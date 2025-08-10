Chełmianka miała problemy z beniaminkiem, ale zdobyła trzy punkty

Przez pierwsze kilkanaście minut zapowiadało się, że to będzie łatwe spotkanie dla gospodarzy. Bardzo szybko podopieczni Ireneusza Pietrzykowskiego wypracowali sobie trzy znakomite okazje na gole. Problem w tym, że Bartłomiej Korbecki, Paweł Tomczyk oraz Damian Urban nie potrafili zamienić ich na gole.

Później gra się wyrównała, a w 39 minucie ekipie z Chełma dopisało szczęście. Strzał z dystansu Danny’ego Babora po rykoszecie wylądował w siatce Sokoła i do przerwy było 1:0.

Niespodziewanie po zmianie stron, to drużyna beniaminka przeważała. Zamiast 1:1, w 73 minucie zrobiło się jednak 2:0. Świetną kontrę wyprowadził Korbecki, a szybką akcję miejscowych sfinalizował Jakub Branecki, który dosłownie kilka chwil wcześniej pojawił się na murawie.

Przyjezdni jeszcze postraszyli faworyta. W końcówce po wyrzucie piłki z autu zaliczyli nawet kontaktowe trafienie za sprawą Kamila Posielskiego. Chociaż beniaminek pozostawił po sobie dobre wrażenie, to do domu wracał bez choćby jednego punktu.

– Świetny początek, bo w pierwsze 12 minut mieliśmy trzy setki. To był taki energetyczny początek i nasza zdecydowana dominacja. Powinniśmy ten moment lepiej wykorzystać. Potem to wszystko się wyrównało, a kiedy przeciwnik wyglądał trochę lepiej, to strzeliliśmy gola. Druga połowa miała wyglądać zupełnie inaczej. Daliśmy się zepchnąć niemal w nasze pole karne, cały czas się kotłowało w naszym polu karnym. Uczulaliśmy się, że stałe fragmenty będą trudne do wybronienia, bo Kolbuszowa dobrze to robi. Na szczęście jedną z kilku kontr potrafiliśmy zamienić na drugą bramkę. Tak naprawdę niepotrzebna końcówka, bo trzeba było drżeć o wynik, ale nasza wygrana była zasłużona – ocenia Ireneusz Pietrzykowski.

Chełmianka Chełm – Sokół Kolbuszowa Dolna 2:1 (1:0)

Bramki: Babor (39), Branecki (73) – Posielski (88).

Chełmianka: Wilk – Adamski, M. Cichocki, Derkacz, P. Cichocki, Urban (68 Branecki), Mydlarz, Kobiałka (53 Krawczun), Korbecki (75 Baidoo), Babor (68 Kilianek), Tomczyk (68 Kiebzak).