Ekstraliga U24: Motor Lublin musiał uznać wyższość Beckhoff Sparty Wrocław

Gospodarze od początku musieli gonić rywali. Już po dwóch wyścigach wrocławianie odskoczyli na 9:3. Dzięki podwójnej wygranej Bartosza Jawroskiego i Krzysztofa Sadurskiego „Koziołki” błyskawicznie odrobiły większość strat, ale na kolejne biegowe zwycięstwo ekipa z Lublina musiała poczekać aż do... dziesiątej gonitwy.

Benjamin Basso i Sadurski pokonali wówczas parę rywali 4:2 i zbliżyli się do Sparty na odległość 12 punktów (24:36). Za chwilę miejscowi byli już na minusie tylko osiem „oczek”. Ekipa z Wrocławia przypieczętowała jednak wygraną tuż przed nominowanymi, kiedy prowadziła 44:34.

Po stronie drużyny trenera Macieja Kuciapy najlepszy był tym razem Basso, który w pięciu biegach uzbierał 13 punktów. Bartosz Bańbor na tor wyjeżdżał sześć razy i wywalczył 12 „oczek”.

Już we wtorek kolejne spotkanie Ekstraligi U24 na torze przy Al. Zygmuntowskich. Tym razem Motor zmierzy się z Grupą Metrocars ROW Rybnik. Początek zawodów zaplanowano na godz. 16.

Motor Lublin – Beckhoff Sparta Wrocław 41:49

Motor: 9. Fraser Bowes 0 (0,w,0,-,-), 10. Benjamin Basso 13 (2,3,3,3,2), 11. Bartosz Bańbor 12+1 (1,1,2,3,3,2*), 12. Dawid Cepielik 3+2 (0,0,1*,2*,0), 13. Krzysztof Sadurski 5+1 (2*,1,1,1,0), 14. Bartosz Jaworski 8 (3,0,0,0,3,2), 15. Dawid Grzeszczyk ns.

Sparta: 1. Mikkel Andersen 9+1 (1,2*,3,2,1). 2. Jakub Krawczyk 13+1 (3,3,2*,2,3), 3. Francis Gusts 8+2 (2*,2*,2,1,1), 4. Marcel Kowolik 7+1 (3,3,1*,0,0), 5. William Drejer 8+1 (1,2,3,1*,1), 6. Nikodem Mikołajczyk 4 (0,1,0,0,3)

Bieg po biegu:

1. (67,53) Krawczyk, Basso, Andersen, Bowes – 2:4 (2:4)

2. (67,78) Kowolik, Gusts, Bańbor, Cepielik – 1:5 (3:9)

3. (68,26) Jaworski, Sadurski, Drejer, Mikołajczyk – 5:1 (8:10)

4. (67,72) Krawczyk, Andersen, Bańbor, Cepielik – 1:5 (9:15)

5. (68,51) Kowolik, Gusts, Sadurski, Jaworski – 1:5 (10:20)

6. (68,26) Basso, Drejer, Mikołajczyk, Bowes (w) – 3:3 (13:23)

7. (68,22) Andersen, Krawczyk, Sadurski, Jaworski – 1:5 (14:28)

8. (67,48) Basso, Gusts, Kowolik, Bowes – 3:3 (17:31)

9. (68,74) Drejer, Bańbor, Cepielik, Mikołajczyk – 3:3 (20:34)

10. (67,71) Basso, Andersen, Sadurski, Kowolik – 4:2 (24:36)

11. (68,08) Bańbor, Cepielik, Gusts, Mikołajczyk – 5:1 (29:37)

12. (68,52) Bańbor, Krawczyk, Drejer, Jaworski – 3:3 (32:40)

13. (69,12) Mikołajczyk, Basso, Gusts, Sadurski – 2:4 (34:44)

14. (68,92) Jaworski, Bańbor, Andersen, Kowolik – 5:1 (39:45)

15. (69,07) Krawczyk, Jaworski, Drejer, Cepielik – 2:4 (41:49)