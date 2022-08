Lublinianka zagra z Wieczystą Kraków na Arenie Lublin?

Motor Lublin - Fogo Unia Leszno. Gospodarze nieznacznie lepsi 13:11 [relacja na żywo]

W pierwszej konfrontacji ćwierćfinałowej w play-off PGE Ekstraligi Motor Lublin pokonał na wyjeździe Fogo Unię Leszno 49:41. Teraz dwumecz przenosi się nad Bystrzycę. Jeśli wicemistrzowie Polski nie roztrwonią tej przewagi, to bez przeszkód awansują do najlepszej "czwórki" sezonu. Początek spotkania zaplanowano na dzisiaj na godz. 19.15. Transmisję będzie można oglądać na antenie Eleven Sports. Zapraszamy również do śledzenia naszej relacji na żywo.