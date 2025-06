Pełna kontrola od początku do końca. Orlen Oil Motor Lublin rozgromił Bayersystem GKM Grudziądz

Faworytem spotkania był oczywiście zespół trenera Macieja Kuciapy, ale szkoleniowiec lublinian zapewniał, że o jakimkolwiek „luźnym podejściu” do tego starcia nie może być mowy i jego zawodnicy będą maksymalnie skoncentrowani.

Tak też się stało. Orlen Oil Motor zaczął od mocnego uderzenia i już po czterech biegach prowadził 19:5 co niemal kompletnie zabiło emocje w tym spotkaniu. Goście byli więc od początku mocno poturbowani, a do tego ich lider – Michael Jepsen Jensen w trzecim biegu doznał defektu motocykla i to wydarzenie wyraźnie wybiło go z właściwego rytmu. Wobec słabszej formy Duńczyka jedynie Max Fricke zdołał w pierwszej serii wyścigów sięgnąć po „trójkę”.

W kolejnych gonitwach lublinianie powiększali i tak już pokaźną przewagę, a goście pierwszy raz wygrali dopiero w dziewiątym biegu kiedy Jaimon Lidsey i Fricke pokonali 4:2 duet DominikKubera – Fredrik Lindgren. Chwilę później gospodarze odpowiedzieli wygraną 5:1 i po 10. biegach prowadzili już 41:19.

Losy spotkania były więc rozstrzygnięte i w końcówce trener Kuciapa dał odpocząć Zmarzlikowi i Holderowi. W efekcie mecz zakończył się wygraną „Koziołków” 56:34, ale śmiało można zakładać, że gdyby lider Orlen Oil Motoru i Australijczyk wyjechaliby jeszcze na tor to lubelski zespół przekroczyłby liczbę 60 punktów.

Mistrzowie Polski wygrali więc bardzo pewnie, a jedynym zmartwieniem po tym spotkaniu może być postawa Kubery, który zdobył w piątek tylko pięć punktów. – Trudno na gorąco powiedzieć, ale mój występ jest do przeanalizowania. Słabo to wyglądało, trudno mi się ostatnimi czasy jeździ i raz jest lepiej, a raz gorzej. Mam problem z lubelskim torem, ale uspokajam, że sobie poradzimy – powiedział po spotkaniu przed kamerami Eleven Sports 1 popularny „Domin”.

Orlen Oil Motor Lublin – Bayersystem GKM Grudziądz 56:34

Orlen Oil Motor: 9. Dominik Kubera 5 (1,2,2,0) * 10. Fredrik Lindgren 7+1 (3,1*,0,2,1) * 11. Jack Holder 11+1 (3,3,2*,3,-) * 12. Mateusz Cierniak 11+2 (2*,2*,3,2,2) * 13. Bartosz Zmarzlik 9 (3,3,3,-,-) * 14. Wiktor Przyjemski 7+2 (3,2*,1,1*,0) * 15. Bartosz Bańbor 6+1 (2*,0,1,3) * 16. Bartosz Jaworski nie startował.

Bayersystem GKM: 1. Max Fricke 10+1 (2,1*,1,3,3) * 2. Jaimon Lidsey 9 (1,2,3,2,1) * 3. Wadim Tarasienko 8 (0,1,2,3,2) * 4. Jakub Miśkowiak 1 (1,0,0,-) * 5. Michael Jepsen Jensen 4 (d,3,d,1,0,0) * 6. Damian Miller 0 (0,u,-) * 7. Jan Przanowski 2 (1,0,1,0)

Bieg po biegu