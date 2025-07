Świdniczanka traci ważnych piłkarzy

Oficjalnie klub ze Świdnika pożegnał już: Pawła Sochę, Michała Koźlika, Michała Palucha, Krystiana Krupę, Bartosza Bayera, Daniela Eze oraz Krystiana Ziętka.

Trudno sobie wyobrazić, że w drużynie zostaną chociażby: Tomasz Tymosiak i Kamil Sikora, którzy rozegrali bardzo dobrą rundę wiosenną. Mówi się, że pierwszy z graczy miałby wzmocnić Motor II Lublin. Z kolei „Sikorka” rozpoczął treningi w innym trzecioligowcu – KSZO Ostrowiec Świętokrzyski.

Wiadomo już, że Socha skupi się na pracy trenera. Dostał ofertę z akademii Motoru, gdzie będzie koordynatorem szkolenia bramkarzy.

– Długo się zastanawiałem, bo propozycja pojawiła się już parę miesięcy temu. Chciałem jednak dokończyć to, co zaczęliśmy ze Świdniczanką. Udało się zrealizować plan i utrzymać trzecią ligę, chociaż kompletnie nikt na nas nie stawiał. Dzięki temu mogłem zakończyć swoją przygodę z podniesioną głową i przejść na kolejną stronę – trenerską. Granie było najważniejsze, ale cały czas starałem się zdobywać licencje i robić kursy. Pracowałem w akademii Górnika Łęczna, teraz chcę się dalej rozwijać w Motorze. Jest dużo do zrobienia, a klub ma niesamowity potencjał – mówi Paweł Socha.

Gdzie mogą trafić inni gracze Świdni? Koźlik niespodziewanie według plotek ma wylądować w czwartoligowej Janowiance Janów Lubelski.

Na pewno kilku zawodników może też zabrać ze sobą Łukasz Gieresz, który wkrótce powinien oficjalnie zostać trenerem Hetmana Zamość. W zespole może za to zostać młody obrońca Krzysztof Figiel. Na pierwszym treningu był również Jakub Szymala, który również nie narzeka na brak propozycji.

Do drużyny nowego szkoleniowca, Łukasza Jankowskiego mogą z kolei dołączyć ostatnio zawodnicy Łady 1945 Biłgoraj: Mateusz Wójcicki oraz Bartłomiej Poleszak.