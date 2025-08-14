Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

W piątek startuje lubelska klasa okręgowa. Celem Wisły Puławy spokojna odbudowa

Autor: bs
Wisła Puławy w najbliższym sezonie będzie rywalizować na poziomie klasy okręgowej
Wisła Puławy w najbliższym sezonie będzie rywalizować na poziomie klasy okręgowej

W piątek rusza sezon 2025/2026 z udziałem niedawnego drugoligowca, czyli Wisły Puławy. Z tego powodu w obecnej kampanii grać będzie 17 zespołów.

Nieparzysta liczba drużyn, to między innymi efekt decyzji jakie jeszcze pod koniec poprzedniego sezonu zapadły w Puławach. Dowodzona przez trenera Macieja Tokarczyka Wisła mimo wielu przeciwności losu dzielnie broniła się przed spadkiem z Betclic II Ligi. Piłkarze zostawiali na boisku serce i zdrowie, ale w kuluarach od dawna mówiło się, że nawet w przypadku utrzymania będzie to koniec piłki nożnej na centralnym poziomie w tym mieście.

Na dwie kolejki przez zakończeniem rozgrywek powiedziano „pas” i poinformowano, że niezależnie od zajętego miejsca klub w kolejnym sezonie nie zagra już na tym szczeblu. Po tej informacji z drużyną pożegnał się Maciej Tokarczyk, a Wisłę w meczu z Rekordem Bielsko Biała (przegranym 0:2) poprowadził Radosław Adamczyk. Natomiast w ostatniej kolejce puławianie ulegli u siebie 0:1 Resovii.

Po zakończeniu sezonu długo nie było wiadomo, na którym poziomie zagra Duma Powiśla. Ostatecznie podjęto decyzję o występach w klasie okręgowej, gdzie do tej pory występował zespół rezerw.

– Jak wiadomo nasz klub jest po dość poważnych zawirowaniach. Ostatecznie w nowym sezonie będziemy grać w okręgówce, choć osobiście namawiałem zarząd do podjęcia rękawicy w czwartej lidze – mówi Radosław Adamczyk, trener Wisły.

– Naszym celem na ten sezon jest odbudowa struktur klubu pod kątem organizacyjnym i sportowym. Nasza drużyna będzie się opierać głównie na wychowankach, choć do zespołu dołączyli także inni zawodnicy, między innymi z Lublinianki, gdzie pracowałem. W czwartej lidze mieli zdecydowanie mniejsze szanse na grę, a na poziomie klasy okręgowej będą dla nas wzmocnieniem – dodaje Adamczyk.

Puławianie ligowe grania zaczną jednak od drugiej kolejki, bo w pierwszej czeka ich przymusowa pauza ze względu na nieparzystą liczbę drużyn.

– Po środowym sparingu z Widokiem Lublin zawodnicy dostali wolne na weekend. Od poniedziałku będziemy przygotowywać się do domowego meczu z Powiślakiem Końskowola. Będziemy gotowi na pierwszego rywala, bo trenujemy cztery razy w tygodniu. Klub istnieje już od 102 lat. Chcemy by Wisła znów dawała dużo radości kibicom – przekonuje Adamczyk.

Jakie nowe zespoły poza Wisłą pojawią się w tym sezonie na poziomie okręgówki? Avia II Świdnik, Sygnał Lublin, Opolanin Opole Lubelskie i Górnik II Łęczna, to spadkowicze z czwartej ligi. Natomiast Stal II Kraśnik, wspomniany Powiślak oraz Piaskovia Piaski, to z kolei zwycięzcy rozgrywek klasy A w poszczególnych grupach.

Inauguracja sezonu 2025/2026 nastąpi już w najbliższy piątek. Meczem otwarcia nowych rozgrywek będzie starcie pomiędzy Tarasową Cisy Nałęczów, a rezerwami Avii.

LUBELSKA KLASA OKRĘGOWA

Piątek: Tarasola Cisy Nałęczów – Avia II Świdnik (godz. 11). Sobota: Trawena Trawniki – Stal Poniatowa (11) * Hetman Gołąb – KS Cisowianka Drzewce (16) * Polesie Kock – Opolanin Opole Lubelskie (17) * POM Iskra Piotrowice – Sygnał Lublin (17). Niedziela: Powiślak Końskowola – Stal II Kraśnik (16) * Piaskovia Piaski – Górnik II Łęczna (17) * Unia Bełżyce – LKS Kamionka (17). Pauzuje: Wisła Puławy.

LUBELSKA KLASA OKRĘGOWA
30. KOLEJKA

Wyniki:

Polesie Kock - LZS Wierzchowiska 2-0
Unia Bełżyce - POM Iskra Piotrowice 1-5
Hetman Gołąb - Sokół Konopnica 8-2
Wisła Annopol - MKS Ruch Ryki 2-3
Cisowianka Drzewce - Trawena Trawniki 5-0
LKS Kamionka - Tarasola Cisy Nałęczów 2-3
Tur Milejów - Stal Poniatowa 3-0
Garbarnia Kurów - Wisła II Puławy 2-0

Tabela:

1. Tur 30 75 120-33
2. Ryki 30 72 94-34
3. Cisowianka 30 62 81-40
4. Polesie 30 58 91-50
5. POM 30 56 87-46
6. Stal 30 55 62-41
7. Hetman 30 53 101-83
8. Unia 30 52 65-47
9. Trawena 30 41 44-60
10. Kamionka 30 34 47-67
11. Cisy 30 30 53-73
12. Wisła A. 30 29 62-95
13. Wisła II 30 23 53-96
14. Sokół 30 19 45-47
15. Wierzchowiska 30 16 39-111
16. Garbarnia 30 15 30-101

