III liga gr. IV

Świdniczanka znowu walczyła do końca, ale to Siarka zdobyła trzy punkty

Autor: Zdjęcie autora lukisz
(fot. nyku.foto/Świdniczanka)

Drugi raz z rzędu Świdniczanka powalczyła z mocnym rywalem, ale znowu kończyła mecz z pustymi rękami. Tym razem podopieczni trenera Łukasza Jankowskiego przegrali u siebie z Siarką Tarnobrzeg 1:2

To było jednak trochę inne spotkanie niż na inaugurację. W Ostrowcu Świętokrzyskim „Świdnia” szybko straciła trzy gole. W niedzielę powinno otworzyć wynik po około... 20 sekundach.

Gospodarze szybko wymienili kilka podań, aż w polu karnym piłkę dostał Maciej Wojciechowski. Nie trafił w nią czysto, a dodatkowo futbolówka odbiła się jeszcze od jednego z rywali i ostatecznie zamiast do siatki, trafiła w słupek.

Później dwa razy miejscowym zabrakło ostatniego podania lub w przypadku Jakuba Figury lepszego opanowania piłki już przed bramkarzem. Siarka się nie patyczkowała, bo praktycznie przy pierwszej, lepszej okazji od razu objęła prowadzenie za sprawą Krystiana Kardysia. Stracony gol zdecydowanie wybił gospodarzy z rytmu, a w końcówce pierwszej odsłony Paweł Mróz podwyższył na 2:0 dla przyjezdnych.

Druga połowa? Świdniczanka chciała zacząć od mocnego uderzenia, ale rywale kontrolowali sytuację na boisku. Długo żadna z ekip nie miała dogodnych sytuacji na zmianę wyniku.

W 84 minucie udało się jednak zaliczyć kontaktowe trafienie. Po centrze w pole karne dwa strzały goście zdołali zablokować, ale w końcu futbolówka trafiła na jedenasty metr do Bartłomieja Poleszaka. Obchodzący w niedzielę 23 urodziny zawodnik sam sprawił sobie miły prezent i zmniejszył straty. Niestety, to było wszystko, na co było stać drużynę trenera Jankowskiego.

– W meczu z KSZO przespaliśmy początek, a tym razem to my dominowaliśmy. Zabrakło jednak gola. Bramka dla rywali podcięła nam skrzydła. Siarka miała jeszcze ze dwie groźne kontry i jedną z nich wykorzystała. Po przerwie gra była chaotyczna i rwana, a do tego brakowało okazji. Udało nam się jednak wrócić do meczu. Szkoda, że na więcej zabrakło czasu. Mimo porażki cieszy to, że chociaż nadal budujemy zespół, to wytrzymujemy intensywność spotkań z mocnymi przeciwnikami. Uważam, że wyglądaliśmy nawet lepiej od nich, bo cały czas dążyliśmy do wyrównania. Walory wolicjonalne były po naszej stronie, zabrakło odwagi, agresji i takiej zadziorności. Cały czas szukamy jednak wzmocnień, przydaliby się doświadczeni zawodnicy, ale zobaczymy czy coś uda się w tym temacie zrobić – mówi Łukasz Jankowski.

Świdniczanka Świdnik – Siarka Tarnobrzeg 1:2 (0:2)

Bramki: Poleszak (84) – Kardyś (15), Mróz (42).

Świdniczanka: Kotko – Szatała (46 Futa), Szymala, Figiel, Brzyski (65 Klimowicz), Tymosiak, Poleszak, Luczuk (46 Woder), Dubiel (90 Kopczyński), Figura (46 Fedoruk), Wojciechowski.

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
KS Świdniczanka Świdnik betclic III liga

BETCLIC III LIGA, GR. IV
34. KOLEJKA

Wyniki:

Siarka Tarnobrzeg - Wisła II Kraków 2-0
Podhale Nowy Targ - Lewart Lubartów 4-0
Czarni Połaniec - KS Wiązownica 1-2
Podlasie Biała Podlaska - KSZO Ostrowiec Św. 2-1
Wisłoka Dębica - Świdniczanka Świdnik 1-3
Avia Świdnik - Sandecja Nowy Sącz 3-0
Star Starachowice - Korona II Kielce 1-4
Wiślanie Skawina - Chełmianka 3-2
Pogoń Sokół Lubaczów - Unia Tarnów 3-0

Tabela:

1. Sandecja 34 74 65-31
2. Podhale 34 68 67-43
3. Siarka 34 65 76-42
4. KSZO 34 63 55-40
5. Avia 34 62 77-44
6. Korona II 34 61 71-50
7. Star 34 55 61-46
8. Podlasie 34 53 59-42
9. Chełmianka 34 53 74-62
10. Wisłoka 34 46 61-55
11. Czarni 34 41 52-64
12. Wisła II 34 41 72-60
13. Świdniczanka 34 39 44-54
14. Wiślanie 34 39 41-60
15. Pogoń Sokół 34 37 50-68
16. Wiązownica 34 30 38-70
17. Lewart 34 19 31-85
18. Unia 34 10 28-106

