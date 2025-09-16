Polski Cukier AZS UMCS zaprezentował się kibicom

Uroczystość odbyła się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Kibicom pokazały się wszystkie nowe zawodniczki, a tych w tym sezonie jest bardzo dużo.

Zmienił się praktycznie cały zestaw cudzoziemek, bo do Lublina trafiły Robbi Ryan, Seegia Ridard, Markeisha Gatling, Laura Gil oraz Destiny Slocum. Do tego grona trzeb dodać chociażby Klaudię Wnorowską, Aleksandrę Wojtalę czy Aldonę Morawiec.

Trzeba też pamiętać, że w zespole zostały Dominika Ullmann oraz Justyna Adamczuk, która notuje świetne występy w okresie przygotowawczym. Wtorkowa uroczystość była wstępem do czwartkowego boju o Euroligę. Rywalem będzie DVTK Hun-Therm. Początek zmagań jest zaplanowany na godz. 19 w hali MOSiR im. Zdzisława Niedzieli.