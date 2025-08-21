Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

IV LIGA LUBELSKA

Okręgowy Puchar Polski. Pogrom na Wieniawie, tylko jeden gol Janowianki

W środę rozegrano trzecią rundę meczów okręgowego Pucharu Polski w grupie Lublin. Aż dziewięć bramek zobaczyli kibice na Wieniawie gdzie Lublinianka rozprawiła się z Cisowianką Drzewce 8:1

Choć mecz toczył się na boisku Lublinianki, to w środę wystąpiła ona w roli gości. Mecz miał dodatkowy smaczek, bo na boisko w barwach Cisowianki wybiegł wychowanek ekipy z Wieniawy – Tomasz Brzyski.

Wynik spotkania otworzył w 14 minucie Bartłomiej Koneczny skutecznie wykonując rzut karny. W 29 minucie do remisu doprowadził Piotr Darmochwał, ale później na boisku rządził już czwartoligowiec Kolejny gol Konecznego i bramka Szymona Podlipnego sprawiły, że do przerwy Lublinianka prowadziła 3:1.

Przed startem drugiej połowy trener Daniel Koczon zdecydował się na aż sześć zmian i worek z bramkami rozwiązał się na dobre. W 56 minucie gola strzelił Patryk Malec, w 70 minucie do siatki trafił Jakub Sobstyl, a sześć minut później Patryk Drozd. Wynik ustalił na pięć minut przed końcem Mateusz Misztal.

Równie wysokie zwycięstwo jak Lublinianka w tej rundzie odniósł Powiślak Końskowola pokonując na wyjeździe Albatrosa Świdnik. Awans po wygranej z Ruchem Ryki zapewnił sobie także Tur Milejów. Z kolei Tajfun Ostrów Lubelski przegrał z Janowianką Janów Lubelski różnicą zaledwie jednej bramki.

PUCHAR POLSKI GRUPA LUBLIN – WYNIKI III RUNDY

Cisowianka Drzewce – KS Lublinianka 1:8 (Piotr Darmochwał 29 – Bartłomiej Koneczny 14, 33, Michał Wojtowicz 39, Szymon Podlipny 47, Patryk Malec 56, Jakub Sobstyl 70, Patryk Drozd 76, Mateusz Misztal 85) * Czarni Dęblin – Amator Leopoldów-Rossosz 2:1 (Igor Świątek 56, Piotr Komosa 84 – Karol Wałachowski 52) * Ludwiniak Ludwin – BKS Bogucin 4:3 (Sebastian Świć 22, 65, Paweł Chochowski 80, 86 – Wojciech Gembka 54, 90) * Tajfun Ostrów Lubelski – Janowianka Janów Lubelski 0:1 (Kacper Piechniak 75) * Albatros Świdnik – Powiślak Końskowola 1:8 (Daniel Kozioł 13 – Bartłomiej Kiełczewski 3, 41, 42, Pavlo Semeniuk 4, Wojciech Zachaj 6, Jakub Osiak 44, Patryk Charchuła 48, 75) * Ruch Ryki – Tur Milejów 1:5 (Uladzislau Perakladau 62 – Sylwester Parada 5, 25, Jakub Pryliński 78, 83, Tomasz Zając 90) * Polesie Kock – POM Iskra Piotrowice 0:4 (Dawid Gliniak, Mateusz Boguta, Kamil Szabłowski, Mateusz Chodkiewicz) * TJMMNW Lublin – Sokół Konopnica 3:2 * Żyrzniak Żyrzyn – Górnik II Łęczna 1:2 * Tarasola Cisy Nałęczów – Motor II Lublin 0:4 * Huragan Siostrzytów – Lewart Lubartów czwartek 17 * Orły Kazimierz – Granit Bychawa 27 sierpnia.

Lublinianka nie miała problemów z pokonaniem w środę Cisowianki Drzewce

DW

IV LIGA LUBELSKA
1. KOLEJKA

Wyniki:

Tur Mijelów - Granit Bychawa 3-0
Start Krasnystaw - Tanew Majdan Stary 4-3
MKS Ryki - Łada 1945 Biłgoraj 1-2
Tomasovia - Lublinianka 1-1
Janowianka - Bug Hanna 3-2
Orlęta Spomlek - Huragan 4-1
Orlęta Łuków - Hetman Zamość 0-1
Motor II Lublin - Lewart Lubartów 27 sierpnia

Tabela:

1. Orlęta Radzyń 1 3 4-1
2. Tur 1 3 3-0
3. Start 1 3 4-3
4. Janowianka 1 3 3-2
5. Łada 1 3 2-1
6. Hetman 1 3 1-0
7. Tomasovia 1 1 1-1
8. Lublinianka 1 1 1-1
9. Motor II 0 0 0-0
10. Lewart 0 0 0-0
11. Tanew 1 0 3-4
12. Bug 1 0 2-3
13. Ryki 1 0 1-2
14. Orlęta Ł. 1 0 0-1
15. Huragan 1 0 1-4
16. Granit 1 0 0-3

