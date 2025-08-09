Holender wzmocnił Tomasovię, Lublinianka pierwszym rywalem

Co rundę w IV lidze pojawiają się piłkarze z najróżniejszych zakątków świata. Tym razem w Tomaszowie Lubelskim wylądował urodzony w Brazylii Holender Dennis Oliveira Heijmann.

Co ciekawe, ten zawodnik ma już za sobą występy w Polsce. 23-latek poprzednią rundę spędził w zespole z klasy okręgowej MKS Bieszczady Ustrzyki Dolne. I na pewno ma za sobą całkiem udany czas, bo zapisał na swoim koncie: siedem goli i trzy asysty.

Lato było raczej spokojne, jeżeli chodzi o transfery w ekipie niebiesko-białych. Z klubem pożegnali się: Paweł Budzyński, Oskar Lasota, Przemysław Kowal czy Patryk Krosman.

Drużynę wzmocnili za to: Roman Karasiuk (Sygnał Lublin), Mateusz Cieśliński (Gryf Gmina Zamość), Jakub Grzęda (BKS Bodaczów), Hordii Nikolaienko (Przełęcz Dukla) oraz wspomniany Heijmann.

– Uważam, że w tym sezonie będziemy mocniejsi. Nie tylko ze względu na transfery, ale i fakt, że dużo zawodników zostało w drużynie. Zaczynamy od trudnego meczu z Lublinianką, ale chcemy wygrywać przede wszystkim u siebie. Znamy rywala, podchodzimy do nich z szacunkiem, ale chcemy pozytywnym akcentem rozpocząć ligę – zapowiada Paweł Babiarz.

Od razu na dzień dobry w Tomaszowie zapowiada się bardzo ciekawe spotkanie. W końcu Tomasovia w poprzednim sezonie zajęła trzecie miejsce, a Lublinianka była druga. Drużyny w tabeli dzieliło osiem punktów. Ostatnie starcie – na Wieniawie wygrali piłkarze trenera Babiarza (2:0). Jeżeli chodzi o mecz z poprzedniego sezonu, który był rozgrywany w Tomaszowie, to górą była Lublinianka (2:1).