Start II Lublin zaprasza na trening naborowy

Trening zaplanowano na najbliższą niedzielę, 24 sierpnia w hali MOSiR im. Zdzisława Niedzieli przy Al. Zygmuntowskich. Początek o godz. 14.

Koszykarze, którzy wypadną najlepiej będą mieli okazję dostać się do drużyny Startu II, która nowy sezon rozpocznie pod koniec września.

Na zajęcia nie obowiązują żadne zapisy, na wszystkie pytania chętnie odpowie trener Jagoda, którego można złapać pod numerem telefonu 508-337-574.

– Zapraszamy utalentowaną młodzież nie tylko z Lublina. Chcemy dać szansę graczom o dobrych warunkach fizycznych, przede wszystkim o dużym wzroście, może z doświadczeniem w jakichś ligach: drugiej, pierwszej, może w trzeciej. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą się sprawdzić i związać swoją przyszłość z koszykówką – mówi Łukasz Jagoda, trener drużyny.