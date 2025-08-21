Okręgowy Puchar Polski. Pogrom na Wieniawie, tylko jeden gol Janowianki

Choć mecz toczył się na boisku Lublinianki, to w środę wystąpiła ona w roli gości. Mecz miał dodatkowy smaczek, bo na boisko w barwach Cisowianki wybiegł wychowanek ekipy z Wieniawy – Tomasz Brzyski.

Wynik spotkania otworzył w 14 minucie Bartłomiej Koneczny skutecznie wykonując rzut karny. W 29 minucie do remisu doprowadził Piotr Darmochwał, ale później na boisku rządził już czwartoligowiec Kolejny gol Konecznego i bramka Szymona Podlipnego sprawiły, że do przerwy Lublinianka prowadziła 3:1.

Przed startem drugiej połowy trener Daniel Koczon zdecydował się na aż sześć zmian i worek z bramkami rozwiązał się na dobre. W 56 minucie gola strzelił Patryk Malec, w 70 minucie do siatki trafił Jakub Sobstyl, a sześć minut później Patryk Drozd. Wynik ustalił na pięć minut przed końcem Mateusz Misztal.

Równie wysokie zwycięstwo jak Lublinianka w tej rundzie odniósł Powiślak Końskowola pokonując na wyjeździe Albatrosa Świdnik. Awans po wygranej z Ruchem Ryki zapewnił sobie także Tur Milejów. Z kolei Tajfun Ostrów Lubelski przegrał z Janowianką Janów Lubelski różnicą zaledwie jednej bramki.

PUCHAR POLSKI GRUPA LUBLIN – WYNIKI III RUNDY

Cisowianka Drzewce – KS Lublinianka 1:8 (Piotr Darmochwał 29 – Bartłomiej Koneczny 14, 33, Michał Wojtowicz 39, Szymon Podlipny 47, Patryk Malec 56, Jakub Sobstyl 70, Patryk Drozd 76, Mateusz Misztal 85) * Czarni Dęblin – Amator Leopoldów-Rossosz 2:1 (Igor Świątek 56, Piotr Komosa 84 – Karol Wałachowski 52) * Ludwiniak Ludwin – BKS Bogucin 4:3 (Sebastian Świć 22, 65, Paweł Chochowski 80, 86 – Wojciech Gembka 54, 90) * Tajfun Ostrów Lubelski – Janowianka Janów Lubelski 0:1 (Kacper Piechniak 75) * Albatros Świdnik – Powiślak Końskowola 1:8 (Daniel Kozioł 13 – Bartłomiej Kiełczewski 3, 41, 42, Pavlo Semeniuk 4, Wojciech Zachaj 6, Jakub Osiak 44, Patryk Charchuła 48, 75) * Ruch Ryki – Tur Milejów 1:5 (Uladzislau Perakladau 62 – Sylwester Parada 5, 25, Jakub Pryliński 78, 83, Tomasz Zając 90) * Polesie Kock – POM Iskra Piotrowice 0:4 (Dawid Gliniak, Mateusz Boguta, Kamil Szabłowski, Mateusz Chodkiewicz) * TJMMNW Lublin – Sokół Konopnica 3:2 * Żyrzniak Żyrzyn – Górnik II Łęczna 1:2 * Tarasola Cisy Nałęczów – Motor II Lublin 0:4 * Huragan Siostrzytów – Lewart Lubartów czwartek 17 * Orły Kazimierz – Granit Bychawa 27 sierpnia.

Lublinianka nie miała problemów z pokonaniem w środę Cisowianki Drzewce

DW