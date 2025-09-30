Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Rok po aferze z alkotubkami. Ustawa o przeciwdziałaniu alkoholizmowi wciąż bez zmian

Minął rok od wybuchu afery wokół tzw. alkotubek – kolorowych saszetek z alkoholem, przypominających opakowania dziecięcych musów owocowych. Choć Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało wtedy szybkie zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, projekt od ponad pół roku utknął na etapie konsultacji publicznych.

Sprawa nabrała rozgłosu jesienią 2024 roku, gdy media i Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak zaapelowały o zakaz sprzedaży „alkotubek”. Kontrole przeprowadziła Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, a producent wycofał produkt z rynku. Od 30 stycznia br. sprzedaż napojów spirytusowych w opakowaniach typu pouch została zakazana decyzją Ministerstwa Rolnictwa. Obecnie najmocniejsze trunki mogą być sprzedawane wyłącznie w butelkach i puszkach do 200 ml.

Na tym jednak zmiany się nie skończyły. Resort zdrowia przygotował projekt zaostrzenia prawa, który zakłada m.in. zakaz sprzedaży alkoholu w innej postaci niż płynna (np. kryształki, żele czy pasty), obowiązek legitymowania młodo wyglądających klientów czy zakaz promocji piwa poprzez rabaty, pakiety i programy lojalnościowe. Projekt przewiduje także podwyższenie kar – od 20 tys. do 750 tys. zł – za nielegalną reklamę alkoholu.

Choć wstępnie zapowiadano również zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych nocą czy zakupy online, ostatecznie propozycje te nie znalazły się w projekcie MZ. Pomysły te wracają jednak w innych projektach – m.in. w propozycjach Lewicy oraz Polski2050-TD. Posłowie tych ugrupowań postulują całkowity zakaz reklamy alkoholu, rozszerzenie uprawnień gmin w zakresie ograniczeń godzinowych czy wprowadzenie nocnej prohibicji w całym kraju w godz. 22–6.

Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przyznała ostatnio w TVP Info, że osobiście popiera nocną prohibicję i zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach paliw. – Analizujemy teraz te nowe projekty, które się pojawiły – zapowiedziała.

Nocne ograniczenia w sprzedaży alkoholu nie są w Polsce nowością. W latach 2018–2024 zdecydowało się na nie około 180 gmin. Tylko w tym roku podobne regulacje wprowadziły m.in. Giżycko, Słupsk, Szczecin i Gdańsk. Według sondażu IBRiS dla PAP, aż 68 proc. ankietowanych popiera wprowadzenie nocnej prohibicji w swojej miejscowości – w tym ponad 80 proc. kobiet i 73 proc. osób w wieku 18–29 lat.

Na ostateczne decyzje w sprawie zmian w ustawie trzeba jednak wciąż czekać.

Źródło: PAP

Prohibicja w Lublinie? Spytaliśmy lubelskich radnych
Prohibicja w Lublinie? Spytaliśmy lubelskich radnych

42-latek zorganizował w pomieszczeniu gospodarczym profesjonalną fabryczkę alkoholu

Nie będzie bimbru. Domowa gorzelnia zlikwidowana, "producent" zatrzymany

4 promile we krwi i zero wyobraźni

4 promile we krwi i zero wyobraźni

Maciej Stolarczyk nie jest już trenerem Górnika Łęczna

Maciej Stolarczyk nie jest już trenerem Górnika Łęczna

Krótka okazała się przygoda Macieja Stolarczyka w Górniku Łęczna. Wyjazdowy mecz z Chrobrym Głogów był ostatnim, w którym 53-latek poprowadził zielono-czarnych w Betclic I Lidze
Biegali pośród samochodów. Kto nie dopilnował?

Biegali pośród samochodów. Kto nie dopilnował?

Podczas wrześniowego Biegu Koziołka doszło do niebezpiecznej sytuacji. Uczestnicy biegu znaleźli się pośród jadących ulicami Nadbystrzycką i Narutowicza aut. – Taka sytuacja, kiedy musimy poruszać wokół jadących aut, jest niedopuszczalna – komentuje jeden z biegaczy.

Dwóch mężczyzn z regionu wpadło z narkotykami. Grożą im surowe kary

Dwóch mężczyzn z regionu wpadło z narkotykami. Grożą im surowe kary

Policjanci z Białej Podlaskiej i Parczewa mają za sobą udane akcje wymierzone w osoby zajmujące się narkotykami. W ręce funkcjonariuszy wpadli dwaj mieszkańcy regionu – 37-latek z Białej Podlaskiej i 30-latek z gminy Siemień. Obaj usłyszeli już zarzuty, a teraz o ich dalszym losie zdecyduje sąd.
22. rosyjski dron „schował się” w kukurydzy

To już 22. dron znaleziony w Polsce po rosyjskiej prowokacji z 10 września. Ostatniego znaleziono w powiecie działdowskim, w kukurydzy. Pewnie nie jest to koniec.
Mieszkańcy Lublina protestujący przeciwko budowie spalarni Kom – Eko

Hańba! – krzyczeli mieszkańcy Lublina. Burza w sądzie wokół budowy spalarni śmieci

Jeśli w Lublinie powstaną aż trzy planowane spalarnie śmieci, miasto w ich liczebności stanie się ewenementem na skalę kraju. Powoli rozstrzygają się losy pierwszej z tych instalacji – tej firmowanej przez Kom-Eko. „Hańba! Kłamstwa!” – krzyczeli mieszkańcy Lublina do pełnomocnika spółki podczas rozprawy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym.

Wiadukt nad DK2 też będzie przebudowany

Janowska i drogi dojazdowe z węzła A2 wciąż w projektowaniu

Projektowanie się wydłuża i przebudowa ulicy Janowskiej nie ruszy w tym roku. Podobnie zresztą jest z rozbudową dróg wojewódzkich od węzła A2.

74-latka straciła ponad 55 tysięcy złotych. Myślała, że inwestuje na giełdzie

74-latka straciła ponad 55 tysięcy złotych. Myślała, że inwestuje na giełdzie

74-letnia mieszkanka powiatu krasnostawskiego straciła dorobek życia. Padła ofiarą oszustwa internetowego – sądziła, że pomnaża swoje pieniądze, inwestując je na giełdzie.

Dogaszanie pożaru warsztatu samochodowego. Z ogniem walczyło 13 zastępów strażaków
Dogaszanie pożaru warsztatu samochodowego. Z ogniem walczyło 13 zastępów strażaków

W chwili obecnej trwa dogaszanie pożaru warsztatu przy ulicy Bulwarowej w Lublinie. Warunki są trudne. Z żywiołem walczyło 60 strażaków.

Stasiak za Kamolę w Grupie Azoty "Puławy"
Stasiak za Kamolę w Grupie Azoty "Puławy"

W czwartek, 25 września, decyzją rady nadzorczej Grupy Azoty "Puławy" pełniącą obowiązki prezesa zarządu tej spółki została jej dotychczasowa wiceprezes, Katarzyna Stasiak. Nowa menedżer zastąpiła Huberta Kamolę, który przed tygodniem zrezygnował z kierowania puławskimi Azotami.
4 promile we krwi i zero wyobraźni

4 promile we krwi i zero wyobraźni

Prawie cztery promile alkoholu w organizmie miała 42-letnia mieszkanka Lublina, która wsiadła za kierownicę hondy. Najpierw uderzyła w dwa zaparkowane samochody, a następnie zakończyła jazdę na drzewie przy ul. Kleeberga. Na szczęście nikt nie ucierpiał.
Jacek Braciak w serialu Glina. Nowy Rozdział
Glina. Nowy Rozdział: Premiera za dwa tygodnie. Zwiastun juz teraz (wideo)

Maciej Stuhr, Nela Maciejewska, Jacek Braciak, Renata Dancewicz, Weronika Książkiewicz, Olgierd Łukaszewicz, Piotr Stramowski – premiera serialu Glina: Nowy Rozdział już 16 października. A na razie jest pierwszy zwiastun.

Bartosz Zmarzlik odwiedził Karola Nawrockiego w Pałacu Prezydenckim

Bartosz Zmarzlik odwiedził Karola Nawrockiego w Pałacu Prezydenckim

Prezydent RP Karol Nawrocki spotkał się w Pałacu Prezydenckim kapitanem Orlen Oil Motoru, srebrnym medalistą PGE Ekstraligi w tym sezonie oraz żużlowym mistrzem świata – Bartoszem Zmarzlikiem Lider „Koziołków” otrzymał od głowy państwa biało-czerwoną flagę, a sam w rewanżu przekazał prezydentowi swój żużlowy kombinezon
Terytorialsi świętują. Centralne obchody będą w Lubelskiem
Terytorialsi świętują. Centralne obchody będą w Lubelskiem

Zamość to miasto, w którym w ten weekend odbędą się centralne obchody Święta Wojsk Obrony Terytorialnej. Z okazji uroczystości żołnierze nakarmią wszystkich, którzy przyjdą, by z nimi świętować.
Egzotyka z klasą – najpiękniejsze zakątki świata na luksusowe wakacje

Egzotyka z klasą – najpiękniejsze zakątki świata na luksusowe wakacje

Podróże do egzotycznych krajów przestały być jedynie ucieczką od codzienności — dziś to okazja do doświadczenia czegoś wyjątkowego. Coraz więcej osób poszukuje nie tylko pięknych widoków, ale także komfortu, autentyczności i wrażeń, które zostają na długo. Luksusowe wakacje nie muszą oznaczać wyłącznie wypoczynku w pięciogwiazdkowym hotelu. To także kontakt z naturą, smak lokalnej kultury i perfekcyjnie zorganizowana podróż. Trzy kierunki, które szczególnie zasługują na uwagę, to Fidżi, Kostaryka oraz Malediwy – każdy z nich oferuje inny wymiar podróży, ale łączy je jedno: niezapomniane przeżycia w wyjątkowym otoczeniu.

70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  
70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  

Farming Simulator 25: Highlands Fishing
Farming Simulator 25: Rolnik na rybach, czyli dodatek Highlands Fishing (wodeo)

Battlefield 6
Battlefield 6: Co nas czeka w kampanii dla jednego gracza? (wideo)

Pierwszy weekend jesieni. Jak wypadnie pogodowo?
Pierwszy weekend jesieni. Jak wypadnie pogodowo?

Podczas sesji rady miasta i gminy w Końskowoli mieszkańcy ostro sprzeciwili się farmie wiatrowej
Końskowola: Emocje na sesji. Wiatrakowa uchwała odrzucona

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Końskowola: Emocje na sesji. Wiatrakowa uchwała odrzucona

Jakub Kępa: Nic nie musimy
Jakub Kępa: Nic nie musimy

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”
Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”

Rak piersi pod lupą. O profilaktyce i trzeciej edycji Breast Fest
Rak piersi pod lupą. O profilaktyce i trzeciej edycji Breast Fest

Rok inwestycji drogowych w Lublinie. Finał naszego cyklu „Wtorek na dzielni”
Rok inwestycji drogowych w Lublinie. Finał naszego cyklu „Wtorek na dzielni”

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment
XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie
Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie

Uszkodzony dron odnaleziony pod Białą Podlaską. Są kolejne lokalizacje
Uszkodzony dron odnaleziony pod Białą Podlaską. Są kolejne lokalizacje

Nadchodzi jesień
Nadchodzi jesień

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania
Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania

Atmosfera na trybunach ciągle znakomita, ale Motor wywalczył tylko punkt
Atmosfera na trybunach ciągle znakomita, ale Motor wywalczył tylko punkt

Zabawne memy na Dzień Chłopaka. Takie życzenia zapamięta każdy
Zabawne memy na Dzień Chłopaka. Takie życzenia zapamięta każdy

Bartłomiej Kseniak zawodnik KS SNAJPER (z tarczą) - zwycięzca w dwóch kategoriach pistoletowych.
Celowali patriotycznie. Memoriał Strzelecki Żołnierzy i Powstańców

Marzą o tym, by być radcami prawnymi. Przed nimi pierwszy egzamin
Marzą o tym, by być radcami prawnymi. Przed nimi pierwszy egzamin

Już po licencjacie. Kolejne czepkowanie w AZ i pierwsze umowy o pracę
Już po licencjacie. Kolejne czepkowanie w AZ i pierwsze umowy o pracę

Cztery nowe karetki dla pogotowia. Ponad 2,5 mln zł na bezpieczeństwo mieszkańców
Cztery nowe karetki dla pogotowia. Ponad 2,5 mln zł na bezpieczeństwo mieszkańców

XVII-wieczne domy, kafle i przedmioty codziennego użytku odkryte na Podzamczu
XVII-wieczne domy, kafle i przedmioty codziennego użytku odkryte na Podzamczu

Serce na dłoni i materiał genetyczny z banana. Festiwal nauki z AZ
Serce na dłoni i materiał genetyczny z banana. Festiwal nauki z AZ

Koniec lata w memach. Internauci już w trybie jesień
Koniec lata w memach. Internauci już w trybie jesień

Rozmowa z miastem. Ruszył XVII Festiwal OPEN CITY w Lublinie
Rozmowa z miastem. Ruszył XVII Festiwal OPEN CITY w Lublinie

Sto lat to za mało. Lubelski Zamoy ma już 110 lat
Sto lat to za mało. Lubelski Zamoy ma już 110 lat