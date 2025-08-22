Dzisiaj prezentacja drużyny Azotów Puławy

W programie media day znalazło się miejsce na prezentację drużyny przed nowym sezonem 2025/2026. Przewidziano także wspólne zdjęcie z kibicami.

Na godzinę 19 zaplanowano mecz kontrolny Azotów z występującym w I Lidze Centralnej AZS AWF Biała Podlaska. Wydarzenie medialno-sportowe odbędzie się w Hali Widowiskowo-Sportowej przy ulicy Lubelskiej 59.

Mecz z AZS AWF Biała Podlaska będzie już trzecią próbą sprawdzenia formy przed startem nowego sezonu. Puławianie mają już za sobą udział w XIII Memoriale Antoniego Weryńskiego, który rozegrany został w Mielcu. Tam podopieczni trenera Patryka Kuchczyńskiego mierzyli się z Piotrkowianinem Piotrków Trybunalski i Corotop Gwardią Opole. Przed tygodniem zagrali przed własną publicznością z AZS UW Warszawa (wygrana 44:32).

Szczegółowy program Media Day - piątek, 22 sierpnia:

Godzina 17:30 - prezentacja drużyny * godzina 17:45 - wspólne zdjęcie zawodników z kibicami na trybunach * godzina 18 - czas dla mediów * godzina 18:30 - rozgrzewka * godzina 19 - sparing Azoty Puławy - AZS AWF Biała Podlaska * godzina 20:20 - czas dla mediów.