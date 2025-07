Całkiem nowa Świdniczanka. Zostaje tylko czterech piłkarzy z poprzedniego sezonu

Tomasz Tymosiak, Karol Futa, Jakub Szymala i Krzysztof Figiel. To gracze, którzy nadal zakładać będą koszulkę „Świdni”.

Niewykluczone, że do drużyny wróci jeszcze piąty – Miłosz Kutyła „Miły” na razie leczy jednak kontuzję, być może rozpocznie treningi pod koniec sierpnia. Po wypożyczeniu do Unii Bełżyce w kadrze drużyny trenera Jankowskiego znajdzie się z kolei młody bramkarz Maciej Śliwka.

A kto jeszcze zagra w klubie ze Świdnika? Na razie udało się potwierdzić siedem transferów. Nowymi graczami są już: Maksymilian Kopczyński (Talent Warszawa, 2004 rocznik), Bartłomiej Poleszak (Łada 1945 Biłgoraj, 2002), Jakub Figura (Opolanin Opole Lubelskie, 2002), Franciszek Łuczuk (Wisła Puławy, 2007), Paweł Szatała (Orlęta Spomlek Radzyń Podlaski, 2000), Kacper Brzyski (Start Krasnystaw, 2004) oraz Bartek Woder (Lechia Tomaszów Mazowiecki, 2004).

Cztery kolejne transfery są już bliskie finalizacji, a kilku innych graczy również trenuje ze Świdniczanką. Na razie nie udało się dojść do porozumienia z ich klubami. Trener Jankowski cały czas rozgląda się też za innymi wzmocnieniami. W grę wchodzi jednak przede wszystkim młodzież.

Jeżeli chodzi o ubytki, to lista jest zdecydowanie dłuższa. Od jakiegoś czasu wiadomo, że trener Gieresz zabrał ze sobą do Hetmana Zamość Kamila Sikorę i Mikołaja Kosiora. Michał Paluch jest przymierzany do Lewartu Lubartów, Michał Koźlik oficjalnie trafił już do Janowianki Janów Lubelski, a Paweł Socha będzie koordynatorem bramkarzy w Motorze Lublin i trenerem w drugim zespole. Oliwier Konojacki wrócił po wypożyczeniu do Chełmianki, Dominik Ptaszyński przeniósł się do Legionovii Legionowo, a Igor Kuchta do Motoru II. Dawid Brzozowski był na testach w Broni Radom, Kacper Żabiński walczył o angaż w Chełmiance, a kilku graczy ma wylądować w Starcie Krasnystaw. Chodzi o Daniela Eze, Krystiana Krupę i Jakuba Kukulskiego.