Padwa Zamość kontra lider tabeli z Poznania

Zamościanie mają za sobą dwie kolejne wygrane z: Nielbą Wągrowiec (32:30) i AZS AWF Biała Podlaska (30:27). W pamięci też pozostaje inauguracyjna wyjazdowa porażka z AZS AGH Kraków (34:35). Taki dorobek w trzech meczach daje drużynie prowadzonej przez Dzmitryja Tsikhana sześć punktów i szóstą pozycję.

Najbliższym rywalem będzie lider tabeli. Grunwald ma na koncie komplet trzech zwycięstw i dziewięć punktów. Poznaniacy dotychczas pokonali: Siódemkę Legnica 29:28, Gwardię Koszalin 30:27 i Anilanę Łódź 36:31. Najskuteczniejszym zawodnikiem rywali jest skrzydłowy Kacper Siejek. Na koncie szczypiornisty jest już 17 bramek. Identycznym dorobkiem może pochwalić się prawoskrzydłowy Padwy Łukasz Szymański.

Padwa i Grunwald spotkały się ze sobą tylko dwukrotnie. W minionym sezonie w obu meczach górą byli rywale. W grudniu 2024 roku w Zamościu goście wygrali 28:27, a w rewanżu, przed własną publicznością triumfowali 29:27. Była to ostatnia kolejka rozgrywek.

Ekipę gości prowadzi Michał Tórz, który grał na pozycji rozgrywającego. Były zawodnik Śląska Wrocław, Nielby Wągrowiec, drużyny Meble Wójcik Elbląg i Grunwaldu Poznań w debiutanckim sezonie w I Lidze Centralnej zajął z zespołem dziewiąte miejsce.

W sobotę w roli faworyta wystąpią goście, który chcą podtrzymać zwycięską serię. O tym samym marzą zamościanie. Kibice, którzy zawitają w sobotni wieczór do hali OSiR w Zamościu, nie będą narzekać na brak emocji. Obie drużyny powinny zafundować publiczności ciekawe i emocjonujące widowisko.