Roman Szymański (PGE Start Lublin): Murcia wykorzystywała praktycznie każde nasze zagapienie

Roman Szymański (koszykarz PGE Start Lublin)

- To było ciężkie spotkanie. Murcia okazała się lepsza. Zagraliśmy dobrą pierwszą połowę. Po zmianie stron Murcia doszła do głosu i wykorzystywała praktycznie każde nasze zagapienie. Pokazali dlaczego grają w topowej lidze i mają tak dobrych zawodników. Musimy wyciągnąć wnioski i mam nadzieję, że w weekend osiągniemy lepsze wyniki w turnieju o Superpuchar Polski.

Tevin Mack (koszykarze PGE Start Lublin)

- Myślę, że pokazaliśmy duże serce do walki przeciwko dobrej drużynie z Hiszpanii. Murcia to bardzo dobrze zbalansowany zespół ze świetnym trenerem. My musimy być gotowi na rozgrywki FIBA Europe Cup oraz na Superpuchar Polski. Daliśmy z siebie wszystko i walczyliśmy z całych sił. Jestem podekscytowany nadchodzącymi wyzwaniami. Musimy ciężko pracować, aby stać się lepszym zespołem. Uważam, że zagraliśmy dobry mecz, a rywale w pierwszej połowie nie potrafili nam odskoczyć. Graliśmy dobrze w obronie i egzekwowaliśmy założenia trenera. Byliśmy twardzi i mocni. Musimy ciężko pracować i trzymać się razem