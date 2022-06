Świdniczanka – Górnik II Łęczna 2:3. Młodzież sprawiła dużą niespodziankę

16, 16, 18, prawie 19, 18, 16, 17, 19, prawie 19, 18 i 15. To wiek poszczególnych graczy podstawowej jedenastki zielono-czarnych w meczu ze Świdniczanką, który został rozegramy nie w Świdniku, a Milejowie. Najstarszym w „podstawie” był Marcel Obroślak, który urodził się w lutym 2003 roku. A najmłodszym Kamil Bajus z rocznika 2007. W drugiej części zawodów na murawie zameldowali się kolejni zawodnicy z rocznika 2007, czyli: Michał Wachowicz i Kacper Małyska. A do tego Kacper Pleskot (2006).

Od początku zawody lepiej układały się dla ekipy z Łęcznej. Już w siódmej minucie Szymon Zabłotny dał gościom prowadzenie. W 34 minucie do wyrównania doprowadził Piotr Pacek, ale niemal natychmiast odpowiedział Arkadiusz Pluta. I na przerwę to jednak podopieczni trenera Ruska schodzili w lepszych nastrojach.

Druga odsłona? Wynik długo nie ulegał zmianie. W 79 minucie Bartłomiej Greniuk strzelił jednak na 2:2 i wydawało się, że faworyci zdążą jeszcze przechylić szalę na swoją stronę. A tymczasem w piątej minucie doliczonego czasu gry 17-letni Oliwier Konojacki zaatakował lewym skrzydłem i mimo asysty Mateusza Pielacha zdołał wpakować piłkę do siatki. A to oznacza, że drużyna Łukasza Gieresza na kolejkę przed zakończeniem rozgrywek zostanie na trzecim miejscu w tabeli grupy mistrzowskiej za: Lublinianką i Stalą Kraśnik. W ostatniej serii gier Radosław Kursa i spółka wybiorą się do Lublina na mecz z rezerwami Motoru.

Zielono-czarni po piątkowym zwycięstwie przeskoczyli w tabeli Granit i obecnie zajmują ósmą pozycję. A za tydzień zagrają na wyjeździe właśnie z Granitem.

Świdniczanka Świdnik – Górnik II Łęczna 2:3 (1:2)

Bramki: Pacek (34), Greniuk (79) – Zabłotny (7), Pluta (36), Konojacki (90+5).

Świdniczanka: Gosik – Kowalski, Pielach, Szczerba, Plesz (46 Kotowicz), Szymala (46 Stępień), Nawrocki (90+4 Śliwa), Kucybała (59 Milcz), Cielebąk (46 Greniuk), Pacek, Zuber.

Górnik II: Kiliszek – Bronowicki, Pluta, Mołodecki, Pendel, Zabłotny, Bałaszek (79 Małyska), Obroślak (86 Pleskot), Fiedeń (90 Szczerba), Brzyski (69 Wachowicz), Bajus (57 Konojacki).

Żółte kartki: Szczerba, Szymala, Stępień – Pluta, Pleskot.

Sędziował: Kacper Gil (Zamość).