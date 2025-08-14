W piątek startuje lubelska klasa okręgowa. Celem Wisły Puławy spokojna odbudowa

Nieparzysta liczba drużyn, to między innymi efekt decyzji jakie jeszcze pod koniec poprzedniego sezonu zapadły w Puławach. Dowodzona przez trenera Macieja Tokarczyka Wisła mimo wielu przeciwności losu dzielnie broniła się przed spadkiem z Betclic II Ligi. Piłkarze zostawiali na boisku serce i zdrowie, ale w kuluarach od dawna mówiło się, że nawet w przypadku utrzymania będzie to koniec piłki nożnej na centralnym poziomie w tym mieście.

Na dwie kolejki przez zakończeniem rozgrywek powiedziano „pas” i poinformowano, że niezależnie od zajętego miejsca klub w kolejnym sezonie nie zagra już na tym szczeblu. Po tej informacji z drużyną pożegnał się Maciej Tokarczyk, a Wisłę w meczu z Rekordem Bielsko Biała (przegranym 0:2) poprowadził Radosław Adamczyk. Natomiast w ostatniej kolejce puławianie ulegli u siebie 0:1 Resovii.

Po zakończeniu sezonu długo nie było wiadomo, na którym poziomie zagra Duma Powiśla. Ostatecznie podjęto decyzję o występach w klasie okręgowej, gdzie do tej pory występował zespół rezerw.

– Jak wiadomo nasz klub jest po dość poważnych zawirowaniach. Ostatecznie w nowym sezonie będziemy grać w okręgówce, choć osobiście namawiałem zarząd do podjęcia rękawicy w czwartej lidze – mówi Radosław Adamczyk, trener Wisły.

– Naszym celem na ten sezon jest odbudowa struktur klubu pod kątem organizacyjnym i sportowym. Nasza drużyna będzie się opierać głównie na wychowankach, choć do zespołu dołączyli także inni zawodnicy, między innymi z Lublinianki, gdzie pracowałem. W czwartej lidze mieli zdecydowanie mniejsze szanse na grę, a na poziomie klasy okręgowej będą dla nas wzmocnieniem – dodaje Adamczyk.

Puławianie ligowe grania zaczną jednak od drugiej kolejki, bo w pierwszej czeka ich przymusowa pauza ze względu na nieparzystą liczbę drużyn.

– Po środowym sparingu z Widokiem Lublin zawodnicy dostali wolne na weekend. Od poniedziałku będziemy przygotowywać się do domowego meczu z Powiślakiem Końskowola. Będziemy gotowi na pierwszego rywala, bo trenujemy cztery razy w tygodniu. Klub istnieje już od 102 lat. Chcemy by Wisła znów dawała dużo radości kibicom – przekonuje Adamczyk.

Jakie nowe zespoły poza Wisłą pojawią się w tym sezonie na poziomie okręgówki? Avia II Świdnik, Sygnał Lublin, Opolanin Opole Lubelskie i Górnik II Łęczna, to spadkowicze z czwartej ligi. Natomiast Stal II Kraśnik, wspomniany Powiślak oraz Piaskovia Piaski, to z kolei zwycięzcy rozgrywek klasy A w poszczególnych grupach.

Inauguracja sezonu 2025/2026 nastąpi już w najbliższy piątek. Meczem otwarcia nowych rozgrywek będzie starcie pomiędzy Tarasową Cisy Nałęczów, a rezerwami Avii.

LUBELSKA KLASA OKRĘGOWA

Piątek: Tarasola Cisy Nałęczów – Avia II Świdnik (godz. 11). Sobota: Trawena Trawniki – Stal Poniatowa (11) * Hetman Gołąb – KS Cisowianka Drzewce (16) * Polesie Kock – Opolanin Opole Lubelskie (17) * POM Iskra Piotrowice – Sygnał Lublin (17). Niedziela: Powiślak Końskowola – Stal II Kraśnik (16) * Piaskovia Piaski – Górnik II Łęczna (17) * Unia Bełżyce – LKS Kamionka (17). Pauzuje: Wisła Puławy.