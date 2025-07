To zmiana na tym stanowisku, ponieważ wcześniej tę funkcję pełniła Dominika Szynkaruk. Nie miała jednak łatwego życia, bo w trakcie ubiegłego sezonu musiała zmierzyć się chociażby z kryzysem związanym z odpadnięciem drużyny z rozgrywek Ligi Europejskiej już na poziomie kwalifikacji. Wówczas jednak Szynkaruk dobrze poradziła sobie ze swoim zadaniem i na specjalnej konferencji prasowej przez wiele minut wspólnie z ówczesną trenerką Edytą Majdzińską odpowiadała na pytania mediów.

Teraz nowym kapitanem została Dominika Więckowska, a Szynkaruk będzie jej zastępczynią. Skarbnikiem drużyny została Paulina Wdowiak, a skład Rady Drużyny uzupełniła Aleksandra Rosiak.

– Kapitan musi być osobą odpowiedzialną, która ma dobry kontakt z zespołem, sztabem i zarządem. Sądzę, że razem z dziewczynami dobrze poradzimy sobie ze sprawami organizacyjnymi. Mamy dobre relacje z zarządem naszego klubu, z prezesem i wszystkimi ludźmi u góry. Komunikacja ze sztabem także jest na dobrym poziomie. Nie będzie z tym problemu. Przede wszystkim jednak chciałabym, abyśmy dobrze wyglądały na boisku. Liczę na to, że uda się wycisnąć z nas maksimum. Chcę, byśmy pracowały w dobrej atmosferze, wspierały się i czerpały z tego jak najwięcej radości. Jeśli nam to będzie sprawiać radość, to przełoży się to na zadowolenie kibiców, zarządu, sponsorów. Wtedy będziemy razem cieszyć się na meczach i nie tylko – kończy Więckowska.

– Wybory odbyły się w sposób demokratyczny. Wszyscy mieli po jednym głosie, a wygrała Dominika. Skoro drużyna widzi ją jako kapitana, to na pewno jest to dobry wybór. Dominika pokazuje, że ma w sercu Lublin, a także drużynę i jej dobro. Myślę, że na tym polu będzie nam się dobrze współpracowało – mówi trener PGE MKS-u El-Volt Lublin, Paweł Tetelewski.

To jednak nie jest koniec zmian w wicemistrzu Polski. W klubie postanowiono utworzyć nowe stanowisko – dyrektora sportowego. Została nim Monika Marzec, legenda lubelskiej piłki ręcznej.

– Powołanie dyrektora sportowego w naszym klubie to potrzeba, która w sposób naturalny powstała w wyniku procesu rozwoju MKS Lublin S.A. Jako klub stabilnie rozwijamy się na wielu poziomach, m.in. w zakresie finansowym, siatki sponsorskiej, piramidy szkoleniowej. Zadań dla całego biura jest coraz więcej, ufa nam coraz większa ilość sponsorów i partnerów. Wspólnie z wiceprezes Sabiną Włodek doszliśmy do wniosku, że nasz klub zasługuje na wzmocnienie i rozwój działu sportowego, który z perspektywy zarządu, sponsorów oraz kibiców jest kluczowy – mówi prezes MKS Lublin S.A., Tomasz Lewtak.

– Moją rolą jest ułatwienie pracy sztabowi szkoleniowemu, drużynie i zarządowi klubu. Ten ostatni dotąd był mocno zaangażowany w proces szkoleniowy. Dyrektor sportowy jest osobą funkcjonującą pomiędzy drużyną a sztabem. To brakujący element układanki, który ma pomóc rozwiązać wszelkie problemy, pojawiające się na tej linii. Wspólnie ze sztabem szkoleniowym pracuję nad wizją rozwoju drużyny – tłumaczy Monika Marzec.