Trzecia wygrana PGE MKS El-Volt, tym razem lublinianki pokonały Sośnicę Gliwice

W czwartkowym meczu w hali Globus emocje były obecne głównie w pierwszej połowie. Wprawdzie wynik otworzyła celnym rzutem karnym Daria Szynkaruk, to później działy się w hali Globus rzeczy rzadko spotykane. Niżej notowane rywalki były na prowadzeniu, a miejscowe nie miały pomysłu na odskoczenie rywalkom.

Po stronie gospodyń wynik trzymała fenomenalna Maria Prieto O’Mullony, która przed przerwą zdobyła 10 bramek. Większą przewagę wicemistrzyniom Polski udało się zbudować dopiero w końcówce. Dzięki temu po 30 minutach było 20:14. Paweł Tetelewski zapewne w szatni szybko przeanalizował sytuację, bo w drugiej połowie lubelska ekipa grała już znacznie lepiej i ostatecznie wygrała 39:27.

– Wszystko poszło zgodnie z planem. Mieliśmy zagrać twardo w obronie i to się udało. Do 15 minuty mecz był na styku, ale później udało nam się odjechać. Ciężko było przygotować się do tego meczu, bo Tauron Ruch Szczypiorno Kalisz to nowy zespół. Nie wiedzieliśmy w jakim systemie grają, dlatego trzeba było je rozszyfrowywać na bieżąco – podsumował mecz Paweł Tetelewski.

W niedzielne popołudnie lublinianki rozegrały mecz trzeciej kolejki, w którym pokonały Sośnicę. Zaczęło się efektownie, bo od wyniku 4:0. Później lepszy fragment zaliczyły rywalki, które zdobyły trzy bramki, przy dwóch gospodyń. Kolejne fragmenty? Drużyna trenera Tetelewskiego systematycznie powiększała przewagę. Niemal po kwadransie było 10:5, a pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 17:10.

Druga połowa wielkiej historii też nie miała, bo dystans między drużynami oscylował wokół sześciu-siedmiu goli, a skończyło się na różnicy ośmiu bramek, bo ostatecznie ekipa z Lublina pokonała przeciwniczki 35:27. Tytuł MVP zgarnęła Maria Prieto O’Mullony, która dziewięć razy pokonywała bramkarki z Gliwic.

PGE MKS El-Volt Lublin – Sośnica Gliwice 35:27 (17:10)

Lublin: Martins, Wdowiak – M. Więckowska 8, D. Więckowska 1, Szynkaruk 5, O’Mullony 9, Andruszak 2, Planeta 1, Pietras 2, Górna 7, Lima. Kary: 4 min.

Sośnica: Wawrzynkowska, Osowska – Mokrzka 7, Andronik 6, Pilikauskaite 3, Guziewicz 4, Skubacz 2, Leśniak 1, Szczotka 3, Strózik 1, Kaczmarek, Polaskova. Kary: 4 min.