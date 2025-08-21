Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Wiktor Przyjemski już po operacji. „Wrócić na motocykl jeszcze w tym sezonie”

Autor: lukisz

Wiktor Przyjemski jest już po operacji
Wiktor Przyjemski jest już po operacji (fot. Wiktor Przyjemski #505/facebook)

W czwartek wieczorem potwierdziły się informacje o poważnej kontuzji Wiktora Przyjemskiego. Najpierw Orlen Oil Motor przedstawił najświeższe wieści. Zawodnik przeszedł już operację, a później sam żużlowiec dorzucił parę zdań od siebie.

Przypomnijmy, że we wtorek podczas meczu ligi szwedzkiej junior lubelskich „Koziołków” wjechał z impetem w dmuchaną bandę. Chociaż pierwsze doniesienia mówiły, że nie doznał poważniejszych urazów, to kolejne badania niestety potwierdziły obawy lubelskich kibiców.

– Wiktor Przyjemski jest już po operacji, podczas której wykonano zespolenie kostki przyśrodkowej. Zabieg przebiegł pomyślnie. Kierujemy ogromne podziękowania do dr. Pawła Polaka i jego całego zespołu medycznego za profesjonalną pomoc i opiekę. Wiktor czuje się dobrze i już koncentruje się na powrocie do pełni sił. Obecnie zostanie poddany rehabilitacji, by móc wrócić na motocykl jeszcze w tym sezonie. W imieniu naszego zawodnika dziękujemy za wszystkie słowa wsparcia i życzymy mu szybkiego powrotu na tor – czytamy w komunikacie klubu z Lublina.

Jeden z najlepszych juniorów na świecie w swoich mediach społecznościowych także podziękował za słowa otuchy od kibiców. – Jestem już po operacji kostki przyśrodkowej, zabieg przebiegł pomyślnie. Ogromne podziękowania kieruję do dr. Pawła Polaka i całego zespołu medycznego za profesjonalną pomoc i opiekę. Czuję się dobrze i skupiam się teraz na rehabilitacji, żeby wrócić na motocykl jeszcze w tym sezonie – napisał Przyjemski.

Wiadomo już, że Orlen Oil Motor w najbliższym czasie będzie musiał sobie radzić bez niego. W szwedzkich mediach pojawiały się informacje o czterech-sześciu tygodniach pauzy.

W piątek „Koziołki” zaczynają fazę play-off, a w pierwszym meczu półfinałowym zmierzą się z Bayersystem GKM Grudziądz. Rewanż planowany jest na 5 września. Z kolei spotkania finałowe mają zostać rozegrane w dniach: 21 i 28 września, czyli za pięć tygodni.

W meczu szóstej kolejki Betclic I Ligi Górnik Łęczna zremisował 1:1 z Pogonią Siedlce

Spore rozczarowanie w Łęcznej. Górnik tylko remisuje z Pogonią Siedlce

Czwarty z rzędu podział punktów Górnika Łęczna w Betclic I Lidze. W czwartkowy wieczór na zakończenie szóstej kolejki zespół dowodzony przez trenera Macieja Stolarczyka zremisował u siebie 1:1 z Pogonią Siedlce
PGE EKSTRALIGA
14. KOLEJKA

Wyniki:

Betard Sparta Wrocław - PRES Grupa Deweloperska Toruń 56:34
Bayersystem GKM Grudziądz - Krono-Plast Włókniarz Częstochowa 61:29
Gezet Stal Gorzów - Innpro ROW Rybnik 51:39
Orlen Oil Motor Lublin - Stelmet Falubaz Zielona Góra 63:27

Tabela:

1. Motor Lublin 14 33 +260
2. Betard Sparta 14 26 +115
3. Toruń 14 26 +111
4. GKM Grudziądz 14 18 +56
5. Zielona Góra 14 15 -108
6. Stal Gorzów 14 10 -118
7. Włókniarz 14 7 -111
8. Rybnik 14 4 -205

