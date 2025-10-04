Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Padwa Zamość kontra lider tabeli z Poznania

Autor: Zdjęcie autora (grom)
Po wygranej w meczu derbowym piłkarze Padwy staną przed kolejnym wyzwaniem - walką z liderem Grunwaldem Poznań
Po wygranej w meczu derbowym piłkarze Padwy staną przed kolejnym wyzwaniem - walką z liderem Grunwaldem Poznań (fot. AZS AWF Biała Podlaska)

W czwartej kolejce KPR Padwa Zamość podejmie lidera ENEA WKS Grunwald Poznań. Pierwszy gwizdek w sobotę o godzinie 19.

Zamościanie mają za sobą dwie kolejne wygrane z: Nielbą Wągrowiec (32:30) i AZS AWF Biała Podlaska (30:27). W pamięci też pozostaje inauguracyjna wyjazdowa porażka z AZS AGH Kraków (34:35). Taki dorobek w trzech meczach daje drużynie prowadzonej przez Dzmitryja Tsikhana sześć punktów i szóstą pozycję.

Najbliższym rywalem będzie lider tabeli. Grunwald ma na koncie komplet trzech zwycięstw i dziewięć punktów. Poznaniacy dotychczas pokonali: Siódemkę Legnica 29:28, Gwardię Koszalin 30:27 i Anilanę Łódź 36:31. Najskuteczniejszym zawodnikiem rywali jest skrzydłowy Kacper Siejek. Na koncie szczypiornisty jest już 17 bramek. Identycznym dorobkiem może pochwalić się prawoskrzydłowy Padwy Łukasz Szymański.

Padwa i Grunwald spotkały się ze sobą tylko dwukrotnie. W minionym sezonie w obu meczach górą byli rywale. W grudniu 2024 roku w Zamościu goście wygrali 28:27, a w rewanżu, przed własną publicznością triumfowali 29:27. Była to ostatnia kolejka rozgrywek.

Ekipę gości prowadzi Michał Tórz, który grał na pozycji rozgrywającego. Były zawodnik Śląska Wrocław, Nielby Wągrowiec, drużyny Meble Wójcik Elbląg i Grunwaldu Poznań w debiutanckim sezonie w I Lidze Centralnej zajął z zespołem dziewiąte miejsce.

W sobotę w roli faworyta wystąpią goście, który chcą podtrzymać zwycięską serię. O tym samym marzą zamościanie. Kibice, którzy zawitają w sobotni wieczór do hali OSiR w Zamościu, nie będą narzekać na brak emocji. Obie drużyny powinny zafundować publiczności ciekawe i emocjonujące widowisko.

– Gramy z liderem ligi, który jeszcze nie stracił ani jednego punktu. Każdy wie, z kim mamy do czynienia. Wszyscy zdają sobie sprawę, że można prowadzić na początku, a potem szybko to stracić. Mamy nastawienie, aby walczyć od początku do końca. Najważniejsze dla nas jest eliminowanie własnych błędów i poprawa gry, zarówno w ataku, jak i w obronie. Jeśli uda nam się zrealizować wszystko, nad czym pracujemy, to myślę, że w sobotę będziemy świadkami emocjonującego meczu, w którym oba zespoły powalczą o trzy punkty, a każdy będzie miał świadomość, jak ważne jest to spotkanie – powiedział trener Padwy Dzmitry Tsikhan.

ORLEN SUPERLIGA MĘŻCZYZN
5. KOLEJKA

Wyniki:

Netland MKS Kalisz - Chrobry Głogów 32:26
Wybrzeże Gdańsk - Stal Mielec 35:29
Industria Kielce - Piotrkowianin 35:27
MMTS Kwidzyn - Ostrovia Ostrów Wlkp. 31:26
Orlen Wisła Płock - Zagłębie Lubin 46:26
Gwardia Opole - Zepter Legionowo
Azoty Puławy - pauza

Tabela:

1. Płock 4 12 160-97
2. Kielce 4 12 151-104
3. Wybrzeże 5 11 164-163
4. Stal Mielec 5 9 133-134
5. MKS Kalisz 5 9 142-146
6. MMTS Kwidzyn 4 8 116-121
7. Ostrovia 4 7 124-113
8. Chrobry Głogów 4 6 105-106
9. Piotrkowianin 5 4 136-168
10. Gwardia Opole 4 3 107-133
11. Azoty Puławy 4 2 113-132
12. Legionowo 4 1 98-106
13. Zagłębie Lubin 4 0 118-144

