PGE MKS El-Volt Lublin tym razem zagra na Węgrzech

Przed podopiecznymi trenera Pawła Tetelewskiego trzeci i zarazem ostatni turniej towarzyski w letnim okresie przygotowawczym do nowego sezonu. Lublinianki wezmą udział w Pucharze KERMANN IT. To druga edycja zawodów, które zostaną rozegrane w Debreczynie.

Szczypiornistki na Węgry pojadą z Rumunii, gdzie w miniony weekend zajęły drugie miejsce w turnieju Poarta Translylvaniei. Gospodynie turnieju to DVSC Scheffler, który będzie pierwszym przeciwnikiem lublinianek. Ekipa z Węgier to dwukrotne mistrzynie kraju, zdobywczynie Pucharu EHF.

Pięć razy triumfowały w krajowym pucharze, ubiegły sezon ligowy zakończyły tuż za podium. DVSC Scheffler to także były klub rozgrywającej drużyny z Lublina, Szimonetty Planety. Mecz DVSC Schaffler - PGE MKS El-Volt Lublin zaplanowano na piątek 22 sierpnia, na godzinę 18.

Dwie godziny później odbędzie się drugi półfinał. W nim zagrają FTC-Rail Cargo Hungaria i SCM Ramnicu Valcea. Pierwsza drużyna to wicemistrzynie Węgier. Druga to ósma ekipa ligi rumuńskiej.

Na sobotę zaplanowano mecz o brąz oraz finał. Pierwsze spotkanie rozpocznie się o godzinie 18, finał, o 20.