Belych (45)

Avia: Białka – Zbozień, Kursa (46 Jarzynka), Orzechowski (68 Rozmus), Kalinowski (68 Marek), Uliczny, Kamiński (88 Zawadzki), Pigiel, Zuber (46 Maj), Remeniuk, Pisarek.

Podlasie w formie

Trzeci mecz z rzędu wygrało Podlasie. Tym razem zespół z Białej Podlaskiej pokonał u siebie Czarnych Połaniec 3:1. Znowu biało-zieloni szybko strzelali gole, a ważną postacią w ofensywie po raz kolejny był Kacper Jakóbczyk. Najlepszy snajper drużyny Macieja Oleksiuka najpierw zaliczył asystę, a wynik otworzył Mateusz Konaszewski, który wpakował piłkę do siatki po strzale głową. Niedługo później Jakóbczyk w szóstym występie wpisał się na listę strzelców już po raz czwarty. W drugiej połowie długo było nadal 2:0, ale emocje pojawiły się jeszcze w samej końcówce. Najpierw rywale zaliczyli kontaktowe trafienie i ruszyli w poszukiwaniu remisu. Zamiast 2:2, na 3:1 trafił za to Adrian Wnuk.

Jak poszło reszcie?

Reszta naszych ekip grała ze zmiennym szczęściem. Świdniczanka prowadziła na wyjeździe z Wiślanami Skawina 1:0, ale ostatecznie przegrała 1:2. Stal Kraśnik dwa razy musiała gonić wynik w domowym starciu z Pogonią-Sokołem Lubaczów. Rywale mogli na własnej skórze przekonać się, że w formie jest Karol Kalita. Popularny „Kali” najpierw wyrównał tuż przed przerwą na 1:1, a na kwadrans przed końcowym gwizdkiem trafił na 2:2. W dwóch ostatnich meczach, odkąd znalazł się w podstawowym składzie 30-latek odwdzięczył się czterema golami.

Chełmianka w niedzielny wieczór szybko pozbierała się po laniu w Kraśniku. W środę drużyna Ireneusza Pietrzykowskiego przegrała w derbach aż 1:5. Odpowiedziała na porażkę pewną wygraną z Siarką Tarnobrzeg. Przed przerwą gola zdobył Hubert Krawczun, a tuż po przerwie Paweł Tomczyk. Ostatecznie biało-zieloni pokonali rywali 2:0.

Pozostałe wyniki:

Podlasie Biała Podlaska – Czarni Połaniec 3:1 (Konaszewski 23, Jakóbczyk 29, Wnuk 90 – Ortíz 89) * Wiślanie Skawina – Świdniczanka Świdnik 2:1 (Radwanek 43, Banik 80 – Kopczyński 10) * Stal Kraśnik – Pogoń-Sokół Lubaczów 2:2 (Kalita 43, 75 – Marciniec 20, Majda 50) * Korona II Kielce – Cracovia II 1:2 (Budnicki 85 – Biedrzycki 45, Mustafajew 54) * Naprzód Jędrzejów – Wisłoka Dębica 3:3 (Kowalski 11, 31, Żądło 62 – Wollny 24, Pranica 49, Maik 71) * Sokół Kolbuszowa Dolna – Sparta Kazimierza Wielka 1:1 (Kitliński 48 – Lusiusz 53) * Star Starachowice – Wisła II Kraków 4:2 (Stanisławski 35, 37, 54, Szynka 60 – Staszak 27, 90) * Chełmianka Chełm – Siarka Tarnobrzeg 2:0 (Krawczun 35, Tomczyk 51).