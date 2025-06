Jarosław Milcz z Lublinianki królem strzelców Keeza IV ligi

Floriany 2025 za nami. Zobacz, jak bawiliśmy się w Łęcznej!

Muzyka, śmiech, atrakcje i niezapomniana atmosfera – tak w skrócie można opisać to, co działo się 13 czerwca podczas Rodzinnego Pikniku z Dziennikiem Wschodnim w Łęcznej. Jeśli byłeś z nami – przeżyj to jeszcze raz. A jeśli Cię nie było – zobacz, co straciłeś!